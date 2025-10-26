Am 19. Oktober waren die wertvollen Schmuckstücke aus dem Louvre gestohlen worden. Bild: keystone

Zwei Festnahmen nach Juwelendiebstahl aus dem Louvre

Die französische Polizei hat im Zusammenhang mit dem Einbruch ins Louvre zwei Männer festgenommen. Einer der beiden Tatverdächtigen wurde am Flughafen gestellt.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Nach dem Kronjuwelen-Diebstahl aus dem Pariser Louvre sind zwei Verdächtige gefasst worden. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass Sicherheitskreise die Festnahmen bestätigt hätten. Zuvor hatten «Le Parisien» und «Paris-Match» darüber berichtet.

Den Medienberichten zufolge wurde einer der beiden Männer am Samstagabend gegen 22 Uhr am Pariser Flughafen Charles-de-Gaulle festgenommen. Der andere sei im Großraum Paris gestellt worden.

Polizei geht von vier Tätern aus

Am 19. Oktober waren mehrere Personen während der Öffnungszeiten in das Museum eingebrochen und hatten wertvolle Juwelen gestohlen. Die Einbrecher waren mit dem Lastenaufzug in die erste Etage des Louvre eingedrungen und hatten mit dem Trennschleifer zwei Vitrinen geöffnet. Danach entkamen sie auf Motorrollern. Die Polizei geht von vier Tätern aus.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass den beiden Festgenommenen organisierter Diebstahl und die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen werden. An den Festnahmen seien zwei Polizei-Spezialeinheiten beteiligt gewesen.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.