Super Mario geht ins Weltall – hier ist der Trailer für den neuen Film

Der erfolgreiche Animationsfilm «The Super Mario Bros. Movie» geht in die zweite Runde.

Anlässlich des 59. Super Bowl in San Francisco hat das Filmstudio Universal einen neuen Trailer für das Sequel des erfolgreichen Animationsfilms «The Super Mario Bros. Movie» veröffentlicht.

«The Super Mario Galaxy Movie» heisst die Fortsetzung, und wie es der Name bereits suggeriert, muss sich Mario darin im Weltall kosmischen Herausforderungen stellen.

Zu den wiederkehrenden Synchronsprecherinnen und Synchronsprechern für die Fortsetzung gehören Chris Pratt als Mario, Anya Taylor-Joy als Prinzessin Peach, Charlie Day als Luigi, Jack Black als Bowser, Keegan-Michael Key als Toad und Kevin Michael Richardson als Kamek.

In «The Super Mario Galaxy Movie» hilft Prinzessin Rosalina den Helden Mario und Luigi. Bild: universal

Neu zum Cast stossen Brie Larson und Benny Safdie dazu. Larson übernimmt die Rolle von Prinzessin Rosalina, die Mario hilft, Peach zu retten. Safdie wird Bowser Jr. sprechen.

Die Regie führen Aaron Horvath und Michael Jelenic, das Drehbuch stammt von Matthew Fogel.

Der 2023 erschienene Film «Super Mario Bros.» ist mit einem Einspielergebnis von 1.36 Milliarden US-Dollar (1.05 Milliarden Franken) der dritterfolgreichste Animationsfilm an den weltweiten Kinokassen.

Die Fortsetzung, die im März 2024 angekündigt wurde, bringt die beliebte Videospielreihe zurück auf die Kinoleinwand. Der neue Film basiert auf dem Nintendo-Spiel «Super Mario Galaxy» aus dem Jahr 2007.

«The Super Mario Galaxy Movie» läuft ab dem 1. April 2026 in den Deutschschweizer Kinos.

Hier kannst du den Trailer schauen:

