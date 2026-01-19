Nebel-3°
Die schönsten, lustigsten und schrägsten Auto-Inserate des Jahres

Immer wieder eine Augenweide: Alljährlich kürt der Online-Automarkt Bring a Trailer seine besten Inserate des vergangenen Jahres.
19.01.2026, 04:3519.01.2026, 04:35
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Bring a Trailer (BaT) gilt weltweit als die grösste und führende Online-Plattform für Oldtimer und Sammlerfahrzeuge. Sie erzielt rekordverdächtige Verkaufszahlen und zieht in den USA und weltweit eine riesige Fangemeinde an. Ihr Erfolg beruht auf sorgfältig zusammengestellten Angeboten, transparenten Ergebnissen und einer lebendigen Nutzerbasis.

Ebendiese Nutzerbasis sorgt immer wieder für Autoinserate, die herausragen – sei es, weil die darin angebotenen Autos speziell interessant sind, sei es, weil die Fotos besonders schön sind, sei es, weil die Story dahinter verdammt cool ist. Alljährlich werden die besten dieser Inserate prämiert. Das, verehrte Damen und Herren, sind die BaT-Awards.

Am vergangenen Wochenende wurden unter anderem das beste Video des Jahres prämiert oder der hilfreichste Kommentierende. Für den nerdigsten Nerd gab es «The Cognoscenti Award». Und immer eine Augenweide: «Photo Gallery of the Year».

Die Finalisten 2025 waren dieser 1957 Maserati 200SI mit Karosserie von Fantuzzi, ...

1957 Maserati 200SI by Fantuzzi Bid to USD $2,075,000 on 11/4/25 https://bringatrailer.com/listing/1957-maserati-200si/
Höchstgebot 1'674'000 Franken am 4. November 2025.Bild: bringatrailer

... jener 1959er Porsche 356A Kabriolet, seit 54 Jahren in Familienbesitz, ...

54-Years-Family-Owned 1959 Porsche 356A Convertible D Sold for USD $322,500 on 8/28/25 https://bringatrailer.com/listing/1959-porsche-356a-convertible-d-38/
Verkauft für 260'000 Franken am 28. August 2025Bild: bringatrailer

... sowie dieser 1972er Grumman AA-1A:

1972 Grumman AA-1A Trainer Sold for USD $47,500 on 12/24/25 https://bringatrailer.com/listing/1972-grumman-aa-1a/
Verkauft für 37'500 am 24. Dezember 2025Bild: bringatrailer

Richtig – ab und an gibt es auf BaT auch ein Flugzeug zu ergattern. Und ja, die Fotos dieses herzigen roten Dings über der Skyline von Manhattan sind tatsächlich grossartig.

Eine schöne Präsentation und ästhetische Fotos sind also nicht unwichtig für eine erfolgreiche Verkaufsannonce. Hier einige Gewinner der Kategorie «Photo Gallery of the Year» vergangener Jahre:

1963 Aston Martin DB5

1963 Aston Martin DB5 Sold for USD $745,000 on 9/10/20 https://bringatrailer.com/listing/1963-aston-martin-db5/
Verkauft für 685'000 Franken am 10. September 2020Bild: bringatrailer

«Restored 1966 Volkswagen Type 2 Bus»

Restored 1966 Volkswagen Type 2 Bus Bid to USD $40,750 on 8/14/19 https://bringatrailer.com/listing/1966-volkswagen-bus-8/
Höchstgebot: 39'700 Franken; 14. August 2019Bild: bringatrailer

«Special-Roadster-Style 1934 Mercedes-Benz 500 K»

Special-Roadster-Style 1934 Mercedes-Benz 500 K https://bringatrailer.com/listing/1934-mercedes-benz-500k-special-roadster/
Verkauft für 1'750'000 Franken am 29. Oktober 2024Bild: bringatrailer

«3.2L 1968 Porsche SWB Hot Rod»

3.2L 1968 Porsche SWB Hot Rod Sold for USD $165,000 on 10/10/18 https://bringatrailer.com/listing/1968-porsche-911-9/
Verkauft für 164'000 Franken am 10. Oktober 2018.
Bild: bringatrailer

Eine weitere Award-Kategorie ist die «Success Story of the Year». Darin werden spannende, lustige oder schlicht berührende Geschichten geehrt, die sich aus BaT-Kaufe ergaben. Heuer etwa BaT-User @Jmast, der sich einen grossartigen 1959er C1 Corvette für 45'000 Dollar ersteigerte ...

Cross-Country C1 Corvette Not only did @Jmast win a rad car, but he also drove it on an epic 900-mile journey back home. Best of all are his plans for this C1: “This ’59 will be destined for vintage ...
Bild: bringatrailer

... und diesen im Originalzustand auf einem wunderschön dokumentierten 1'500-km-Roadtrip nach Hause fuhr.

Vergangene «Success Story of the Year»-Gewinner waren unter anderem «15-Year-Old Daughter Learns to Drive in 1961 Buick Le Sabre on 3000 Mile Road Trip» ...

