«Freakier Friday» – im Sommer wird wieder Körper getauscht

Die Komödie kommt in Deutschland am 7. August ins Kino, wie Disney ankündigt. Wie der erste Teil – «Freaky Friday – Ein voll verrückter Freitag» (2003) – basiert der Film auf dem Buch «Freaky Friday» von Mary Rodgers. Aus der Original-Besetzung kehren neben Lohan und Curtis unter anderem Mark Harmon, Chad Michael Murray und Rosalind Chao zurück. Diesmal führt die Kanadierin Nisha Ganatra («Late Night») Regie. (sda/dpa)

Mittlerweile ist Anna (Lohan) erwachsen, hat eine Teenager-Tochter und bald auch eine Stieftochter. Das ist nicht einfach – und dann wachen alle vier plötzlich im Körper einer der anderen auf. Die beiden Älteren erinnern sich: «Letztes Mal haben wir einfach so getan, als wären wir die andere – bis wir uns zurückverwandelt haben.» Kann das noch mal klappen?

Ne-Yo hat vier Freundinnen gleichzeitig – «sei nett oder verschwinde»

In den 2000er Jahren war Ne-Yo ein gefeierter Musikstar. Songs wie «So Sick» oder «Because of You» brachten ihm zahlreiche Auszeichnungen ein – darunter drei Grammy Awards. Obwohl er heute noch immer Musik macht, ist es in den vergangenen Jahren deutlich ruhiger um den Sänger geworden. Statt mit neuen Hits machte er zuletzt vermehrt mit seinem Privatleben von sich reden.