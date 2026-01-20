Bill und Tom Kaulitz sollen neu «Wetten, dass..?» moderieren

Seit zwei Jahren wurde keine neue «Wetten, dass..?»-Folge mehr produziert. Nun holt das ZDF die Samstagabendshow zurück – mit zwei neuen Gesichtern.

Ricarda Heil / t-online

Im November 2023 verabschiedete sich Thomas Gottschalk von «Wetten, dass..?». 36 Jahre nach seiner ersten Ausgabe moderierte er vor zwei Jahren seine letzte. Seitdem gab es keine neue Folge der Samstagabendshow mehr. Seitdem wird spekuliert, wie es für das Erfolgsformat weitergeht – und wer künftig die Sendung moderieren wird. Darauf scheint es nun eine Antwort zu geben.

Die beiden Brüder Bill und Tom Kaulitz. Bild: www.imago-images.de

Wie das Branchenportal «dwdl.de» berichtet, sollen Bill und Tom Kaulitz die neuen Gesichter von «Wetten, dass..?» werden. Die erste Ausgabe mit den Tokio-Hotel-Stars soll am 5. Dezember im ZDF laufen. Der Mainzer Sender hat bis jetzt weder die neuen Gastgeber noch das Datum bestätigt. Auf Instagram wurde jedoch ein Foto von Bill und Tom Kaulitz veröffentlicht, das die Gerüchteküche weiter anheizt.

Zu dem Bild der Brüder schrieb der Sender: «Die Katze hat uns ein paar Mäuse vor die Tür gelegt! Wir überlegen gerade, wo uns die beiden unterstützen können! Werden sie die neuen Experten bei 'Bares für Rares'? Übernehmen sie den Gruberhof beim 'Bergdoktor'? Ermitteln sie bei 'Aktenzeichen XY … ungelöst'? Oder gehen sie als Chefstewards auf dem 'Traumschiff' an Bord?»

«Wetten, dass..?» erwähnte das ZDF mit keinem Wort, dafür aber die Fans. «Sie haben doch letztes Jahr im Podcast gesagt, dass sie 2026 'Wetten, dass..?' übernehmen. Ich freu' mich auf ein neues Format mit den beiden. Hoffentlich genauso locker wie im Podcast, dann wird das eine extrem lustige und ehrliche Show», kommentierte zum Beispiel ein User. Bereits 2023 hatten die Kaulitz-Brüder in ihrem Podcast darüber gewitzelt, Gottschalks Nachfolge anzutreten. Das ZDF reagierte damals noch zurückhaltend.

Für Bill und Tom Kaulitz ist die Übernahme des ZDF-Flaggschiffs nicht der erste Ausflug ins Fernsehgeschäft. Neben ihrer musikalischen Karriere und ihrem Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» präsentierten sie bereits die «Super Duper Show» für ProSieben. Auch mit der Musikshow «That's my jam» bei RTL sammelten sie Moderationserfahrung, wenngleich beide Formate nur wenige Zuschauer fanden.