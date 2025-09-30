wechselnd bewölkt15°
EU-Kommission genehmigt Versace Übernahme durch Prada

EU-Kommission genehmigt Versace-Übernahme durch Prada

30.09.2025, 15:12

Die EU-Kommission hat die Übernahme des italienischen Modehauses Versace durch Prada genehmigt. Die angemeldete Transaktion werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf, teilte die Brüsseler Behörde mit. Das Geschäft betreffe in erster Linie das Design, die Herstellung und den Vertrieb von Luxusgütern.

Signage is displayed outside the Versace store, Thursday, April 10, 2025, in New York. (AP Photo/Yuki Iwamura) Prada Versace
Der Name Versace soll trotz der Übernahme durch die Marke Prada erhalten bleiben.Bild: keystone

Im April war bestätigt worden, dass die beiden grossen Namen der italienischen und internationalen Modewelt künftig zusammengehören sollen. Der Kaufpreis wurde mit 1,25 Milliarden Euro angegeben. Der Name Versace, der auf den 1997 ermordeten Firmengründer Gianni Versace zurückgeht, soll erhalten bleiben. Die Marke Prada, die von zwei Brüdern gegründet wurde, gibt es bereits seit 1913.

Eine Genehmigung der EU-Kommission galt als wahrscheinlich. Die Behörde wacht darüber, dass EU-Wettbewerbsrecht eingehalten wird. (sda/awp/dpa)




1 / 35
33 Bilder zeigen: Laufsteg war gestern – heute wird Mode inszeniert
Mode auf dem Autofriedhof: Maria Ke Fisherman an der Mercedes Benz Fashion Week in Madrid (18. September 2016).
quelle: epa/efe / ballesteros
«Das ist ja abstrus hier» – Tagesschau-Moderator verschluckt Spinne
Video: watson

