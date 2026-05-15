Naturfotograf des Jahres 2026: Das sind die 21 besten Bilder

Die Gesellschaft für Naturfotografie (GDT) aus Deutschland vergibt jedes Jahr vier Wettbewerbspreise, darunter auch den des Naturfotografen des Jahres. Das sind die Sieger und Podien der sieben Kategorien.

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Das Bild des Gesamtsiegers «Weiss auf Weiss» mit einem kleinen Schneehasen unten links vor einer Bergkulisse. Bild: GDT Naturfotograf des Jahres 2026, Luca Lorenz

Luca Lorenz ist der Gesamtsieger des Wettbewerbs «Naturfotograf des Jahres 2026» der Gesellschaft für Naturfotografie (GDT). Der 20-jährige Fotograf aus Berlin überzeugte die Jury mit einer Aufnahme eines Alpenschneehasen in den Schweizer Alpen, der nahezu unsichtbar in einer Felshöhle im Schnee sitzt und mit seiner Umgebung zu verschmelzen scheint.

Für sein Siegerbild war Lorenz hoch über der Baumgrenze unterwegs, als er das Tier gemeinsam mit zwei Freunden etwa 30 Meter unterhalb am Eingang einer kleinen Felsnische entdeckte. Der Hase verharrte regungslos im Schnee und war dank seines weissen Winterfells kaum von der Landschaft zu unterscheiden.

«Ich beobachtete ihn lange, wie er dort fast regungslos sass, kaum sichtbar mit seinem weissen Fell, in die Ferne über die Gipfel der Berge schauend», wird Lorenz in der Medienmitteilung von GDT zitiert. Mit langer Belichtung und gezielten Kamerabewegungen habe er versucht, diese Verschmelzung von Tier und Landschaft einzufangen.

Das Siegerbild setzte sich in einem Wettbewerb durch, an dem sich 546 Mitglieder der GDT aus 15 Ländern mit insgesamt rund 9000 Fotografien beteiligten. Eine Jury traf zunächst eine Vorauswahl, über die anschliessend die Mitglieder abstimmten.

Der Wettbewerb umfasst sieben Kategorien, darunter in diesem Jahr erstmals auch eine zur Biodiversität. Die GDT betont, ausgezeichnet würden Bilder, die Authentizität, Naturschutz und künstlerische Qualität vereinen.

Neben der ästhetischen Wirkung transportiere die Aufnahme auch eine klare Botschaft: Der Alpenschneehase ist zunehmend vom Klimawandel betroffen. Sein Fell wechselt saisonal zwischen Braun und Weiss und dient als Tarnung in seiner Umgebung.

Durch veränderte Schneeverhältnisse komme es jedoch immer häufiger zu einer sogenannten «Colour Mismatch», bei der die Fellfarbe nicht mehr zur Landschaft passe. So werden die Tiere leichter von Fressfeinden wie Steinadlern oder Füchsen entdeckt.

Lorenz zeigt sich laut Mitteilung erfreut, dass sein Bild einer sonst kaum beachteten Tierart Aufmerksamkeit verschafft. Angesichts der Herausforderungen für den Alpenschneehasen seien Forschung und Aufklärung über diese Tierart besonders wichtig.

Nachfolgend alle Podien und Kategoriensieger:

Säugetiere

Der zweite Platz der Kategorie Säugetiere mit dem Titel «Zuflucht». Bild: GDT Naturfotograf des Jahres 2026, Preeti John

Der dritte Platz der Kategorie Säugetiere zeigt eine Orcaschule in einem Schneegestöber und trägt den Titel «Schneesturm». Bild: GDT Naturfotograf des Jahres 2026, Sarah Böhm

Vögel

Der Sieger der Kategorie Vögel trägt den Titel «Lachmöwe» und zeigt ebendiese in einem Landeanflug. Bild: GDT Naturfotograf des Jahres 2026, Radomir Jakubowski

Der zweite Platz der Kategorie Vögel zeigt einen Grossen Bachvogel vor einem Hafen im Abendlicht. Bild: GDT Naturfotograf des Jahres 2026, Christian Kosanetzky

