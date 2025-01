Bella Ramsey in der 2. Staffel von «The Last of Us». Bild: hbo

Film-News

Neuer Teaser für die 2. Staffel von «The Last of Us» – jetzt wissen wir das Release-Datum

Mehr «Leben»

Im Frühling geht die lang erwartete Apokalypsen-Serie «The Last of Us» mit Pedro Pascal und Bella Ramsey weiter. Ein neuer Teaser bestätigt, dass die 2. Staffel im April herauskommt und zeigt einige Charaktere aus dem Videospiel, die auch in der Adaption vorkommen werden. Darunter sind Abby (gespielt von Kaitlyn Dever), Dina (Isabela Merced) und Isaac (Jeffrey Wright).

«Es spielt keine Rolle, ob du einen Code hast wie ich», sagt Abby im Voiceover. «Es gibt einfach Dinge, bei denen sich alle einig sind, dass sie einfach falsch sind.»

Der einminütige Teaser beginnt damit, dass Abby bei heulender Sirene einen dunklen Gang entlangläuft, ihre Waffe in der Hand hält und über ihre Schulter schaut. Der Teaser endet mit Bella Ramseys Ellie, die mit einer Waffe in der Hand scheinbar denselben Gang entlangläuft.

Abby ist in einem anderen Clip zu sehen, wie sie weinend über einem Grab kniet. Im Videospiel ist Abby eine Soldatin, die mit Ellie in Konflikt gerät, weil sie Rache für einen geliebten Menschen nehmen will.

Ellie und Dina tanzen im Teaser, bevor sie vor einem Schwarm Infizierter fliehen. Dina ist ein Freigeist und Ellies Liebesinteresse.

Isaac Dixon, ein Milizenführer, wird an einem Lagerfeuer gezeigt. Pedro Pascals Rückkehr als Joel Miller wird ebenfalls angeteasert, im neuen Teaser ist zu sehen, wie er eine Träne vergiesst.

Zu den Neuzugängen des Casts in Staffel 2 gehören weiter Catherine O'Hara, Danny Ramirez, Tati Gabrielle, Young Mazino, Ariela Barer und Spencer Lord.

In der Schweiz wird die 2. Staffel von «The Last of Us» auf Sky Show verfügbar sein. Sie erscheint zum gleichen Zeitpunkt wie in den USA.

Hier kannst du den Teaser schauen:

(cmu)

Mehr zu «The Last of Us»: