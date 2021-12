Ein verlängertes Wochenede im Tessin – dafür bieten sich die Feiertagswochenende an. Bild: keystone

So legst du deine Ferientage 2022 optimal zwischen die Feiertage

Das Schlimmste haben wir bald hinter uns! Das stimmt zumindest für den Ferienkalender. Denn während uns 2021 kaum ein Feiertag gegönnt wurde, können wir 2022 wieder einige längere Wochenenden planen, ohne zuviele Ferien zu verbrauchen.

Nebst Weihnachten lagen im Jahr 2021 auch weitere Feiertage wie der 1. Mai und der 1. August auf einem Wochenendtag. Im kommenden Jahr dürfen sich Ferien-Liebhaber nun wieder vermehrt freuen: Es wird etwas besser – zumindest der Nationalfeiertag wird nämlich im Jahr 2022 zu einem verlängerten Wochenende führen.

Auch sonst lassen sich durch geschicktes Platzieren der Ferientage (in unserem Rechenbeispiel deren 25 Tage) längere Stücke Ferien geniessen.

Luzern

Die Könige der Feiertage sind die Luzerner und Luzernerinnen. Mit einem zusätzlichen Fasnachtstag und einigen katholischen Feiertagen wie Fronleichnam, Allerheiligen und Maria Empfängnis profitieren die Luzerner von fast einer Woche mehr Ferien pro Jahr.

Bild: watson/shutterstock

St.Gallen

Allerheiligen am 1. November wird auch im Kanton St.Gallen gefeiert. Ansonsten haben die Ostschweizer wenige Feiertage auf kantonaler Ebene.

Bild: watson/shutterstock

Bern

Im Kanton Bern gibt es nur wenige Feiertage – zumindest solche, die für alle Regionen im Kanton gelten. Ausnahmen bilden die Städte Thun und Burgdorf, die mit der Thuner Ausschiesset (Mo., 26. September) und der Solennität Burgdorf (Mo., 27. Juni) je einen zusätzliche Feiertag haben.

Bild: watson/shutterstock

Zürich

In der Stadt Zürich alleine arbeiten rund 375'000 Personen. Sie geniessen in der Regel jeweils einen freien Halbtag an den lokalen Events Sechseläuten (Mo., 25. April) und Knabenschiessen (Mo., 12. September).

Bild: watson/shutterstock

Aargau

Im Aargau sind die Regelungen zu Feiertagen sehr unterschiedlich von Region zu Region. In unserem Kalender sind die Feiertage eingetragen, die in den meisten Gemeinden arbeitsfrei sind. Dazu gehört beispielsweise Fronleichnam.

Bild: watson/shutterstock