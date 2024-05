Film «Atlas» mit Jennifer Lopez wird verrissen – auf Netflix ist er trotzdem auf Platz 1

«Baby Reindeer» ist so viel mehr als eine Serie über Stalking

Ich will meine zwei Stunden zurück!

Was über den Film geschrieben wird:

Jennifer Lopez, Simu Liu, Sterling K. Brown und Gregory James Cohan – sie alle sind für den Netflixfilm «Atlas» gecastet worden. Trotzdem kommt der Film über eine Analytikerin, die entdeckt, dass Künstliche Intelligenz die einige Hoffnung sein könnte, die Menschenzeit zu retten, bei den Zuschauerinnen und Zuschauern gar nicht gut an.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Wie Cristiano Ronaldo immer stärker an seinem eigenen Denkmal sägt

Grossflächiger Stromausfall in der Berner Altstadt

Er blockierte an Pfingsten den Gotthard: «Es war schockierend»

Djokovic deutet private Probleme an und sagt: «Alles ausser Titel wäre unbefriedigend»

Russisches Regiment verschwindet spurlos in den eigenen Reihen

Was für eine Leere – die Schweiz verliert den WM-Final gegen Tschechien

Eine Billion Zikaden dröhnen derzeit die USA zu – wo du die Viecher ganz sicher antriffst

In den USA schlüpfen gewisse Bruten von Zikaden alle 13 Jahre, andere alle 17 Jahre. In diesem Frühsommer treten nun zwei grosse von ihnen gemeinsam auf. Über eine Billion Insekten suchen in diesen Tagen den Südosten des Landes heim.

Ein bemerkenswertes Naturschauspiel findet gerade in den USA statt: Milliarden von Singzikaden kriechen momentan aus dem Erdboden und schwärmen durch die amerikanischen Wälder und Vorstadtbereiche. Wenn die Bodentemperatur 18 Grad Celsius erreicht, kommen sie aus dem Boden. Die Insektenschwärme breiten sich deshalb nach Norden und zur Ostküste hin aus, spätestens im Juni wird es voraussichtlich auch im nördlichen Illinois zur Sache gehen. Der Höhepunkt der Invasion.