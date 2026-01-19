Die schönsten, lustigsten und schrägsten Auto-Inserate des Jahres
Bring a Trailer (BaT) gilt weltweit als die grösste und führende Online-Plattform für Oldtimer und Sammlerfahrzeuge. Sie erzielt rekordverdächtige Verkaufszahlen und zieht in den USA und weltweit eine riesige Fangemeinde an. Ihr Erfolg beruht auf sorgfältig zusammengestellten Angeboten, transparenten Ergebnissen und einer lebendigen Nutzerbasis.
Ebendiese Nutzerbasis sorgt immer wieder für Autoinserate, die herausragen – sei es, weil die darin angebotenen Autos speziell interessant sind, sei es, weil die Fotos besonders schön sind, sei es, weil die Story dahinter verdammt cool ist. Alljährlich werden die besten dieser Inserate prämiert. Das, verehrte Damen und Herren, sind die BaT-Awards.
Am vergangenen Wochenende wurden unter anderem das beste Video des Jahres prämiert oder der hilfreichste Kommentierende. Für den nerdigsten Nerd gab es «The Cognoscenti Award». Und immer eine Augenweide: «Photo Gallery of the Year».
Die Finalisten 2025 waren dieser 1957 Maserati 200SI mit Karosserie von Fantuzzi, ...
... jener 1959er Porsche 356A Kabriolet, seit 54 Jahren in Familienbesitz, ...
... sowie dieser 1972er Grumman AA-1A:
Richtig – ab und an gibt es auf BaT auch ein Flugzeug zu ergattern. Und ja, die Fotos dieses herzigen roten Dings über der Skyline von Manhattan sind tatsächlich grossartig.
Eine schöne Präsentation und ästhetische Fotos sind also nicht unwichtig für eine erfolgreiche Verkaufsannonce. Hier einige Gewinner der Kategorie «Photo Gallery of the Year» vergangener Jahre:
1963 Aston Martin DB5
«Restored 1966 Volkswagen Type 2 Bus»
«Special-Roadster-Style 1934 Mercedes-Benz 500 K»
«3.2L 1968 Porsche SWB Hot Rod»
Eine weitere Award-Kategorie ist die «Success Story of the Year». Darin werden spannende, lustige oder schlicht berührende Geschichten geehrt, die sich aus BaT-Kaufe ergaben. Heuer etwa BaT-User @Jmast, der sich einen grossartigen 1959er C1 Corvette für 45'000 Dollar ersteigerte ...
... und diesen im Originalzustand auf einem wunderschön dokumentierten 1'500-km-Roadtrip nach Hause fuhr.
Vergangene «Success Story of the Year»-Gewinner waren unter anderem «15-Year-Old Daughter Learns to Drive in 1961 Buick Le Sabre on 3000 Mile Road Trip» ...
... («15-jährige Tochter lernt das Autofahren in einem 1961er Buick Le Sabre auf 4'800-km-Roadtrip») oder das sich unglaublich cool anhörende «16-Year-Old Grabs $380 Interceptor Basketcase»:
Da hat sich tatsächlich ein 16-Jähriger für 380 Dollar einen Jensen Interceptor im Schrottzustand ersteigert ... und diesen in den Folgenjahren zusammen mit seinem Vater nach und nach restauriert. So geil.
Doch der prestigeträchtigste Award von allen (oder der basisdemokratischste, je nachdem, wie man es betrachtet) ist der «People's Choice Award». Die beliebtesten, meistangesehendsten, meistkommentiertesten und meistgeteilten Verkaufsannoncen des Jahres. Heuer waren das dieser superseltene 1968 Bizzarrini 5300 GT America, ...
... ein makelloses Ace Four von 1920, ...
... «Jerry Seinfeld’s RUF-Modified 1971 Porsche 911S Coupe», sowie ...
... das hier:
«Flintmobile-Style Golf Cart» ... und plötzlich macht Golf wieder Spass.
Tatsächlich tendiert die Kategorie «People's Choice» dazu, das Schräge und Spannende gegenüber dem Edlen und Teuren zu bevorzugen. In der Vergangenheit waren dies etwa dieser «2011 Ford Mustang GT–Based Zimmer Golden Spirit Coupe», ...
... dieser «1988 Yugo GVL (Hey! NOT the Worst Car Ever!)», ...
... oder dieses «Custom Wood-Bodied Special», ...
... das im Wesentlichen ein 1979er Datsun 280ZX ist, jedoch mit einer wunderschön gefertigten Karosserie aus Rotbuche, Ahorn, Mahagoni und Walnuss im Stil eines 1936er Delahaye.
Ebenfalls ein «People's Choice»: Dieser «400-mph Bonneville Land Speed Streamliner», ...
... etwas, das betitelt wurde mit «Lo-Tech (or rather: No-Tech) 1950s Postal Jeep Custom» ...
... oder dieser «1965 Rupp Dart Kart»:
Ach, auf dass die Vintage-Auto-Welt weiterhin derart bunt und eklektisch bleiben möge!