RTL mit Kampfansage an ProSieben: Raab-Show erstmals im linearen TV

Hendrik Busch / watson.de

Nach seinem viel beachteten Comeback im Spätsommer 2024 musste Stefan Raab mit dem Streaming-Bereich von RTL vorliebnehmen. Seine wöchentliche Show «Du gewinnst hier nicht die Million» lief mittwochs zunächst bei RTL+. Ein Schritt, den der Sender damit rechtfertigte, seinen Streaming-Dienst stärken zu wollen.

Dennoch war klar, dass RTL das teure Gesamt-Projekt «Raab» irgendwann auch auf der immer noch grösseren Bühne platzieren würde: dem linearen TV.

RTL holt Stefan-Raab-Show ins Hauptprogramm

Die Abend-Show «Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli» machte kurz vor Weihnachten den Anfang, bildete bis dahin aber die Ausnahme in der Strategie. Jetzt verkündet RTL die Wende.

In der «Süddeutschen Zeitung» gab RTLs Chief Content Officer Inga Leschek bekannt: «Ab 12. Februar heisst es: Stefan Raab für alle – umsonst.» Das bedeutet im Detail: «Dann kommt 'Du gewinnst hier nicht die Million' wöchentlich mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL und auf RTL+.» Der Gast der ersten Sendung werde Grünen-Politiker und Kanzler-Kandidat Robert Habeck sein.

Inga Leschek sprach bei dem Umschwung von einem «strategischen Fahrplan». Im Fall von «Du gewinnst hier nicht die Million» habe «von Anfang an» festgestanden, dass die Show nach einer Streaming-Startphase auch zu RTL komme.

Warum das eine Kampfansage an ProSieben ist

Bereits die Terminierung von «Du gewinnst hier nicht die Million» auf den Mittwoch war, wenn auch als Stream, ein Schuss vor den ProSieben-Bug. Am Mittwoch um 20.15 Uhr läuft auf dem Konkurrenz-Sender nämlich in der Regel Raabs Ex-Show und Erfindung «TV total», moderiert von Sebastian Pufpaff.

Künftig treten die beiden vergleichbaren Formate also direkt gegeneinander an: mittwochs, ab 20.15 Uhr. Beide Shows sind dem Late-Night-Genre zuzuordnen, wobei Pufpaff einen klassischeren Comedy-Ansatz verfolgt. Bei «Du gewinnst hier nicht die Million» wird der Comedy-Teil etwa ab der Hälfte von einem Game-Show-Abschnitt abgelöst, der sich wiederum an «Schlag den Raab» orientiert.

So oder so wird der wöchentliche Sendeplatz zu einer spannenden Probe, wie gross die Anziehungskraft von Stefan Raab nach dem Comeback wirklich ist. Bei RTL+ hatte das Interesse an «Du gewinnst hier nicht die Million» zuletzt abgenommen. Im linearen Fernsehen kann das aber ganz anders aussehen.