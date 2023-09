Video: watson

Baroni hat Guezli-Teig aus Hüttenkäse gemacht – weil das auf TikTok alle so machen

Obacht! Eine neue TikTok-Challenge steht an. Aus Hüttenkäse soll man Guetzliteig machen können. Echt, jetzt?

Ich persönlich habe diese Obsession mit Cookie Dough nie ganz verstanden. Was soll an ungebackenem Guetzliteig derart toll sein?

Die Antwort auf meine Frage lautet natürlich: emotionaler Kontext. Für Zigmillionen Menschen werden hier offenbar Kindheitserinnerungen geweckt: Damals, als man Grosis Teigschüssel ausschlecken durfte. Das sind starke emotionale Erinnerungen, die tief im Unterbewusstsein harren.

So sehr, dass um Cookie Dough längst ein wahrer Kult entstanden ist: Seit jeher einer der erfolgreichsten Geschmacksrichtungen von Ben & Jerry's Ice Cream, etwa, erfreuen sich Rezepte für «edible cookie dough» ausserordentlicher Beliebtheit auf YouTube und TikTok. «Edible» (essbar), weil eigentlich wäre die Konsumation von rohem Mehl und rohen Eiern nicht ganz ohne Risiko (über die tatsächliche, reale Gefahr gehen aber die Meinungen im Netz etwas auseinander). Die Lösung: Guetzliteig-Rezepte, die für die Einnahme unbedenklich sind, ...

... was aber ironischerweise auch bedeutet: Guetzliteig-Rezepte, mit denen gar keine Guetzli gebacken werden sollen. What a time to be alive.

Selbstverständlich hat auch meine – damals – Tween-Tochter für Cookie Dough geschwärmt und ab und an sowas für Freundinnen-Übernachtungspartys oder «Star Wars»-Marathons zubereitet. Inzwischen ist aus dem Tween eine junge Dame von 15 Jahren geworden, die nun auf meine Ansage, Cookie Dough aus Hüttenkäse zu machen, mit Konsternation reagiert. «Doch, doch – das ist ein TikTok-Trend», so Gen-X-Dad, «Millennial-Emily hat mir das versichert». Ja, gesehen habe sie's auch schon, so Gen-Z-Tochter.

Gemeint ist das hier:

Ach sooooo. «High protein alternative». So läuft der Hase.

Zutaten:

Hüttenkäse, ca. 200g

Ahornsirup, 6 cl

Vanilleextrakt, einige Tröpfchen

Mandelmehl, 200g

Protein-Powder, Vanille-Geschmack, 8 EL

Chocolate Chips, nach Belieben

Zubereitung:

Hüttenkäse, Ahornsirup und Vanilleextrakt im Mixer pürieren.

Mandelmehl, Protein-Pulver und Schokostückchen gut untermischen.

Und? Wie war's?

Nun, offenbar habe ich alter Guetzliback-Ignorant «almond flour» fälschlicherweise mit «gemahlenen Mandeln» gleichgesetzt – was prompt Schimpfis von Emily zur Folge hatte. Wie im Video zu sehen, habe ich dann die ganze Übung nochmals mit dem SAUTEUREN Bio-Mandelmehl machen müssen. Aber wisst ihr was? Beide Versionen sind ... nicht gut.

Nein, irgendwie ist die Konsistenz ziemlich ekelerregend; sie hat was von einem Griesköpfli – auf jeden Fall nicht wie normalen Guietzliteig. Aber vor allem ist das Rezept bei der Zielgruppe der TikTok-Teenie-Töchter durchgefallen! «Wie Kotze», so das Urteil meiner Tochter.

Notengebung aller bisher getesteten TikTok-Rezepte:

(Entsprechend den Schweizer Schulnoten: 6 die beste Note, 1 die schlechteste, 4 eine genügende.)

Notendurchschnitt: 3,5

Nope. Immer noch ungenügend, liebes TikTok.