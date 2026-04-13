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Ältester Gorilla der Welt feiert im Zoo Berlin 69. Geburtstag

13.04.2026, Berlin: Gorillaweibchen Fatou nascht Gem
Zu ihrem 69. Geburtstag hat Gorilla-Dame Fatou im Zoo von Berlin eine leckere Überraschung bekommen.Bild: DPA

Ältester Gorilla der Welt feiert im Berliner Zoo Geburtstag

13.04.2026, 13:4513.04.2026, 13:45

Zu ihrem 69. Geburtstag hat Gorilla-Dame Fatou im Zoo von Berlin eine leckere Überraschung bekommen. Neben einem Bambusstrauss erhielt sie einen Korb gefüllt mit Leckereien wie Salat, Tomaten und Brokkoli. Dem Zoo zufolge gilt Fatou als der älteste Gorilla weltweit.

«Sie hat heute ihren 69. Geburtstag, den sie feiert. Das ist für einen Gorilla sehr aussergewöhnlich», sagte Tierpfleger Christian Aust. In der Natur könnten die Tiere zwischen 35 und 45 Jahre alt werden.

Die Gorilla-Dame kam den Angaben nach bereits 1959 in den Zoo in der deutschen Hauptstadt. Das genaue Geburtsdatum ist unbekannt – der Zoo richtet den Geburtstag seit einigen Jahren am 13. April aus.

«Fatou ist ein sehr umgängliches Tier», sagte Kuratorin Jennifer Hahn. Mit dem Alter wird sie ihr zufolge immer ruhiger und gemütlicher. Der Gesundheitszustand der Affen-Dame wird streng beobachtet. «Sie hat Arthrose, sie kann die Gelenke nicht mehr komplett strecken, sodass sie Beine und Arme nicht mehr ganz ausstrecken kann», sagte Hahn. Trotzdem könne sich Fatou aber gut fortbewegen.

Die Seniorin lebt abseits der Gruppe in einer eigenen Anlage. Obst steht demnach für Fatou wegen des hohen Zuckergehalts inzwischen nicht mehr auf dem Speiseplan. Da sie keine Zähne mehr hat, wird ein Teil ihrer Kost gekocht. Aber sie fresse gut und «lebt ihr Leben etwas gemütlicher und langsamer», so Hahn. Und auch wenn es nicht mehr so viel wie früher sei, klettere sie sogar noch ein wenig.

Gorillas sind die schwerste und grösste Menschenaffenart. In freier Wildbahn gelten sie als vom Aussterben bedroht, vor allem durch die Zerstörung ihres natürlichen Lebensraums durch Abholzung und Bergbau sowie durch illegale Jagd. (sda/dpa)

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