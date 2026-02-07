meist klar
Star Academy: Schweizerin Léa Doffey steht im Finale der Casting-Show

Schweizerin Léa Doffey steht im Finale französischer Casting-Show

Grosser Support für Léa Doffey: Hunderte Fans fieberten am Samstag in Biel beim Finale der französischen Castingshow «Star Academy» mit der Schweizer Kandidatin mit.
07.02.2026, 21:26

Im Foyer des Kongresshauses wurde für die Live-Übertragung aus Paris eine Fanzone eingerichtet. Fans aller Altersgruppen zeigten ihre Unterstützung mit Plakaten und Sprechchören für die Lokalmatadorin.

Ein Kamerateam des Senders TF1 war vor Ort, um die Stimmung aus Biel live in die Sendung nach Paris zu übertragen. Doffeys Familie ist für die Sendung nach Paris gereist.

Da eine Abstimmung per SMS aus der Schweiz nicht möglich ist, haben die Fans der Sängerin eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Mit dem Geld wurden Personen in Frankreich für die Stimmabgabe bezahlt. Kurz vor Beginn der Sendung waren über 53'000 Franken zusammengekommen.

Die Gewinnerin des Wettbewerbs erhält einen Plattenvertrag für die Produktion eines ersten Albums sowie 100'000 Euro. (sda)

