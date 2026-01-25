Wie oft man einen BH wirklich waschen sollte

T-Shirts zweimal hintereinander anziehen? No way! Aber beim BH drücken wir doch mal ein Auge zu. Oder vielleicht zwei. Aber wie oft sollten wir diesen nun wirklich waschen? watson hat die Antwort.

watson.de / Melanie Köppel

Mehr «Leben»

Wenn Freundinnen ehrlich unter sich sind, wird's manchmal richtig eklig. Vor allem dann, wenn es ums Waschen von BHs geht. Dann sind sogar die Clean Girls unter uns gar nicht mehr sooo clean.

Ach, der geht noch drei Tage ... Bild: getty images

Aber mal ehrlich: Wie oft sollte man die eigentlich waschen? Nach jedem Tragen? Oder reicht es, wenn man ihnen ein bisschen Luft gönnt und sie nur alle paar Tage in die Waschmaschine steckt? Watson weiss mehr.

Wie oft sollte man den BH wechseln?

Wie oft man den BH wechseln sollte, hängt von ein paar Faktoren ab: Laut Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW) ist ein BH-Wechsel alle drei bis sieben Tage ausreichend.

Vorausgesetzt natürlich, du hast nicht extrem geschwitzt oder der BH riecht unangenehm. Dann sollte dieser bereits nach einmaligem Tragen gewaschen werden.

Wie oft sollte man Sport-BHs waschen?

Sport-BHs sollte man nach jedem Tragen waschen, da sie beim Training einiges aushalten müssen: viel Schweiss, Bakterien und manchmal auch Hautfette sammeln sich an. Das sorgt nicht nur für unangenehme Gerüche, sondern kann auch Hautreizungen oder Entzündungen verursachen, wenn man sie zu lange ungewaschen trägt.

Ausserdem sind Sport-BHs meist aus atmungsaktiven, aber auch empfindlichen Materialien, die Feuchtigkeit schnell aufnehmen. Wenn die nicht richtig rausgewaschen wird, kann das Material schneller verschleissen oder unangenehm riechen.

Wie sollte man BHs am besten waschen?

BHs sind ziemlich empfindliche Kleidungsstücke und sollten deshalb möglichst schonend gewaschen werden, damit sie lange ihre Form und Elastizität behalten. Am besten wäscht man sie per Hand in lauwarmem Wasser mit einem milden Feinwaschmittel.

Dabei sollten die Häkchen vorher geschlossen werden, um ein Verhaken zu vermeiden. Je nachdem, was auf dem Pflegeetikett vermerkt ist, ist sogar nur Handwäsche möglich. Darauf solltest du unbedingt achten.

BH's sollten immer mit Feinwaschmittel gewaschen werden. Bild: shutterstock

Falls du die BHs in der Maschine wäschst, solltest du sie in ein Wäschenetz geben und den Schonwaschgang mit kaltem oder lauwarmem Wasser wählen. Weichspüler ist übrigens tabu, denn er schadet der Elastizität des Materials.

Nach dem Waschen solltest du BHs niemals in den Trockner stecken, sondern sie am besten liegend auf einem Handtuch oder hängend an den Verschlüssen trocknen lassen. So bleiben sie in Form und halten länger.

Wann sollte man einen BH wegwerfen?

Wer kennt es nicht: Es gibt diesen einen, perfekt sitzenden und angenehmen BH. Wenn dieser nicht gerade in der Wäsche ist, muss er seinen Zweck erfüllen. Und gefühlt wird er so auch zu Tode getragen. Aber wann muss man selbst den Lieblings-BH aussortieren?

Einen BH solltest du austauschen, sobald er seine Form oder Elastizität verliert, ständig verrutscht oder die Cups ausgebeult sind. Auch dünnes Material, Löcher, unangenehme Gerüche oder kaputte Nähte sind Anzeichen, dass es Zeit für einen neuen BH ist. Meist halten gut gepflegte BHs etwa ein bis zwei Jahre, danach geben sie oft nicht mehr den nötigen Halt.

Am Ende ist es aber vor allem wichtig, auf dein eigenes Gefühl zu hören. Wenn dein BH nicht mehr bequem sitzt, ist es Zeit für einen neuen. Ähnlich auch beim Waschen, aber hier ist öfter natürlich besser als zu wenig. Für dich und deine Mitmenschen!