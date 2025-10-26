wechselnd bewölkt
Zwei Festnahmen nach Juwelendiebstahl aus dem Louvre

Police officers work by a basket lift used by thieves Sunday, Oct. 19, 2025 at the Louvre museum in Paris. (AP Photo/Thibault Camus) France Louvre
Am 19. Oktober waren die wertvollen Schmuckstücke aus dem Louvre gestohlen worden.Bild: keystone

Die französische Polizei hat im Zusammenhang mit dem Einbruch ins Louvre zwei Männer festgenommen. Einer der beiden Tatverdächtigen wurde am Flughafen gestellt.
26.10.2025, 10:5226.10.2025, 10:52
Ein Artikel von
Zeit Online

Nach dem Kronjuwelen-Diebstahl aus dem Pariser Louvre sind zwei Verdächtige gefasst worden. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass Sicherheitskreise die Festnahmen bestätigt hätten. Zuvor hatten «Le Parisien» und «Paris-Match» darüber berichtet.

Den Medienberichten zufolge wurde einer der beiden Männer am Samstagabend gegen 22 Uhr am Pariser Flughafen Charles-de-Gaulle festgenommen. Der andere sei im Großraum Paris gestellt worden.

Polizei geht von vier Tätern aus

Am 19. Oktober waren mehrere Personen während der Öffnungszeiten in das Museum eingebrochen und hatten wertvolle Juwelen gestohlen. Die Einbrecher waren mit dem Lastenaufzug in die erste Etage des Louvre eingedrungen und hatten mit dem Trennschleifer zwei Vitrinen geöffnet. Danach entkamen sie auf Motorrollern. Die Polizei geht von vier Tätern aus.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass den beiden Festgenommenen organisierter Diebstahl und die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen werden. An den Festnahmen seien zwei Polizei-Spezialeinheiten beteiligt gewesen.

Die guten Räuber? Warum wir mit den Louvre-Dieben sympathisieren

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht.

Firma wirbt mit Aufzug, den die Louvre-Diebe benutzen
Video: watson
