So sieht Aschenbrödels böse Stiefschwester heute aus

1973 wurde «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» erstmals gezeigt. Heute sind die meisten Darsteller des Märchenfilms bereits tot. Eine der wenigen noch Lebenden ist Daniela Hlaváčová. Wir zeigen Ihnen, wie sie heute aussieht.

Es ist für viele der Weihnachtsfilm schlechthin: «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel». Die Musik, die Geschichte und die verschneite Kulisse gehören ebenso dazu wie die Charaktere, auch wenn die mitunter ganz schön fies sind. So übernahm zum Beispiel die Schauspielerin Daniela Hlaváčová im Film die Rolle von Dora, Aschenbrödels Stiefschwester. Dora und ihre Mutter machten der Protagonistin das Leben schwer, behandelten die junge Frau wie eine Dienstmagd, die Linsen von Mais trennen oder den Ofen säubern muss.

«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» war für Hlaváčová nicht die erste Rolle in einer TV-Produktion. Zuvor spielte sie bereits in zwei tschechischen Fernsehserien und einem Fernsehfilm mit. Ins Deutsche übersetzt wurden diese allerdings nicht. Nach dem Märchenfilm von 1973 war die Tschechin dann noch 1975 in «Zwei Mann zur Stelle» und 1978 in «Das Geheimnis des Weidenkorbs» zu sehen. Ihre letzte Filmrolle hatte sie 2012 im Film «Bastardi 3».

Und so sieht Daniela Hlaváčová heute aus

Mittlerweile konzentriert sich Hlaváčová auf eine Kunstschule in Prag. Diese leitet sie. Im Fernsehen tritt sie nur noch vereinzelt auf. Der Star aus dem Weihnachtsklassiker hat eine Tochter und feierte dieses Jahr seinen 76. Geburtstag.

Daniela Hlaváčová ist eine der wenigen, die in «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» eine grosse Rolle spielten und heute noch leben. Ihre Kollegin Libuše Šafránková , die das Aschenbrödel mimte, starb in diesem Sommer in einem Prager Krankenhaus nur zwei Tage nach ihrem 68. Geburtstag. Am Vorabend soll sie sich noch einem operativen Eingriff unterzogen haben. Die Schauspielerin hatte Lungenkrebs.

Carola Braunbock, die die leibliche Mutter von Dora und die Stiefmutter von Aschenbrödel spielte, starb bereits 1978 im Alter von 54 Jahren in Ost-Berlin. Auch der deutsche Schauspieler Rolf Hoppe, der im Film den König verkörperte, ist tot. Er starb im November 2018 im Alter von 87 Jahren.

