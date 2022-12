Diese 15 Film- und Serien-Highlights kannst du im Januar schauen

Das neue Jahr bietet eine breite Palette an neuen Filmen und Serien. Ob «Star Wars», True Crime, Komödien oder Dramen – es ist für alle etwas dabei. So bringt Netflix eine neue Staffel von «Vikings: Valhalla», Disney eine Musikdokumentation und für die Gamer unter euch läuft auf Sky die Game-Verfilmung «The Last of Us».

Netflix

«Vikings: Valhalla»

Die zweite Staffel «Vikings: Valhalla» setzt kurz nach dem Fall von Kattegat an, ein Ereignis, das das Schicksal von Freydis, Leif und Harald für immer verändert. Sie sind nun Flüchtlinge in Skandinavien und müssen sich auf unterschiedlichen Wegen in einer, für sie unbekannte, Welt zurechtfinden.

Die neuen Folgen können ab dem 12. Januar geschaut werden.

«Der denkwürdige Fall des Mr Poe»

Christian Bale spielt einen Ermittler im Jahre 1830, der einen Mordfall in der Militärakademie lösen muss. Seine Ermittlungen werden durch den Schweigekodex der Kadetten behindert, darum beauftragt er einen von ihnen, ihm zu helfen. Der junge Mann verabscheut seinen Alltag im Militär – er bevorzugt die Poesie. Sein Name lautet Edgar Allan Poe.

Der Film ist ab dem 6. Januar verfügbar.

«Die wilden Neunziger!»

Leia, die Tochter von Eric und Donna, besucht im Jahr 1995 ihre Grosseltern Red und Kitty in Point Place. Dort findet sie schnell neue Freunde und verbringt ihre Zeit – genau wie ihre Eltern 20 Jahre zuvor – im Keller der Formans.

Das Spin-off von «Die wilden Siebziger» startet am 19. Januar.

«Totenfrau»

In dieser österreichischen-deutschen Serie stellt der Autounfall ihres Mannes Blums Leben auf den Kopf. Als sie herausfindet, dass es sich beim Tod ihres Mannes nicht um einen Unfall, sondern um Mord handelt, schwört sie Rache. Doch sie gerät in eine Verschwörung und wird von der Jägerin zur Gejagten.

Der Thriller läuft ab dem 5. Januar auf Netflix.

«Kaleidoskop»

Eine Bande Meisterdiebe plant ihren bisher grössten Coup. Sie wollen das weltweit beste Sicherheitsteam überlisten und danach einen unzerstörbaren Safe knacken. Die Geschichte wird über einen Zeitraum von 25 Jahren erzählt und folgt nicht-linearen Zeitsträngen. Sprich, die Zuschauenden entscheiden selbst, in welcher Reihenfolge sie die Folgen ansehen. Dabei verändert sich jeweils der Blickwinkel auf die Geschichte und die Figuren.

Start der Serie ist der 1. Januar.

Disney Plus

«Star Wars: The Bad Batch»

Die Animationsserie «The Bad Batch» folgt fünf Klonen der Einheit 99. Im Gegensatz zu anderen Klonen besitzen sie besondere Fähigkeiten, die sie einzigartig machen. Die Story der zweiten Staffel ist noch nicht bekannt. Omega und AZI-3 werden allerdings wieder mit dabei sein.

Streaming-Start ist der 4. Januar.

«If These Walls Could Sing»

In dieser Dokumentation geht es um das berühmte Musikstudio an der Abbey Road in London. Anhand von Interviews und Archivaufnahmen wird die Bandbreite und Diversität des Abbey Road Studios aufgezeigt. Von Klassik, über Hip-Hop bis hin zu Filmmusik haben die Wände des Studios alles gesehen.

«If These Walls Could Sing» läuft ab dem 6. Januar.

«Welcome to Chippendales»

«Welcome to Chippendales» basiert auf dem wahren Leben von Somen Banerjee, dem Gründer des weltweit grössten Stripper-Imperiums. Dabei liess er sich von nichts und niemanden aufhalten.

