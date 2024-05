Dieser Hund stiehlt in Cannes gerade alle Herzen – und selbst Meryl Streep die Show

An der Croisette spielte sich zum Auftakt des 76. Filmfestivals ein verrückter Zweikampf ab: Messi vs. Meryl.

Es gab am Eröffnungsabend der 76. Filmfestspiele von Cannes zwei hochemotionale Momente und beide begannen mit M: Messi und Meryl. M&M quasi. Messi, getauft nach dem Fussballer, ist seit Lassie der beliebteste Filmhund der Welt. Er spielte in «Anatomie d'une chute» den Blindenhund, der sterben muss und gewann dafür den seit 2001 verliehenen Filmhund-Oscar, den Palm Dog Award. Er war bei den Oscars zugegen und winkte mit einer (künstlichen) Pfote in die Kamera.

Und er ist jetzt wieder samt Trainerin Laura Martin Contini in Cannes. Er wird dort in den kommenden Tagen auf dem roten Teppich für TikTok und diverse französische TV-Kanäle Stars «intervien». Also mit einer Kamera auf dem Kopf, einem Mikrophon im Maul und einem französischen Comedien im Schlepptau die eigenwilligsten Aufnahmen machen, die es bis heute von der Croisette gegeben haben dürfte. Die Aktion steht im Dienst der Unterhaltung – und des Tierschutzes. Sie soll für das Thema der verstossenen Haustiere sensibilieren.

Messi bei den Oscars – mit seiner fünften Pfote

Messis Presseausweis in Cannes

Als Juliette Binoche die Ehrenpalme an die 74-jährige Meryl Streep überreichte, brach sie in Tränen aus. Verständlich. Streeps Werk ist tatsächlich unvergleichlich und so vielfältig, wie das nur eine richtig gute Schauspielerin kann. In 48 Jahren hat sie gegen 100 Filme und Serien gedreht, von «Holocaust» über «Kramer vs. Kramer» «Sophie's Choice», «Out of Africa», «The Hours» bis hin zu «The Devil Wears Prada», «Mamma Mia!» und Serien wie «Big Little Lies» und «Only Murders in the Building».

Mit einem Weinkrampf bedankte sich Binoche bei Streep dafür, dass sie Frauen ermöglicht habe, sich auf der Leinwand anders zu sehen als dies lange Zeit über der Fall gewesen sei.

Und bevor Binoche und Streep das Festival für eröffnet erklärten, gratulierte Binoche mit einigen Worten von ABBA «the super trooper herself, the dancing queen!» – begleitet natürlich von ABBA. Und es war an diesem Dienstagabend, als wäre der ESC gerade in eine besonders nette Verlängerung eingebogen.

