Einfach schön: 22 Mal Claudia Schiffer in Roben von Valentino

Der Tod des grossen italienischen Modeschöpfers hinterlässt eine Lücke. Zum Glück bleiben auch viele Erinnerungen an seinen Pomp und Glamour.
20.01.2026, 17:2820.01.2026, 18:11

Valentino (1932 bis 2026) sagte einmal, er möge Models nun mal nur dünn. Nur dann könne er sie genau so dekorieren, wie er wolle, an einer runderen Frau würden alle seine Maschen und Volants, seine Raffungen und Spitzen doof aussehen. Er war gerade 80, als er dies im Guardian zu sagen wagte. Er kam aus einer anderen Zeit, man nannte ihn den «Kaiser» der italienischen Modeszene, so richtig modern war er ein halbes Jahrhundert zuvor gewesen, aber er schuf noch immer prächtige, immer ein bisschen barock anmutende Mode, die prima für den Zirkus der Oscar-Teppiche taugte.

Eine der Frauen, die er am liebsten dekorierte, war Claudia Schiffer, das deutsche Supermodel der 90er-Jahre. Als die beiden einander kennen lernten, war Valentino Ende 50, Claudia Schiffer knapp 20, sie arbeiteten zusammen, sie verbrachten auch Ferien zusammen und für sie schuf er 2002 ein hinreissendes, überraschend schlichtes Hochzeitskleid, das Schiffer heute unter Glas in ihrem Haus in England ausgestellt hat.

Auf Instagram schrieb Schiffer nach dem Ableben des Modegiganten: «Ich bin untröstlich über den Tod meines alten Freundes Valentino. Er ist das, was wahre Legenden ausmacht ... Mein Valentino-Hochzeitskleid, das ich zu Hause eingerahmt habe, erinnert mich immer an seine sanfte, grosszügige, liebevolle und treue Art. Dass er mein Hochzeitskleid entworfen hat, war eine der grössten Ehren meines Lebens, ein Moment, den ich für immer in Erinnerung behalten werde. Ich bin sehr stolz darauf, Teil seines Lebens gewesen zu sein.»

Und weil das alles so schön war, zeigen wir hier die schönsten Bilder von Claudia Schiffer in Valentino.