Die True-Crime-Serie läuft ab dem 11. Januar.

Sky Show

«The Last of Us»

«The Last of Us» basiert auf dem gleichnamigen Videospiel und spielt zwanzig Jahre, nachdem die moderne Zivilisation zerstört wurde. Joel (wird von Pedro Pascal gespielt) wird angeheuert, um ein Mädchen aus einer Quarantäne-Zone zu schmuggeln. Ein Unterfangen, das zu einer brutalen Reise quer durch die USA wird.

Die Serie ist ab dem 16. Januar auf Sky Show verfügbar.

«Interview With the Vampir»

Diese Neuverfilmung des gleichnamigen Romans von Anne Rice folgt der Geschichte von Vampir Louis de Pointe. Er erzählt einem Journalisten von den Gefahren der Unsterblichkeit, Liebe und Blut. Als Schwarzer war Louis' Leben im frühen 19. Jahrhundert in New Orleans nicht einfach. Das Angebot, Teil der Vampir-Gemeinschaft zu werden, klingt daher unwiderstehlich.

Streaming-Start ist der 6. Januar 2023.

Amazon Prime Video

«The Legend of Vox Machina»

Nachdem das siebenköpfige Team von Vox Machina ihr Land Exandria vor dem Bösen gerettet hat, müssen sie die Welt erneut retten. Diesmal vor einer Gruppe von Drachen, die als Chroma-Konklave bekannt ist. Die Animations-Serie basiert auf der Webserie von der Twitch-Gruppe Critical Role, die das Rollenspiel «Dungeons & Dragons» spielen.

Die neue Staffel ist ab dem 20. Januar auf Amazon Prime Video verfügbar. Jede Woche werden drei neue Episoden veröffentlicht.

Apple TV+

«Shrinking»

Jason Segel spielt in «Shrinking» einen Therapeuten, der beginnt, die Regeln zu brechen und seinen Patienten genau das sagt, was er denkt. Er ignoriert seine Ausbildung und seine ethischen Grundsätze. Seine neue Offenheit verändert nicht nur das Leben seiner Patienten stark, sondern auch sein eigenes.

Die Comedy-Serie kann ab dem 27. Januar geschaut werden.

Kino

«The Banshees of Inisherin»

Padraic und Colm sind schon ihr Leben lang befreundet. Als Colm plötzlich beschliesst, die Freundschaft zu beenden, ist die ganze Insel schockiert. Als Padraic versucht, die Freundschaft wieder aufleben zu lassen, stellt ihm Colm ein schockierendes Ultimatum und die Ereignisse beginnen aus dem Ruder zu laufen.

Schweizer Kinostart ist der 5. Januar.

«A Man Called Otto»

Tom Hanks spielt ein verbitterter Mann namens Otto. Er ist unfreundlich zu allem und jedem. Doch als eine neue Familie in die Nachbarschaft zieht, ändert sich sein Leben schlagartig und es entsteht eine ungewöhnliche Freundschaft. Der Film basiert auf dem schwedischen Bestseller «Ein Mann namens Ove» von Fredrik Backman.

Kinostart: 26. Januar.

«Holy Spider»

In diesem Kriminalfilm, der auf wahren Begebenheiten basiert, stösst die Journalistin Rahimi bei ihren Recherchen auf einen Serienmörder, der es auf Sexarbeiterinnen abgesehen hat. Der sogenannte «Spider Killer» denkt, er sei auf einer göttlichen Mission, die heilige Stadt «reinigen» zu müssen. Während Rahimi dem Mörder näher kommt, scheinen die Einwohner der Stadt die Gewalttaten eher zu feiern, statt zu verurteilen.

Der Film wird ab dem 12. Januar in den Kinos gezeigt.

Auf welchen Film oder welche Serie freust du dich im Januar am meisten?

Mehr zu Filme und Serien: