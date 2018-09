Leben

Meiers Celebrity-Guide fürs ZFF macht dick und dumm!

Vom 27. September bis zum 7. Oktober wird Zürich vom Zurich Film Festival beherrscht. Wir sagen, wann ihr wen, wo sehen könnt – oder besser nicht.

Unsere Lieblings-Kanadierin Emily ist aus ihrem Lieblings-Kanada zurück, aber bevor sie ging, stand sie eines Tages vor meinem Tisch und sagte in ihrer Eigenschaft als unbestechliche Filmemacherin: «Drehn wir mal wieder?» Da weiss man, dass man keine Chance hat. Es gibt kein Entkommen vor dem brutalen Realismus ihrer Kamera. Egal wie fragil die allgemeine Narzisstenlaune gerade sein mag. Hier ist das Ergebnis. Und der Beweis: Alles macht irgendeinen Sinn, auch das ZFF – wo Emily jeden Wettbewerb gewinnen würde –, aber manchmal irrt man sich und es macht keinen. Hauptsache, das Essen schmeckt. Truly yours, eure Frau Meier.

Video: watson/Simone Meier, Emily Engkent

Weitere Informationen zum ZFF findet ihr hier.

