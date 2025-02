Ich glaube, da hat grad jemand ihr Herz erobert. Bild: Shutterstock

Und jetzt rate mal, wie viele Paare sich heutzutage online kennenlernen

Heute ist der Tag der Liebe. Oder einfach der 14. Februar. Aber egal, ob du diesen Tag mit deiner Liebe speziell feierst oder nicht: Sicher weisst du noch, wo ihr euch erstmals getroffen habt. Wir zeigen dir, wie sich das Kennenlernen seit 1930 verändert hat.

Es ist längst allen klar: Heute verbringen wir immer mehr unseres Lebens online. Da verwundert es auch nicht, dass man die Liebe seines Lebens in der virtuellen Welt entdeckt.

Heute lernen sich so mit grossem Abstand am meisten Paare kennen – alleine im Schlabberlook auf dem Sofa. Oder an der Bushaltestelle mit dem Blick auf das Smartphone. Das ist durchaus eine gute Entwicklung und dem «Glück» etwas nachzuhelfen, schadet ja nicht.

Aber schätze du mal: Was glaubst du, wie viele Paare sich momentan online kennenlernen?

Die Auflösung gibt's grad unten im Video. Spannend ist auch, wie sich das Kennenlernen seit 1930 verändert hat. Eine Studie der Stanford Universität hat genau dies untersucht. Sie zeigt das allgemein erwartete Bild, aber es ist doch immer wieder eindrücklich, wie sich die Art der Partnersuche gewandelt hat.

Wo sich Paare kennenlernen Video: watson

Während zukünftige Partner früher durch die Familie oder Freunde vorgestellt wurden oder man die Liebe seines Lebens schon in der Schule kennenlernte, veränderte das Aufkommen des Internets dies total. Ab der Jahrtausendwende fanden sich durch Paarvermittlungsangebote, Chatrooms, Tinder oder Soziale Medien immer mehr Paare online. Bald haben wir die Zweidrittelmarke erreicht. Oder glaubst du, der Trend wird gestoppt? Wie war's bei dir?

Wo hast du deine/n Partner/in kennengelernt? Online Bei der Arbeit Im Freundeskreis/durch Freunde Durch Familienmitglieder In der Schule/Ausbilung Im Ausgang/an der Bar Irgendwie anders. Ich suche noch. Zeig mir nur die Antworten. Abstimmen