Der geteilte zweite Platz der Kategorie Vögel zeigt eine Gruppe Eselspinguine bei ihrer Rückkehr von der Jagd in der offenen See. Bild: GDT Naturfotograf des Jahres 2026, Lars von Ritter Zahony

Andere Tiere

Ein Bild eines jungen Afrikanischen Ochsenfrosches bei der Jagd konnte den ersten Platz der Kategorie Andere Tiere belegen und trägt den Titel «Übung macht den Meister». Bild: GDT Naturfotograf des Jahres 2026, Jens Cullmann

Was aussieht wie eine Szene aus «Star Wars» ist in Wahrheit eine Gruppe Mücken auf einem Stein. Das Bild konnte den zweiten Platz der Kategorie Andere Tiere belegen. Bild: GDT Naturfotograf des Jahres 2026, Noah Marcheel

Den dritten Platz der Kategorie Andere Tiere belegt eine Gebänderte Prachtlibelle. Bild: GDT Naturfotograf des Jahres 2026, Heike Odermatt

Pflanzen und Pilze

Das Bild mit dem Titel «Grüne Linien» konnte den ersten Platz der Kategorie Pflanzen und Pilze ergattern. Es zeigt im Frühling blühende Gewächse in einer Schlucht im Elbsandsteingebirge. Bild: GDT Naturfotograf des Jahres 2026, Tobias Richter

Den zweiten Platz der Kategorie Pflanzen und Pilze belegt ein Bild einer Schabrettblume. Bild: GDT Naturfotograf des Jahres 2026, Anja Mickel

Auf dem dritten Platz der Kategorie Pflanzen und Pilze landet diese Makroaufnahme von Luftblasen in Algen. Bild: GDT Naturfotograf des Jahres 2026,

Landschaften

Das Bild «Eiswald» konnte in der Kategorie Landschaften gewinnen. Die Landschaft entstand, als ein Fluss einen Wald flutete und das Wasser dann gefror. Bild: GDT Naturfotograf des Jahres 2026, Eike Christian

Den zweiten Platz der Kategorie Landschaften belegt dieses Bild einer Buche mit dem Titel «Feeling Small». Bild: GDT Naturfotograf des Jahres 2026, Anja Diel

Auf dem dritten Platz der Kategorie Landschaften landet dieses Bild von Reisfeldern in Madagaskar. Bild: GDT Naturfotograf des Jahres 2026, Uwe Hasubek

Atelier Natur

Das Bild «Lichtfragmente» konnte die Kategorie Atelier Natur gewinnen. Es zeigt Schilf und Sonnenpunkte am Starnberger See. Bild: GDT Naturfotograf des Jahres 2026, Beate Oswald

Dieses Bild mit dem passenden Titel «Lava Dragon» zeigt eine Eruption eines Vulkans in Island und konnte den zweiten Platz der Kategorie Atelier Natur belegen. Bild: GDT Naturfotograf des Jahres 2026, Jeroen Van Nieuwenhove

Den dritten Platz der Kategorie Atelier Natur belegt das Bild mit dem Titel «Mit den Wellen...». Bild: GDT Naturfotograf des Jahres 2026, Sandra Westermann

Sonderkategorie

Die Sonderkategorie konnte dieses Bild mit dem Titel «Strukturreich» gewinnen. Es zeigt Kraniche im Nationalpark Unteres Odertal. Bild: GDT Naturfotograf des Jahres 2026, Dieter Damschen

Den zweiten Platz der Sonderkategorie belegt dieses Bild mit dem Titel «Alte Gegner». Es zeigt einen Polarwolf nach der Jagd und eine Moschusochsenherde in ihrer natürlichen Verteidigungsformation. Bild: GDT Naturfotograf des Jahres 2026, Amit Eshel

Den dritten Platz der Sonderkategorie konnte dieses Bild mit dem Titel «Natürlich komponiert» belegen. Bild: GDT Naturfotograf des Jahres 2026, Katja Manski

(ear)