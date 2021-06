Als Jahrgangsbeste sollte Paxton Smith an der Abschlussfeier ihrer Highschool eine Rede halten.

Das Manuskript musste die Texanerin der Schulleitung vor der Veranstaltung am Sonntag zur Prüfung einreichen.

Eigentlich wollte sie in ihrer Ansprache den Einfluss der Medien auf junge Menschen thematisieren. Aber elf Tage vor der Feier hatte der texanische Gouverneur Greg Abbott ein Gesetz unterzeichnet, das Abtreibungen im ganzen Bundesstaat praktisch verbietet. Und so knöpfte sich Paxton die «Heartbeat Bill» vor und sprach über die aus ihrer Sicht dramatischen Konsequenzen für junge Frauen.

Nach ihrem Auftritt verriet sie dem US-Sender CBS:

Ihre ganze Rede im Wortlaut: