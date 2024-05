Von «Jöh!» bis «Bad Hair Year»: Willkommen im Nemo-Fotoalbum

Wie Nemo zu Nemo wurde? Ist allerliebst. Versprochen. In Bild und Ton.

Zum Schwelgen! Nemo als Kind, als Rapstar, als Mensch auf dem Weg zu sich selbst und zum ESC-Darling.

Ein Kinderfoto!

2018 beginnt Nemo seinen Instagram-Account mit diesem Bild von sich als «Chlinegangster». Leider wird nicht verraten, wie alt das kleine Gangsterkind aus Biel auf dem Foto ist.

2012: Drei Monate auf der Riesenbühne

Anfang November 2012 befindet sich das Theater 11 in Oerlikon massiv im Udo-Jürgens-Rausch. Das Musical «Ich war noch niemals in New York» mit allen Jürgens-Hits für Menschen bis und über 66 Jahren läuft hier ganze drei Monate lang. Mittendrin: Nemo, 13, auf der Bühne ein Knirps mit Sonnenbrille und Dächlikappe – modisch definitiv der einzige Gangster dieser sahnetortigen Produktion. Dass ausgerechnet Nemo «Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an» schmettert, verzückt das Publikum komplett. Nemos Ziel ist damals ganz klar «der Broadway».

Klein-Nemo auf der Bühne des Theater 11. Bild: screenshot srf

Drei Monate lang Abend für Abend vor 1500 Zuschauerinnen und Zuschauern. bild: screenshot srf

2015: «Räppär» Nemo is born

«I bi de Nemo, füfzähni», sagt Nemo, und Christa Rigozzi fragt: «Wi de Fisch?» Worauf Nemo erklärt, «Nemo heisst Niemer uf Latinisch» und dass ein Niemand die Chance habe, alles zu werden. Es ist das erste Mal, dass Nemo in der Öffentlichkeit den Namen erklärt. Christa Rigozzi fragt nach dem grossen Lebenstraum, «einisch chönne vo Musig z'läbe», genauer «räppä», sagt Nemo. Und entwaffnet alle.

Man beachte das erste selige Fangrinsen von Sven Epiney. Und wie Rigozzi und DJ Bobo Oberkörper-Ausdruckstanz machen.

2016: «Cypher-King»

Nemo tritt am Virus Bounce Cypher auf und mäht alle nieder. «Alle» sind dabei ausschliesslich Männer, darunter Greis, Leduc, Manillio. Und Nemo, weit kleiner, jünger und zarter als die anderen, wird mit 16 Jahren zum «Cypher King» (SRF), zum grössten Grossmaul der Rap-Szene.

2017: Das erste grosse Nemo-Jahr

Nach 2016 ist Nemo etabliert. 2017 macht «Niemand» so gut wie alles. Gewinnt mit 17 den ersten Swiss Music Award in der Kategorie «SRF3 Best Talent» – Baschi schaffte seinen ersten Pflasterstein erst mit 37. Tritt erneut am Virus Bounce Cypher auf. SRF hat Nemo jetzt definitiv als SRF-Talentgeburt gepachtet, Nemo nimmt an der musikalischen Blind-Date-Show «Songmates» teil, macht mit bei der SRF-Spenden-Aktion «Jeder Rappen zählt». Und er beginnt mit den grossen Openairs, Heitere in Zofingen, Frauenfeld ...

Am 10. Februar 2017 im Zürcher Hallenstadion: Nemo gewinnt den ersten heissen Stein. Bild: KEYSTONE

Mit Marc Amacher und Adrian Stern in «Songmates». bild: SRF / Oscar alessio

«Jeder Rappen zählt» – mit Stefan Büsser, Tina Nägeli und Fabio Nay (v.l.). bild: srf / claudia Herzog

Nemo bannt die Masse im Juli am Openair Frauenfeld Bild: KEYSTONE

2018: Es hagelt Steine und einen Seestern

Gleich vier Swiss Music Awards gibts 2018: «Best Male Solo Act», «Best Breaking Act», «Best Live Act» und «Best Hit». So viel kriegte vor ihm noch ... niemand! Und etwas später gibts auch noch einen (übrigens von Rolf Knie designten, bitte erinnert euch an Polo Hofers Bonmot: «Lieber vom Leben gezeichnet als von Rolf Knie gemalt!») Prix Walo als «Newcomer».

Wie posiert man mit vier Swiss Music Awards? Man stellt noch ein paar Hände ein. Bild: KEYSTONE

Eine Dame fotobombt Nemos Auftritt auf dem roten Teppich der Swiss Music Awards. Bild: KEYSTONE

Ein Seestern für einen Star! Mit seinem Prix Walo ist Nemo im goldenen Herzen des Schweizer Mainstreampublikums angekommen. Bild: KEYSTONE

2019 und 2020: Magere Ausbeute

Als Kind hat Nemo Oper und Musical gesungen. Als Teenie Rap. Jetzt, im Jungerwachsenenalter, experimentiert Nemo. «Auch auf Englisch sang Nemo, entdeckte die Kopfstimme, schrieb Indiesongs, Jazzsongs, Popsongs. Aber niemand hörte mehr zu», beschreibt das «Magazin» am ESC-Finaltag die musikalische Durststrecke jener Zeit. Aber vielleicht war genau sie für den Weg zu «The Code» wichtig?

«5i uf de Uhr» von 2019 Video: YouTube/bakaramusic

2021: Das Spiel beginnt

Nemo lebt jetzt in Berlin und da ist die Freiheit grösser als in Biel. Nemo singt jetzt «Certified Pop Queen» und kleidet sich entsprechend, auch Fingernägel sind jetzt ein Thema.

2022: Das Bad-Hair-Year

Nemo zieht für ein halbes Jahr nach Los Angeles und unterzieht seine Locken einer dramatischen Streckkur. Das Resultat: dramatisch. Genauer: tragisch. Nemo, wir stellen herzlich wenig an dir, ja eigentlich überhaupt gar nichts in Frage, aber das? Wieso???

2023: Das Coming-out

Am 11. November 2023 schreibt Nemo in einem längeren Post auf Instagram über die Veröffentlichung seiner neuen Single «This Body» und über sich selbst dies:

«Dieser Song hat eine besondere Bedeutung für mich, da ich ihn in einer Zeit geschrieben habe, in der es sehr schwierig war. Es geht darum, dass man sich im eigenen Körper nicht zu Hause fühlt und mit verinnerlichter Scham über die Geschlechtsidentität umgeht.

Ich habe mich nicht öffentlich dazu geäussert, aber einige von euch wissen es bereits:

Ich identifiziere mich weder als Mann noch als Frau.

Ich bin einfach Nemo.

Ich stelle mir das Geschlecht gerne als eine Galaxie vor, in der ich mich selbst als kleinen Stern sehe, der irgendwo darin schwebt.

Dort fühle ich mich am meisten wie ich selbst.

Als ich erwachsen wurde, begann ich zu spüren, dass etwas an mir anders war. Die Art und Weise, wie die meisten Menschen mich wahrnahmen, stimmte nicht mit meinem wahren Selbst überein.

Dank der Stimmen und Geschichten anderer genderqueerer Menschen begann ich, meine eigenen Puzzleteile zusammenzusetzen, und erkannte, dass es einen Platz für mich jenseits des binären Systems gibt.

Das war die befreiendste Erfahrung in meinem Leben.

Ich bin denen SO dankbar, die mir den Weg zu meinem wahren Selbst geebnet haben, und ich bin SO dankbar für all die Gespräche, die ich in den letzten drei Jahren mit erstaunlichen Menschen geführt habe; ihr habt eine entscheidende Rolle dabei gespielt, mir zu helfen, die Worte zu finden, um auszudrücken, was ich innerlich fühle. (Ihr wisst alle, wer ihr seid ❤️)

Dies ist nur ein Schritt auf einer langen Reise, und ich habe noch viel über mich selbst zu entdecken und zu lernen. Ich würde euch alle gerne mit auf diesen Weg nehmen.

