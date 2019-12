Leben

Greta Thunberg: Streamingdienst Hulu kündigt Doku für 2020 an



Bild: EPA

Streamingdienst kündigt Greta-Doku für 2020 an

Der US-amerikanische Streamingdienst Hulu arbeitet momentan an einer Dokumentation über die Klimaaktivistin Greta Thunberg (16). Die Doku soll im kommenden Jahr Premiere feiern, teilte Hulu am Montag auf Twitter mit.

GRETA 🌍 A Hulu Original Documentary coming in 2020. https://t.co/UXQCqiImXl — hulu (@hulu) December 16, 2019

Die Produktion läuft derzeit noch unter dem schlichten Arbeitstitel «Greta». Der Film wird von Cecilia Nessen und Frederik Heinig über die schwedische Firma B-Reel Films produziert. Das berichtet das Branchenportal «Deadline». Die Regie führt Nathan Grossman, der Greta Thunberg auch auf ihrer Überfahrt in die USA an Bord der Yacht «Malizia II» mit der Kamera begleitete.

Zum Inhalt ist nur wenig bekannt: Ein Filmteam habe Thunberg bereits bei ihren ersten Schulstreiks in Stockholm, aber auch bei internationalen Protesten und Auftritten begleitet.

Die Thunberg-Doku soll sich in eine illustre Liste von Hulu-Originaldokumentationen einreihen. Laut eigener Aussage konzentriert sich Hulu dabei auf «kulturell relevante Geschichten über menschliche Erfahrungen».

Preisgekrönt ist unter anderem die Skateboard-Doku «Minding The Gap» von 2018. Mit «Ask Dr. Ruth» gab es 2019 die faszinierende Lebensgeschichte der Sex-Therapeutin Ruth Westheimer zu sehen. Ebenfalls ab 2020 bringt Hulu die Doku-Serie "Hillary“. Das Portät Hillary Clintons verknüpft private Einblicke in ihr Leben und ihre Karriere. (lj/watson.de)