April 21, 2018 — Success Stories | 96 Comments BaT Auction Success Story: 15-Year-Old Daughter Learns to Drive in 1961 Buick Le Sabre on 3000 Mile Road Trip https://bringatrailer.com/2018/04/21/bat-a ...
Bild: bringatrailer

... («15-jährige Tochter lernt das Autofahren in einem 1961er Buick Le Sabre auf 4'800-km-Roadtrip») oder das sich unglaublich cool anhörende «16-Year-Old Grabs $380 Interceptor Basketcase»:

July 14, 2014 — Inspiration / Success Stories | 112 Comments BaT Reader Mail: 16-year-old Grabs the $380 Interceptor Basketcase https://bringatrailer.com/2014/07/14/bat-reader-mail-16-year-old-grabs- ...
Bild: bringatrailer

Da hat sich tatsächlich ein 16-Jähriger für 380 Dollar einen Jensen Interceptor im Schrottzustand ersteigert ... und diesen in den Folgenjahren zusammen mit seinem Vater nach und nach restauriert. So geil.

Doch der prestigeträchtigste Award von allen (oder der basisdemokratischste, je nachdem, wie man es betrachtet) ist der «People's Choice Award». Die beliebtesten, meistangesehendsten, meistkommentiertesten und meistgeteilten Verkaufsannoncen des Jahres. Heuer waren das dieser superseltene 1968 Bizzarrini 5300 GT America, ...

1968 Bizzarrini 5300 GT America Bid to USD $1,025,000 on 12/2/25 https://bringatrailer.com/listing/1968-bizzarrini-5300-america/
Höchstgebot: 824'000 Franken am 2. Dezember 2025. Bild: bringatrailer

... ein makelloses Ace Four von 1920, ...

1920 Ace Four Sold for USD $147,000 on 7/16/25 https://bringatrailer.com/listing/1920-ace-four-2/
Verkauft für 147'000 Franken am 16. Juli 2025Bild: bringatrailer

... «Jerry Seinfeld’s RUF-Modified 1971 Porsche 911S Coupe», sowie ...

Jerry Seinfeld’s RUF-Modified 1971 Porsche 911S Coupe Sold for USD $657,000 on 10/16/25 https://bringatrailer.com/listing/1971-porsche-911s-coupe-6/
Verkauft für 525'000 Franken am 13. Dezember 2018Bild: bringatrailer

... das hier:

Flintmobile-Style Golf Cart Sold for USD $19,999 on 1/22/25 https://bringatrailer.com/listing/flintmobile-style-golf-cart/
Verkauft für 18'000 Franken am 22. Januar 2025Bild: bringatrailer

«Flintmobile-Style Golf Cart» ... und plötzlich macht Golf wieder Spass.

Tatsächlich tendiert die Kategorie «People's Choice» dazu, das Schräge und Spannende gegenüber dem Edlen und Teuren zu bevorzugen. In der Vergangenheit waren dies etwa dieser «2011 Ford Mustang GT–Based Zimmer Golden Spirit Coupe», ...

2011 Ford Mustang GT–Based Zimmer Golden Spirit Coupe Sold for USD $29,569 on 10/13/22 https://bringatrailer.com/listing/2011-zimmer-golden-spirit-ford-mustang/
Verkauft für 29'500 Franken am 13. Oktober 2022Bild: bringatrailer

... dieser «1988 Yugo GVL (Hey! NOT the Worst Car Ever!)», ...

1988 Yugo GVL Sold for USD $9,001 on 12/8/22 https://bringatrailer.com/listing/1988-zastava-yugo-4/
Verkauft für 8472 Franken am 8. Dezember 2022Bild: bringatrailer

... oder dieses «Custom Wood-Bodied Special», ...

Custom Wood-Bodied Special Sold for USD $37,500 on 10/23/19 https://bringatrailer.com/listing/1994-special-construction-1936-delahaye-style-art-piece/
Verkauft für 37'000 Franken am 23. Oktober 2018Bild: bringatrailer

... das im Wesentlichen ein 1979er Datsun 280ZX ist, jedoch mit einer wunderschön gefertigten Karosserie aus Rotbuche, Ahorn, Mahagoni und Walnuss im Stil eines 1936er Delahaye.

Ebenfalls ein «People's Choice»: Dieser «400-mph Bonneville Land Speed Streamliner», ...

400-mph Bonneville Land Speed Streamliner Sold for USD $175,000 on 7/27/20 https://bringatrailer.com/listing/400mph-bonneville-streamliner/
Verkauft für 161'000 Franken am 27. Juli 2020Bild: bringatrailer

... etwas, das betitelt wurde mit «Lo-Tech (or rather: No-Tech) 1950s Postal Jeep Custom» ...

1950s Postal Jeep Custom Sold for USD $810 on 7/12/16 https://bringatrailer.com/listing/1950s-postal-jeepchevy-motorcustom/
Verkauft für 830 Franken am 12. Dezember 2016Bild: bringatrailer

... oder dieser «1965 Rupp Dart Kart»:

1965 Rupp Dart Kart Sold for USD $6,600 on 12/13/18 https://bringatrailer.com/listing/1965-rupp-dart-kart-a-bone/
Verkauft für 6400 Franken am 13. Dezember 2018Bild: bringatrailer

Ach, auf dass die Vintage-Auto-Welt weiterhin derart bunt und eklektisch bleiben möge!

