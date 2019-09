Leben

Disneys grösster «Star Wars»-Fail soll angeblich als Serie fortgesetzt werden



Er war der bisher einzige «Star Wars»-Flop und stürzte Disney dennoch in eine kleine Sinnkrise: «Solo: A Star Wars Story». Der Film, der die Geschichte des jungen Han Solo erzählte, sollte ursprünglich der Auftakt zu einer profitablen Filmreihe werden. Stattdessen stand Disney nach massiven Produktionsproblemen und einem schwachen Einspielergebnis am Schluss mit einem Millionenverlust von bis zu 80 Millionen Dollar da.

Damit waren jegliche Pläne für weitere «Solo»-Filme natürlich vom Tisch – daran änderte auch eine Fanpetition nichts. Doch nun scheint Disney tatsächlich darüber nachzudenken, Solo in Serienform fortzuführen. Das behauptet zumindest der Insider Jeremy Conrad, dem gute, langjährige Kontakte zu Disney nachgesagt werden.

Um was es in der Serie genau geht, konnte Conrad nicht in Erfahrung bringen, allerdings soll sie zeitlich nicht direkt an «Solo» anschliessen. Conrad spekuliert, dass es womöglich um die in «Solo» eingeführte, kriminelle Vereinigung Crimson Dawn gehen könnte. Daher sei es auch wahrscheinlich, dass Han, Chewie und Lando eher nicht im Mittelpunkt stehen werden.

Die Zukunft von «Star Wars» liegt in Serien

Die Behauptung von Conrad wird auch durch den offiziellen «Star Wars»-Künstler Jordan Maison gestützt, der in einem Tweet mitteilte, dass er einiges an Gerede über das Thema Crimson Dawn gehört habe.

Obwohl dies im Moment noch ein Gerücht ist, würde diese Vorgehensweise durchaus zu den Plänen passen, die Disney für «Star Wars» hat. Demnach wolle man sich im Kino wieder mehr auf die klassischen Reihen konzentrieren. Dafür sollen vermehrt Serien entstehen, die Hintergrundgeschichten aus dem «Star Wars»-Universum erzählen. Diese werden dann natürlich auf dem hauseigenen Streaming-Dienst Disney Plus zu sehen sein.

Bereits zum Start am 12. November 2019 wird Disney die Serie «The Mandalorian» veröffentlichen. Später sollen dann unter anderem eine Serie mit zwei Charakteren aus «Rogue One» folgen. Am meisten dürften die Fans aber wohl die Serie über Obi-Wan Kenobi erwarten, wofür Ewan McGregor extra in seiner bekannten Rolle zurückkehren wird. (pls)

