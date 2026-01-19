Die schönsten, lustigsten und schrägsten Auto-Inserate des Jahres

Immer wieder eine Augenweide: Alljährlich kürt der Online-Automarkt Bring a Trailer seine besten Inserate des vergangenen Jahres.

Oliver Baroni Folge mir

Mehr «Leben»

Bring a Trailer (BaT) gilt weltweit als die grösste und führende Online-Plattform für Oldtimer und Sammlerfahrzeuge. Sie erzielt rekordverdächtige Verkaufszahlen und zieht in den USA und weltweit eine riesige Fangemeinde an. Ihr Erfolg beruht auf sorgfältig zusammengestellten Angeboten, transparenten Ergebnissen und einer lebendigen Nutzerbasis.

Ebendiese Nutzerbasis sorgt immer wieder für Autoinserate, die herausragen – sei es, weil die darin angebotenen Autos speziell interessant sind, sei es, weil die Fotos besonders schön sind, sei es, weil die Story dahinter verdammt cool ist. Alljährlich werden die besten dieser Inserate prämiert. Das, verehrte Damen und Herren, sind die BaT-Awards.

Am vergangenen Wochenende wurden unter anderem das beste Video des Jahres prämiert oder der hilfreichste Kommentierende. Für den nerdigsten Nerd gab es «The Cognoscenti Award». Und immer eine Augenweide: «Photo Gallery of the Year».

Die Finalisten 2025 waren dieser 1957 Maserati 200SI mit Karosserie von Fantuzzi, ...

Höchstgebot 1'674'000 Franken am 4. November 2025. Bild: bringatrailer

... jener 1959er Porsche 356A Kabriolet, seit 54 Jahren in Familienbesitz, ...

Verkauft für 260'000 Franken am 28. August 2025 Bild: bringatrailer

... sowie dieser 1972er Grumman AA-1A:

Verkauft für 37'500 am 24. Dezember 2025 Bild: bringatrailer

Richtig – ab und an gibt es auf BaT auch ein Flugzeug zu ergattern. Und ja, die Fotos dieses herzigen roten Dings über der Skyline von Manhattan sind tatsächlich grossartig.

Eine schöne Präsentation und ästhetische Fotos sind also nicht unwichtig für eine erfolgreiche Verkaufsannonce. Hier einige Gewinner der Kategorie «Photo Gallery of the Year» vergangener Jahre:

1963 Aston Martin DB5

Verkauft für 685'000 Franken am 10. September 2020 Bild: bringatrailer

«Restored 1966 Volkswagen Type 2 Bus»

Höchstgebot: 39'700 Franken; 14. August 2019 Bild: bringatrailer

«Special-Roadster-Style 1934 Mercedes-Benz 500 K»

Verkauft für 1'750'000 Franken am 29. Oktober 2024 Bild: bringatrailer

«3.2L 1968 Porsche SWB Hot Rod»

Verkauft für 164'000 Franken am 10. Oktober 2018.

Bild: bringatrailer

Eine weitere Award-Kategorie ist die «Success Story of the Year». Darin werden spannende, lustige oder schlicht berührende Geschichten geehrt, die sich aus BaT-Kaufe ergaben. Heuer etwa BaT-User @Jmast, der sich einen grossartigen 1959er C1 Corvette für 45'000 Dollar ersteigerte ...

Bild: bringatrailer

... und diesen im Originalzustand auf einem wunderschön dokumentierten 1'500-km-Roadtrip nach Hause fuhr.

Vergangene «Success Story of the Year»-Gewinner waren unter anderem «15-Year-Old Daughter Learns to Drive in 1961 Buick Le Sabre on 3000 Mile Road Trip» ...

Bild: bringatrailer

... («15-jährige Tochter lernt das Autofahren in einem 1961er Buick Le Sabre auf 4'800-km-Roadtrip») oder das sich unglaublich cool anhörende «16-Year-Old Grabs $380 Interceptor Basketcase»:

Bild: bringatrailer

Da hat sich tatsächlich ein 16-Jähriger für 380 Dollar einen Jensen Interceptor im Schrottzustand ersteigert ... und diesen in den Folgenjahren zusammen mit seinem Vater nach und nach restauriert. So geil.

Doch der prestigeträchtigste Award von allen (oder der basisdemokratischste, je nachdem, wie man es betrachtet) ist der «People's Choice Award». Die beliebtesten, meistangesehendsten, meistkommentiertesten und meistgeteilten Verkaufsannoncen des Jahres. Heuer waren das dieser superseltene 1968 Bizzarrini 5300 GT America, ...

Höchstgebot: 824'000 Franken am 2. Dezember 2025. Bild: bringatrailer

... ein makelloses Ace Four von 1920, ...

Verkauft für 147'000 Franken am 16. Juli 2025 Bild: bringatrailer

... «Jerry Seinfeld’s RUF-Modified 1971 Porsche 911S Coupe», sowie ...

Verkauft für 525'000 Franken am 13. Dezember 2018 Bild: bringatrailer

... das hier:

Verkauft für 18'000 Franken am 22. Januar 2025 Bild: bringatrailer

«Flintmobile-Style Golf Cart» ... und plötzlich macht Golf wieder Spass.

Tatsächlich tendiert die Kategorie «People's Choice» dazu, das Schräge und Spannende gegenüber dem Edlen und Teuren zu bevorzugen. In der Vergangenheit waren dies etwa dieser «2011 Ford Mustang GT–Based Zimmer Golden Spirit Coupe», ...

Verkauft für 29'500 Franken am 13. Oktober 2022 Bild: bringatrailer

... dieser «1988 Yugo GVL (Hey! NOT the Worst Car Ever!)», ...

Verkauft für 8472 Franken am 8. Dezember 2022 Bild: bringatrailer

... oder dieses «Custom Wood-Bodied Special», ...

Verkauft für 37'000 Franken am 23. Oktober 2018 Bild: bringatrailer

... das im Wesentlichen ein 1979er Datsun 280ZX ist, jedoch mit einer wunderschön gefertigten Karosserie aus Rotbuche, Ahorn, Mahagoni und Walnuss im Stil eines 1936er Delahaye.

Ebenfalls ein «People's Choice»: Dieser «400-mph Bonneville Land Speed Streamliner», ...

Verkauft für 161'000 Franken am 27. Juli 2020 Bild: bringatrailer

... etwas, das betitelt wurde mit «Lo-Tech (or rather: No-Tech) 1950s Postal Jeep Custom» ...

Verkauft für 830 Franken am 12. Dezember 2016 Bild: bringatrailer

... oder dieser «1965 Rupp Dart Kart»:

Verkauft für 6400 Franken am 13. Dezember 2018 Bild: bringatrailer

Ach, auf dass die Vintage-Auto-Welt weiterhin derart bunt und eklektisch bleiben möge!



​