ARCHIVES - CLAUDIA SCHIFFER - DEFILE DE MODE VALENTINO COLLECTION PRET A PORTER PRINTEMPS ETE 1992 1991 A PARIS France *** Archiv CLAUDIA SCHIFFER DEFILE von Mode VALENTINO COLLECTION PRET A tragen Fr ...
So wurde in Paris die Valentino-Frühjahrskollektion 1991/92 eingeläutet.Bild: www.imago-images.de
Info - Claudia Schiffer f�te ses 50 ans le 25 ao�t - ARCHIVES - VALENTINO - CLAUDIA SCHIFFER - KAREN MULDER ET LINDA EVANGELISTA - BACKSTAGE - DEFILE DE MODE VALENTINO COLLECTION PRET A PORTER PRINTEM ...
Valentino mit Claudia Schiffer und Linda Evangelista (ganz rechts) bei der Frühlingsshow 1991/92.Bild: www.imago-images.de
ARCHIVES - CLAUDIA SCHIFFER - DEFILE DE MODE VALENTINO COLLECTION PRET A PORTER PRINTEMPS ETE 1992 1991 A PARIS France *** Archiv CLAUDIA SCHIFFER DEFILE von Mode VALENTINO COLLECTION PRET A tragen Fr ...
Hier noch ein Sommerkleid aus dem 91/92-er Jahrgang.Bild: www.imago-images.de
Prêt à Porter fashion show, Fall Winter 1992 Valentino Claudia Schiffer 29890 1991 06 01 France Schiffer, Claudia PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright: xGuyxMarineaux STAR_29890_031
Doch auch 1992 wurde es Zeit für Herbstmode.Bild: www.imago-images.de
October 4, 1994, Parigi, Rome, France: 1994 Paris, Hotel Ritz. Top model Claudia Schiffer and Valentino, at backstage of Paris Fashion Week.Valentino, is an Italian fashion designer, the founder of th ...
Dieses Bild muss man ganz besonders geniessen! Normalerweise akzeptierte Valentino einzig die Fraben Rot, Weiss und Schwarz. Wie er 1994 auf Lila kam, ist ein Rätsel.Bild: www.imago-images.de
VALENTINO GARAVANI 11 May 1932 - 19 January 2026, known mononymously as VALENTINO, an Italian fashion designer who founded the Valentino fashion house in 1960, has died aged 93. The Valentino brand, r ...
Ein weiteres Bild aus der rätselhaften 94er-Kollektion.Bild: www.imago-images.de
Info - Claudia Schiffer fête ses 50 ans le 25 août - ARCHIVES - CLAUDIA SCHIFFER - DEFILE DE MODE VALENTINO PCOLLECTION PRET A PORTER AUTOMNE HIVER A PARIS EN 1994 France *** Info Claudia Schiffer Fei ...
Endlich trägt die Schiffer wieder Schwarz! Ebenfalls 1994.Bild: www.imago-images.de
RECORD DATE NOT STATED Valentino fashion show 1994 Claudia Schiffer EDITORIAL USE ONLY 29890 1994 00 00 France Schiffer, Claudia PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright: xGuyxMarineaux STAR_29890_056
Auch dieses aussergewöhnliche Kleid, für das wohl Marie Antoinette Patin gestanden hat, kam 1994 auf den Laufsteg.Bild: www.imago-images.de
1995 fand auch Claudia Schiffers Lieblingskampagne mit Valentino statt: In Rom durfte sie Anita Ekberg aus «La dolce vita» verkörpern.
RECORD DATE NOT STATED Valentino fashion show 1995 Claudia Schiffer EDITORIAL USE ONLY 29890 1995 00 00 France Schiffer, Claudia PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright: xGuyxMarineaux STAR_29890_058
Sauber in Weiss: 1995.Bild: www.imago-images.de
RECORD DATE NOT STATED Valentino fashion show 1995 Claudia Schiffer EDITORIAL USE ONLY 29890 1995 00 00 France Schiffer, Claudia PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright: xGuyxMarineaux STAR_29890_057
Klares Schwarz: auch 1995.Bild: www.imago-images.de
Info - Claudia Schiffer f�te ses 50 ans le 25 ao�t - CLAUDIA SCHIFFER DEFILE VALENTINO AU COLLECTION HAUTE-COUTURE PRINTEMPS-ETE 1995 France *** Info Claudia Schiffer Feiertag seine 50 Jahre der 25 Au ...
Ein typisches 90er-Jahre Brautkleid (1995).Bild: www.imago-images.de
Info - Claudia Schiffer f
1995 wurden auch noch Nadja Auermann und Elle MacPherson von Valentino zu Bräuten gemacht. Bild: www.imago-images.de
CLAUDIA SCHIFFER - BACKSTAGE - DEFILE DE MODE VALENTINO COLLECTION PRET A PORTER AUTOMNE HIVER 1996 1997 A PARIS France *** CLAUDIA SCHIFFER BACKSTAGE DEFILE von Mode VALENTINO COLLECTION PRET A trage ...
Schiffer als Lady in red im Backstage-Raum des Defilees für Herbst und Winter 1996/97.Bild: www.imago-images.de
CLAUDIA SCHIFFER DERNIERS ESSAYAGE CHEZ VALENTINO POUR LEQUEL ELLE DEFILE EN EXCLUSIVITE DANS LE CADRE DES COLLECTION HAUTE-COUTURE PRINTEMPS-ETE 1998 PLEIN PIED ROBE LONGUE ROUGE PLACE VENDOME *** CL ...
Und genau so rot 1998 auf der Place Vendôme.Bild: www.imago-images.de
CLAUDIA SCHIFFER ET VALENTINO - VALENTINO FETE SES 40 ANS DE CARRIERE A HOLLYWOOD Hollywood Etats-Unis *** CLAUDIA SCHIFFER und VALENTINO VALENTINO FEST SES 40 ANS von CARRIERE A Hollywood Hollywood S ...
Im Mai 2000 feiert Valentino sein 40-jähriges Dienstjubiläum mit einem mehrtägigen Fest in Hollywood.Bild: www.imago-images.de
CLAUDIA SCHIFFER, ELLE MACPHERSON ET LIZ HURLEY - VALENTINO FETE SES 40 ANS DE CARRIERE A HOLLYWOOD Hollywood Etats-Unis *** CLAUDIA SCHIFFER, sie MACPHERSON und LIZ HURLEY VALENTINO FEST SES 40 ANS v ...
Claudia Schiffer feiert mit Elle MacPherson und Liz Hurley (rechts).Bild: www.imago-images.de
Jan. 1, 2011 - K19085RH: VALENTINO PARTY.DINNER TO CELEBRATE VALENTINO S CFDA LIFETIME ACHEVEMENT AWARD.AT THE FOUR SEASONS RESTAURANT.NYC 06/14/2000.ELIZABETH HURLEY,VALENTINO,CLAUDIA SCHIFFER AND TI ...
Hier ein weiteres Bild der grossen Hollywood-Party: mit Liz Hurley, Valentino und ihrem damaligen Boyfriend Tim Jeffries, den sie noch im gleichen Jahr für Matthew Vaughn verlassen wird.Bild: imago stock&people
2002 heiraten Matthew Vaughn und Schiffer (im Valentino-Kleid!).
July 8, 2007 - K53740PAT.ARRIVALS for the after party and dinner for the Valentino haute couture .fall 2007 collection during the Valentino 45th Anniversary Celebrations held at .the Borghese Galleria ...
2007 trägt Schiffer eine typische Valentino-Kreation in typischem Valentino-Rot mit Valentino-Maschen.Bild: imago stock&people
New York, NY 05-05-2008 Claudia Schiffer and Valentino Costume Institute Gala celebrating Superheroes: Fashion and Fantasy, an exhibition at The Metropolitan Museum of Art. Digital photo by Sam Endico ...
2008 besucht sie im Mai mit dem Maestro und in einem seiner Rüschenkleider die Costume Institute Gala in New York.Bild: www.imago-images.de
Funeral of French designer Yves Saint Laurent - Paris Valentino and Claudia Schiffer attend the funeral of French designer Yves Saint Laurent at the Saint-Roch church in Paris, France, Thursday, June ...
Ob dieses schöne schwarze Kleid auch von Valentino ist oder nicht doch dem Anlass angemessen von Yves Saint Laurent, wissen wir leider nicht. Denn auf diesem Bild vom 5. Juni 2008 besuchen die beiden die Trauerfeier für YSL.Bild: www.imago-images.de

(sme)

Themen
Paris Fashion Week 2025 für Frühling / Sommer 2026
1 / 32
Paris Fashion Week 2025 für Frühling / Sommer 2026

Vom 29. September bis zum 7. Oktober zeigen die Designer in Paris ihre Kollektionen für Frühling / Sommer 2026. Mit dabei: zahlreiche Stars.
quelle: keystone / mohammed badra
