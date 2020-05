International

Geografie-Quiz: Welches sind die meistbesuchten Städte der Welt?



Wir suchen die 100 meistbesuchten Städte der Welt – es ist schwieriger, als du denkst

Letzte Woche wollte ich von euch wissen, welches die 50 Länder mit den meisten Einwohnern der Welt sind. Falls du es verpasst hast, kannst du das Quiz hier nachspielen.

Auswertung zum letzten Quiz

Liebe Quizzticle-Klasse

Ihr wart letztes Wochenende so gut, dass ich den Notenschlüssel etwas anpassen musste – das machen wir Lehrer eben so. Im Ernst, ich bin ziemlich stolz, ihr habt euch einen virtuellen Schulterklopfer verdient. Die Speerspitze ist so eng, dass ich nur für die maximale Punktezahl von 50 die 6.0 vergeben konnte, das haben dennoch 7,8 Prozent geschafft. Mindestens 40 von 50 Punkten und damit eine 5.0 holten über die Hälfte (51,9 Prozent).

Der Klassenschnitt lag bei 37 Punkten (74 Prozent der Länder gewusst), das entspricht einer grundsoliden 4.5.

Nun aber zur Auswertung der einzelnen Antworten.

Diese 10 Länder waren am einfachsten

1. China, 99,2% (von euch wussten es)

2. USA, 97,9%

3. Indien, 97,7%

4. Brasilien und Russland, je 95,9%

6. Deutschland 95%

7. Frankreich, 93,9%

8. Japan, 93,5%

9. Italien, 92%

10. Südafrika, 91,8%

bild: Shutterstock

Diese 10 Länder waren am schwierigsten

1. Mosambik, 31,9% (von euch wussten es)

2. Uganda, 38,8%

3. Jemen, 39,2%

4. Usbekistan, 40,7%

5. Angola, 46,8%

6. Nepal, 47,5%

7. Ghana, 49,3%

8. Tansania, 49,6%

9. Afghanistan, 56,9%

10. Myanmar, 57,3%



- Die 15 schwierigsten Antworten waren ausschliesslich Länder aus Afrika und Asien

- Bangladesch hat zwar die siebtmeisten Einwohner, dennoch zählten es «nur» 68,1% auf

- das südamerikanische Land, welches am wenigsten wussten, war Venezuela (64,4%)

- das europäische Land, welches am wenigsten wussten, war die Ukraine (72,3%)



Von den Ländern geht's jetzt zu den Städten. Und zwar nicht in die grössten, sondern in diese mit den meisten Touristen.

Quiz: Meistbesuchte Städte der Welt

Zähle die 100 meistbesuchten Städte der Welt* auf.

Als Hinweis dient dir das Land.



Es hat einige ziemliche Knacknüsse drunter, lass dich nicht entmutigen. 85 Punkte reichen für den 6er.

Ein Gratis-Tipp: Mit «Bali» kommst du nicht weiter. Gesucht sind Städte und keine Inseln oder Regionen.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

* Die Daten stammen vom Forschungsunternehmen Euromonitor International. Berücksichtigt bei der Analyse wurden alle Reisen im Jahr 2018, die länger als 24 Stunden und nicht aus beruflichen Gründen erfolgten.

Deine Geografie-Note 85-100 Punkte: 6.0

77-84 Punkte: 5.5

69-76 Punkte: 5.0

60-69 Punkte: 4.5

50-59 Punkte: 4.0

40-49 Punkte: 3.5

Unter 40 Punkten: Nachsitzen



