«Once Upon a Time in Hollywood» geht weiter – erster Trailer am Super Bowl gezeigt

Brad Pitt kehrt als Cliff Booth zurück – sein Charakter aus dem Tarantino-Film «Once Upon a Time in Hollywood».

Im April vergangenen Jahres wurde angekündigt, dass der Charakter von Brad Pitt aus «Once Upon a Time in Hollywood» seinen eigenen Film erhält. Pitts Charakter heisst Cliff Booth und er war das Stuntdouble für Leonardo DiCaprios Charakter Rick Dalton.

Nun wurde überraschenderweise während des Super Bowl ein einminütiger Clip mit Brad Pitt als Cliff Booth gezeigt. Darin sagt er: «Ich habe nicht viele Talente, aber ich weiss, dass ich einer guten Geschichte nicht im Weg stehen sollte.»

Der Film heisst «The Adventures of Cliff Booth». Über die Handlung ist noch nicht viel bekannt, ausser dass es mehrere Jahre nach «Once Upon a Time in Hollywood» stattfinden soll.

Neben Brad Pitt werden Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Timothy Olyphant, Scott Caan, Holt McCallany und Peter Weller zu sehen sein. Regie führt David Fincher.

Brad Pitt in «Once Upon a Time in ... Hollywood». Bild: Sony Pictures

Obwohl Quentin Tarantino das Drehbuch für die Fortsetzung geschrieben hat, erklärte er zuvor, dass er «The Adventures of Cliff Booth» nicht selbst umsetzen wollte, weil er nicht möchte, dass sein zehnter und letzter Film eine Fortsetzung ist.

«Ich liebe dieses Drehbuch, aber ich bewege mich damit immer noch auf dem gleichen Terrain, das ich bereits beschritten habe. Das hat mich irgendwie demotiviert», sagte der Filmemacher im August 2025 im Podcast The Church of Tarantino. «Bei diesem letzten Film muss ich mich auf Neuland begeben.»

«The Adventures of Cliff Booth» wird nicht im Kino, sondern nur auf Netflix verfügbar sein. Ein Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt, sollte aber bald folgen.

Hier kannst du den Trailer schauen:

