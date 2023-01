Cringe Cocktails, Caviar Martini ... aber kein Wodka: Das sind die Drinks-Trends 2023

Was trinken wir 2023? Einiges, offenbar. Zur Auswahl wären da etwa ...

Barprofis, Drinks-Hersteller und -Importeure sowie Gastronomen orakeln, was das neue Jahr bringen wird. Hier einige der meistgenannten Entwicklungen und Trends:

Dosencocktails graben dem Hard Seltzer das Terrain ab

White Claw und Konsorten haben ihren Zenit erreicht. Nein, nicht, weil die Leute wieder mehr Bier trinken, sondern weil sich RTDs (Ready To Drink Cocktails) aus der Dose sich immer mehr durchsetzen. Blackberry Bramble, Piña Colada, Mojito, Gimlet – gibt's alles aus der Dose. Und die Auswahl wird sich ausweiten.

Alt ist kult; Likör ist leckör

Europa feiert sein Kulturerbe: Da gibt es etliche etwas verstaubte, aber traditionsreiche Likör- oder Vermouth-Brands, die wiederentdeckt und erfolgreich neu lanciert werden. Will man den Grossvater-Digestivo Braulio, um ein Beispiel zu nennen, einem jüngeren Publikum schmackhaft machen, dann ist die Etikettierung «Bormio dal 1875» kein Nachteil, sondern ein Werbe-Claim. Product Design braucht's keinen; das hat mehr als ein Jahrhundert Markenpflege bereits erledigt. Neu ist höchstens, dass man die altehrwürdigen Destillate nicht nur ausschliesslich pur trinkt, sondern als Zutaten für feine Drinks verwendet. Macht euch also auf ein Comeback von Suze, Ramazotti, Frangelico und Co. gefasst. Hey, Aperol hat's vor Jahren bereits vorgemacht.

Destillerien bauen ihr Besuchererlebnis aus

Längst haben Spirituosenhersteller den Tourismuswert erkannt und sich zusammengeschlossen, weshalb es nun kuratierte Reiserouten wie etwa den Kentucky Bourbon Trail gibt oder den Malt Whiskey Trail in Schottland. Oder – näher – die Wanderrouten Trail d'Absinthe im Val-de-Travers oder den Appenzell Whisky Trek. So eine altehrwürdige Traditionsbrennerei einen Besuch abstatten, ist durchaus unterhaltsam. Aber auch jüngere Brands setzen auf das Besuchererlebnis. Bei Turicum in Zürich gibt's den Gin Lab, wo Besucher ihren eigenen Gin kreieren können. Mehrere Destillerien bieten neuerdings hauseigene Bars und/oder Restaurants, einige sogar Herbergen.

Dirty and decadent

2022 war das Jahr, in dem der Dry Martini ein Comeback feierte. Lange genug hatten wir aufwändig tätowierte Mixologists (nur schon dieses Wort 🙄) dabei zugesehen, wie sie mit Feinsieben und Bunsenbrenner herumhantierten und uns kreativ benamste Cocktails in einer Blechbüchse vorsetzten oder irgendeinem anderen Behältnis, das kein Glas ist. Da kam der Martini, dieser Ur-Klassiker aller Classic Cocktails, wie gerufen: Gin, ein wenig Vermouth, vielleicht ein Tröpfchen Bitters ... Manchmal ist weniger mehr.

Bloss ... nicht ganz. Der Trend geht ganz klar in Richtung Dirty Martini. Verlangte die ursprüngliche Version dieses Drinks lediglich nach einem Schuss Essigwasser aus dem Olivenglas, wird er zusehends dirtier. Richtig filthy, gar: Im Genever in Los Angeles, serviert Barchefin Kelso Norris ihren Datu Puti Martini mit Knoblauchpulver, Fischsauce und ganze 3 cl des namensgebenden Zuckerrohressigs aus den Philippinen. Richtig dekadent wird man etwa im Legasea Bar & Grill am Times Square in New York, wo's einen MSG Martini gibt, garniert mit Trüffel- und Kaviar-gefüllte Oliven. Zunehmend sieht man die Option eines Kaviar-Löffels als Garnitur zum Dirty Martini. Es sind die Goldenen Zwanzigerjahre, wohl.

Kaum jemand trinkt noch Wodka

Ach ja, in Zusammenhang mit Dry Martinis und Co. ... Gin ist weiterhin King. Und Wodka wird zusehends weniger und weniger getrunken. Klar, Otto Normalverbölker trinkt weiterhin Moscow Mules – Tendenz abnehmend. Etwas Neues mit Wodka, ein Trend, gar, ist nicht in Sicht.

Transparenz lohnt sich

Dem Konsumenten den Herstellungsprozess offenlegen – was spricht dagegen? In einigen Fällen sind diese Informationen traditionell verschlüsselt, wie etwa beim Buchstaben-Code, den Four Roses verwendet, um den Ort der Destillation, den Hefestamm, ob es sich um reinen Bourbon handelt, und so weiter anzugeben. Immer mehr sind bereit, die genaue Herkunft jedes Blends anzugeben. Bei High West, etwa, wird die Getreiderezeptur angegeben und ob der Bourbon oder Rye von den Grossdestillerien MGP Indiana oder Heaven Hill stammt oder in-house selbst destilliert wurde. Immer mehr Verbraucher wollen diese Informationen, und immer mehr Wodka-, Rum-, Gin- und Whiskey-Brennereien sind bereit, sie zu liefern.

Nachhaltigkeit auch

Es gibt inzwischen derart viele edle Brände, niemand muss auf Qualität oder Auswahl verzichten, will man auch Nachhaltigkeit achten. Immer mehr Brennereien verwenden ausschliesslich lokale, rückverfolgbare Zutaten. Kohlendioxidneutrale Brennereien in Schottland, Australien und den USA gehen mit einer Mischung aus nachhaltigen Energiealternativen, Abfall- und Energiereduzierung und Kohlenstoffkompensationen voran. Da die Konsumenten zunehmend vor Greenwashing zurückschrecken, verpflichten sich diese Marken zu belegbare Massnahmen, die sich tatsächlich auf die Umwelt auswirken. Einige Destillerien bauen ihre Hauptzutaten gar selbst an. Waterford aus Irland, etwa, verkauft Whiskey-Cuvées, deren Zutaten auf einzelne Farms zurückverfolgt werden können – alles nachweislich bio. Dies hat natürlich zur Folge, dass die Kosten für den Betrieb erhöht werden. Doch im High-End-Spirituosen-Marksegment sind die Verbraucher bereit, dafür zu bezahlen. Denn: Mit der Rückverfolgbarkeit der Zutaten, bedient man sich der Methodik der Weinindustrie. Terroir, Cuvée und Co. lassen grüssen. Die entsprechenden Gewinnmargen auch.

Cringe Cocktails

Altehrwürdige Traditionsmarken, Nachhaltigkeit in der Porduktion sind im Trend, aber ein wenig Spass muss auch sein. Es ist so: 2023 ist das Jahr der Cringe Cocktails, verspielte, fruchtige Drinks, die lustig aussehen und süsslich schmecken (man denke an Cosmopolitans oder Pornstar Martinis). Die waren bereits in den Achtzigern und späten Neunzigern gross, doch nun feiern sie 2023 ein Comeback, TikTok sei Dank. Freuen wir uns auf einen Sommer mit Banana Daiquiris, Blue Lagoons, Grasshoppers und anderen kitschigen Klassikern!