«Friends»-Stars kriegen 20 Millionen – jährlich: Was Darsteller mit alten Serien verdienen

Die Hauptdarsteller erfolgreicher US-Serien verdienen teilweise bis heute mehrere Millionen an Wiederholungen.

Dass Netflix und Disney ihren Stars kein Geld für die Anzahl Streams auszahlen, ist spätestens seit dem Streik in Hollywood letztes Jahr bekannt. Es sind hauptsächlich TV-Stars von früher, die mit ihren Shows immer noch Beträge in Millionenhöhe einnehmen. Doch auch bei diesen gibt es Schauspielerinnen und Schauspieler, die an Wiederholungen keinen Cent an Tantiemen verdienen.

Wenn ein Darsteller, der Tantiemen erhält, stirbt, darf das Geld dann aber nicht etwa das Filmstudio einsacken. Die Zahlungen gehen an Begünstigte, die im Vorfeld ausgewählt wurden.

Hier kommen 8 Serien, bei denen durchgesickert ist, was der Cast bis heute an der Produktion verdient.

«Friends»

Die Sitcom «Friends» beschert dem Filmstudio Warner Bros. immer noch jährliche Einnahmen von 1 Milliarde US-Dollar. Davon gehen 2 Prozent, also 20 Millionen, an jeden der sechs Hauptdarsteller. Also Matthew Perry, Matt LeBlanc, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow und Jennifer Aniston.

Bild: nbc

«Seinfeld»

Eine weitere erfolgreiche Serie aus den 90ern ist «Seinfeld». Es wird geschätzt, dass die Co-Schöpfer Jerry Seinfeld und Larry David innerhalb von fünf Jahren je bis zu 400 Millionen Dollar an der Serie verdienen.

«The Brady Bunch»

Leer hingegen gingen die Darsteller von «The Brady Bunch» aus: Eve Plumb, die Jan Brady spielte, sagte dem «OK! Magazin» im Jahr 2011, dass «das grösste Missverständnis ist, dass wir alle reich sind, aber das sind wir nicht. Wir haben seit vielen, vielen Jahren kein Geld mehr für Wiederholungen der Serie bekommen. Wir verdienen überhaupt kein Geld damit.»

Bild: imdb

«Frasier»

John Mahoney sagte in einem Interview mit «Chicago Tribune», dass seine Rolle als Martin Crane in «Fraser» ihm genügend Tantieme einbringe, dass er für den Rest seines Lebens nicht mehr arbeiten muss. Zahlen nannte er keine.

Bild: nbc

«Two and a Half Men»

2011 wurde Charlie Sheen von «Two and a Half Men» gefeuert. Da es eine der Comedy-Serien mit den höchsten Einschaltquoten war, wurde spekuliert, dass Sheen alleine mit Tantiemen noch 100 Millionen Dollar verdienen würde. Im Jahr 2016 verkaufte Sheen allerdings seine Gewinnbeteiligungsrechte für 27 Millionen Dollar.

Bild: cbs

«The Big Bang Theory»

Die drei Hauptdarsteller Jim Parsons, Johnny Galecki und Kaley Cuoco haben eine Gewinnbeteiligung von 1 Prozent und sollen deshalb jährlich pro Person 10 Millionen Dollar an «The Big Bang Theory» verdienen.

Bild: CBS

«Everybody Loves Raymond»

Schauspieler Ray Romano war 2013 unter den reichsten Stars der Forbes Top 100-Liste. Er verdiente einen Grossteil seines Vermögens durch Wiederholungen von «Everybody Loves Raymond». Jährlich bringt ihm das rund 18 Millionen Dollar ein.

Bild: imdb

«Gilligan’s Island»

Dawn Wells, die Mary Ann spielte, sagte 2016 gegenüber Forbes: «Es ist ein Mythos, dass wir wohlhabend sein müssen und im Geld schwimmen, weil wir Tantiemen bekommen. Wir haben nicht wirklich etwas bekommen». Sie fuhr fort: «Sherwood Schwartz, unser Produzent, hat Berichten zufolge hingegen allein mit den Wiederholungen 90 Millionen Dollar verdient.»

Bild: imdb

