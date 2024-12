3 cl Tequila Reposado

3 cl Mezcal

3 cl frisch gepresster Limettensaft

2 cl Zuckersirup

1 Eiweiss

Das Salz auf einen kleinen flachen Teller geben. Den Rand eines Coupe-Glases am Limettenfruchtfleisch entlangführen und dann in Salz tupfen, sodass ein feiner Salzrand entsteht. Die restlichen Zutaten in einen Cocktailshaker geben und zunächst ohne Eis schütteln. Danach mit Eisstücken auffüllen und erneut energisch schütteln. In das Glas abseihen.