Einfach schön: 22 Mal Claudia Schiffer in Roben von Valentino

Der Tod des grossen italienischen Modeschöpfers hinterlässt eine Lücke. Zum Glück bleiben auch viele Erinnerungen an seinen Pomp und Glamour.

Valentino (1932 bis 2026) sagte einmal, er möge Models nun mal nur dünn. Nur dann könne er sie genau so dekorieren, wie er wolle, an einer runderen Frau würden alle seine Maschen und Volants, seine Raffungen und Spitzen doof aussehen. Er war gerade 80, als er dies im Guardian zu sagen wagte. Er kam aus einer anderen Zeit, man nannte ihn den «Kaiser» der italienischen Modeszene, so richtig modern war er ein halbes Jahrhundert zuvor gewesen, aber er schuf noch immer prächtige, immer ein bisschen barock anmutende Mode, die prima für den Zirkus der Oscar-Teppiche taugte.

Eine der Frauen, die er am liebsten dekorierte, war Claudia Schiffer, das deutsche Supermodel der 90er-Jahre. Als die beiden einander kennen lernten, war Valentino Ende 50, Claudia Schiffer knapp 20, sie arbeiteten zusammen, sie verbrachten auch Ferien zusammen und für sie schuf er 2002 ein hinreissendes, überraschend schlichtes Hochzeitskleid, das Schiffer heute unter Glas in ihrem Haus in England ausgestellt hat.

Auf Instagram schrieb Schiffer nach dem Ableben des Modegiganten: «Ich bin untröstlich über den Tod meines alten Freundes Valentino. Er ist das, was wahre Legenden ausmacht ... Mein Valentino-Hochzeitskleid, das ich zu Hause eingerahmt habe, erinnert mich immer an seine sanfte, grosszügige, liebevolle und treue Art. Dass er mein Hochzeitskleid entworfen hat, war eine der grössten Ehren meines Lebens, ein Moment, den ich für immer in Erinnerung behalten werde. Ich bin sehr stolz darauf, Teil seines Lebens gewesen zu sein.»

Und weil das alles so schön war, zeigen wir hier die schönsten Bilder von Claudia Schiffer in Valentino.

So wurde in Paris die Valentino-Frühjahrskollektion 1991/92 eingeläutet. Bild: www.imago-images.de

Valentino mit Claudia Schiffer und Linda Evangelista (ganz rechts) bei der Frühlingsshow 1991/92. Bild: www.imago-images.de

Hier noch ein Sommerkleid aus dem 91/92-er Jahrgang. Bild: www.imago-images.de

Doch auch 1992 wurde es Zeit für Herbstmode. Bild: www.imago-images.de

Dieses Bild muss man ganz besonders geniessen! Normalerweise akzeptierte Valentino einzig die Fraben Rot, Weiss und Schwarz. Wie er 1994 auf Lila kam, ist ein Rätsel. Bild: www.imago-images.de

Ein weiteres Bild aus der rätselhaften 94er-Kollektion. Bild: www.imago-images.de

Endlich trägt die Schiffer wieder Schwarz! Ebenfalls 1994. Bild: www.imago-images.de

Auch dieses aussergewöhnliche Kleid, für das wohl Marie Antoinette Patin gestanden hat, kam 1994 auf den Laufsteg. Bild: www.imago-images.de

Sauber in Weiss: 1995. Bild: www.imago-images.de

Klares Schwarz: auch 1995. Bild: www.imago-images.de

Ein typisches 90er-Jahre Brautkleid (1995). Bild: www.imago-images.de

1995 wurden auch noch Nadja Auermann und Elle MacPherson von Valentino zu Bräuten gemacht. Bild: www.imago-images.de

Schiffer als Lady in red im Backstage-Raum des Defilees für Herbst und Winter 1996/97. Bild: www.imago-images.de

Und genau so rot 1998 auf der Place Vendôme. Bild: www.imago-images.de

Im Mai 2000 feiert Valentino sein 40-jähriges Dienstjubiläum mit einem mehrtägigen Fest in Hollywood. Bild: www.imago-images.de

Claudia Schiffer feiert mit Elle MacPherson und Liz Hurley (rechts). Bild: www.imago-images.de

Hier ein weiteres Bild der grossen Hollywood-Party: mit Liz Hurley, Valentino und ihrem damaligen Boyfriend Tim Jeffries, den sie noch im gleichen Jahr für Matthew Vaughn verlassen wird. Bild: imago stock&people

2007 trägt Schiffer eine typische Valentino-Kreation in typischem Valentino-Rot mit Valentino-Maschen. Bild: imago stock&people

2008 besucht sie im Mai mit dem Maestro und in einem seiner Rüschenkleider die Costume Institute Gala in New York. Bild: www.imago-images.de

Ob dieses schöne schwarze Kleid auch von Valentino ist oder nicht doch dem Anlass angemessen von Yves Saint Laurent, wissen wir leider nicht. Denn auf diesem Bild vom 5. Juni 2008 besuchen die beiden die Trauerfeier für YSL. Bild: www.imago-images.de

