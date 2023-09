Vergewaltigungs-Vorwurf gegen Russell Brand

Mehr «Leben»

Der Comedian, Moderator und Schauspieler Russell Brand soll mehrere Frauen sexuell genötigt und emotional missbraucht haben. Dies berichteten am Samstag nach einer gemeinsamen Recherche die britischen Medien «The Sunday Times», «The Times» und Channel 4 Dispatches.



Die Vorwürfe wurden von vier Frauen erhoben. Sie berichten von sexuellen Übergriffen im Zeitraum von 2006 bis 2013. Eine der Frauen gab an, Brand habe sie in seinem Haus in Los Angeles vergewaltigt. Eine andere sagte, sie sei von ihm während einer dreimonatigen Beziehung sexuell angegriffen worden, als sie selbst gerade 16 und noch in der Schule gewesen sei.



In dieser Zeit hatte Brand Rollen in Hollywood-Filmen und Jobs bei BBC Radio 2 und dem TV-Sender Channel 4. Brand bestreitet die Vorwürfe und sagt, seine Beziehungen seien «immer einvernehmlich» gewesen.

Russell Brand veröffentlichte ein Video auf YouTube, in dem er die Vorwürfe bestreitet. screenshot: youtube

Brand, der bis 2011 mit US-Popstar Katy Perry verheiratet war, hatte bereits am Freitagabend ein Video veröffentlicht, in dem er die «schwerwiegende strafrechtliche Anschuldigungen» gegen ihn dementierte.



(oli)