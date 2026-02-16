Ariel ist die neue Schweizer Bachelorette für die 11. Staffel. Bild: instagram/_ariel__61

Ariel ist die neue Schweizer Bachelorette – und es gibt eine Neuheit

Die 22-Jährige sorgte jüngst beim Dschungelcamp für Aufsehen – nun darf die Baslerin bald Rosen auf 3+ verteilen.

Sabeth Vela

Seit einigen Tagen wurde spekuliert und nun ist es offiziell: Ariel ist die neue Bachelorette der Schweiz. Das hat die 22-Jährige am Montagmorgen auf ihrem Instagram-Account bestätigt. Die Baslerin ist längst kein unbekanntes Gesicht mehr.

Zumindest nicht in der Reality-TV-Bubble. Dort treibt Ariel nämlich seit Jahren ihr Unwesen. So hat sie bereits bei Formaten wie «Are You the One», «Prominent getrennt» oder «The Real Life #Züri» mitgemacht. Oder zuletzt beim Dschungelcamp, wo sie sich den sechsten Platz holte.

In diesen Formaten hat Ariel vor allem mit ihrer Art für Aufmerksamkeit gesorgt. Sie selbst beschreibt sich auf Social Media als laut, direkt und unbequem. Dass sie mit diesen Eigenarten aber gut ankommt, zeigt ein Blick auf ihr Instagram-Profil. Dort folgen ihr nämlich über 450'000 Menschen.

Kandidaten wissen, dass Ariel die Bachelorette ist

Mit ihrer Rolle als Rosenkavalierin ist Ariel die jüngste Bachelorette, die die Schweiz je hatte. Doch Valeria – wie Ariel mit bürgerlichem Namen heisst – bringt schon Erfahrungen mit, die für ihr Alter nicht selbstverständlich sind. So wurde Ariel bereits 2024 Mutter der kleinen Ileyna Amani. Der Vater ist der Luzerner Giuliano Hediger, mit dem Ariel verlobt war. Damals nannten Ariel viele beim Nachnamen Hediger, da ihr bürgerlicher Nachname nicht bekannt ist. Die beiden trennten sich jedoch kurz nach der Geburt ihrer Tochter und Ariel ist wieder nur unter ihrem Künstlernamen unterwegs.

Doch Ariel ist nicht nur die jüngste Bachelorette ever, sondern auch die erste, auf die sich Kandidaten gezielt bewerben können. So läuft gerade jetzt das Casting für die Teilnehmer, die bereits wissen, dass Ariel ihre Bachelorette sein wird. Laut 3+ wird ein Mann mit Persönlichkeit und Selbstvertrauen gesucht, der ihr gewachsen ist. Jemand, der für kompromisslose Ehrlichkeit und Authentizität steht.

Wann genau die 11. Staffel der Kuppelsendung live gehen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Wie ein Blick auf den Instagram-Account von Ariel aber zeigt, wird es dieses Jahr wahrscheinlich einige Zuschauende aus Deutschland geben. So fragen dort bereits Dutzende Nicht-Schweizer nach der Streamingplattform.