Ich würde mich freuen, wenn ihr mich so sehen würdet, wie ich mich selbst sehe.»

2024: Aus Switzerland wird Nemoland

Ende Februar 2024 verkündet SRF, dass Nemo mit «The Code» nach Malmö an den ESC geschickt wird. Ab da vergeht kein Tag ohne Nemo-News. Bereits im März singt Nemo in der neuen (natürlich bereits aufgezeichneten) Staffel «Sing meinen Song».

Am 30. März tritt er mit «The Code» in «MusicStar – Die Revival Show» auf, Moderatorin Viola Tami bricht fast zusammen («Was machsch du mit ois!») und beherrscht den non-binären Sprachgebrauch absolut tadellos. Die «MusicStar»-Show ist allerdings aufgezeichnet. Sonst wäre es nämlich gar nicht möglich, dass Nemo ebenfalls am 30. März in Madrid an der grossen ESC-Preparty auf der Bühne steht und live singt. Es ist der Auftritt, der Nemos Favoritenstatus begründet.

Es folgen: Seine Reise per Autostopp nach Malmö (okay, diese Videos sind eher lame geworden, deshalb zeigen wir sie hier nicht), diverse Pressekonferenzen, und schliesslich: Auftritt, Triumph und Heimreise. Als besondere Zugaben hier noch eine wunderschöne Nemofassung des ukrainischen ESC-Beitrags und die symphonische Fassung von «The Code» mit dem Bieler Symphonieorchester und dem nachgeschneiderten Kostüm von Céline Dion aus dem letzten Schweizer ESC-Gewinnerjahr 1988.

Am 29. Februar wird Nemos ESC-Teilnahme verkündet. Bild: KEYSTONE

Nemo als eine Art Frank Sinatra in «Sing meinen Song» Video: YouTube/Mairoslav Gump

Nemos Schwester Ella Mettler ist immer als Fotografin und überhaupt visuelle Beraterin an Nemos Seite. bild: SRF / Ella Mettler

Der Sven, die Viola und Paradieswesen Nemo im «MusicStar»-Jubiläum am 30. März. bild: SRF / Mirco rederlechner

Nemo am 30. März live in Madrid Video: YouTube/eurovision-spain.com

14. April: Nemo und eines von vielen bunten Kleidungsstücken sind in Malmö. Bild: EPA TT NEWS AGENCY

14. April: Nemo performt bei einer Preparty in Malmö. Bild: EPA TT NEWS AGENCY

18. April: Dies ist kein Kindergeburtstag, sondern Nemos Besuch in der Schwedischen Botschaft in Bundesbern. Bild: KEYSTONE

Noch ein lustiges Bild aus der Schwedischen Botschaft in Bern. Bild: KEYSTONE

Nemo reimt sich irgendwie auch auf Kimono, dachte sich wohl die Stylistin, die ihn am 5. Mai in Malmö auf den blauen Teppich schickte. Bild: AP TT News Agency

Und dann: Der Abend, an dem wir alle Nemo waren, der 11. Mai 2024. Bild: EPA TT NEWS AGENCY

Nemoesk behutete Fans beim Public Viewing im Orion Kino in Dübendorf. Bild: KEYSTONE

Sieg, Nemo, Sieg!!!! Rechts neben Nemo freut sich die Schwester Ella Mettler. Bild: AP

Kurz darauf zerbrach der Pokal. Im Haar trägt Nmeo übrigens die Dornenkrone von Bambie Thug aus Irland, der anderen non-binären Person, die am ESC teilnahm. Bild: AP

13. Mai. Der Flughafen Kloten steht Kopf. Für Nemo national. Bild: KEYSTONE

Nemos Version des ukrainischen ESC-Beitrags «Teresa & Maria» Video: YouTube/Nemo