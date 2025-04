Anakin kommt in der zweiten Staffel von «Ahsoka» zurück und Darth Maul kriegt seine eigene Serie: Das war die «Star Wars Celebration» in Tokio. bild: lucasfilm/ disney

Darth Maul bekommt eigene Serie – diese «Star Wars»-Projekte sind in Arbeit

Zwei Wochen vor dem offiziellen «Star Wars»-Tag kündigte Lucasfilm etliche neue Filme und Serien an.

Am Osterwochenende hat in Japan die «Star Wars Celebration» stattgefunden. Stars wie Hayden Christensen, Pedro Pascal, Rosario Dawson und Ryan Gosling waren vor Ort und haben in Tokio über ihre neuen Filme und Serien in der weit entfernten Galaxie gesprochen.

Hier kommt ein Überblick über alle kommenden Filme und Serien im Star-Wars-Universum.

«Star Wars»-Serien

«Andor», Staffel 2

Am 23. April (also morgen) geht die von der Kritik und Fans gefeierten Serie «Andor» mit Diego Luna und Stellan Skarsgård weiter. Schöpfer Tony Gilroy hat bereits die Struktur der 2. Staffel erklärt: Immer drei (von den insgesamt 12) Folgen erzählen ein Jahr von Cassians Leben. Die Serie führt zu den Ereignissen in «Rogue One». Es ist bereits klar, dass nach dieser zweiten Staffel Schluss ist.

«Ahsoka», Staffel 2

Hayden Christensen kommt für die 2. Staffel als Anakin Skywalker zurück. Weiter wurden auch folgende Charaktere angekündigt:



Die Rückkehr von Admiral Ackbar

Der erste Auftritt von Zeb Orrelios

Die Rückkehr von Mortis Gods

Die Rolle von Baylan Skoll wurde neu besetzt. Rory McCann übernimmt nach dem Tod von Ray Stevenson.

Zur Handlung ist bisher nicht viel bekannt, ausser, dass es zu einem Showdown zwischen Ahsoka Tano und Baylan kommen soll. Die 2. Staffel kommt vermutlich 2026 .

Titellose Serie von Carlton Cuse

Der «Lost»-Schöpfer Carlton Cuse begibt sich auf eine Reise in die «Star Wars»-Galaxie, mit Sohn Nick Cuse an seiner Seite. Das Duo befindet sich in der frühen Entwicklungsphase einer Serie für Lucasfilm. Über das Projekt ist noch nichts bekannt – weder Handlung, Cast, Timeline noch ein Veröffentlichungsdatum.

Carlton Cuse an der Premiere der 2. Staffel «Andor». Bild: imago images

«Star Wars»-Animationsserien

«Maul – Shadow Lord»



Eine neue Animationsserie, in der Darth Maul im Mittelpunkt steht, kommt 2026. Sam Witwer kehrt als Stimme des ikonischen Bösewichts zurück. Die Serie spielt etwa ein Jahr nach den Ereignissen in «Clone Wars» und zeigt Maul als Anführer eines Verbrechersyndikats.

Bild: lucasfilm

«Tales of the Underworld»

In dieser neuen Animationsserie ist Asajj Ventress eine der beiden Hauptcharaktere. Der andere ist Cad Bane. Die Kopfgeldjägerin Ventress muss sich auf die Flucht begeben, während der Gesetzlose Cad Bane sich seiner Vergangenheit stellt und einen alten Freund konfrontiert. «Star Wars: Tales of the Underworld» kommt am 4. Mai heraus.

«Star Wars Visions», Staffel 3

«Star Wars Visions» geht noch dieses Jahr in eine neue Runde. Während viele Folgen neue Storys erzählen werden, gibt es drei bisherige Geschichten, die weitergehen. Dazu gehört: «The Duel», «The Village Bride» und «The Ninth Jedi». Die 3. Staffel der beliebten Anime-Serie erscheint am 29. Oktober 2025.

Bild: lucasfilm

«Visions Presents: The Ninth Jedi»

«Visions» bekommt ein Spin-off: «The Ninth Jedi». Die Ereignisse und Charaktere basieren auf der gleichnamigen Folge von «Visions». «The Ninth Jedi» ist ebenfalls eine Anime-Serie und erscheint 2026 auf Disney Plus.

Bild: lucasfilm

«LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past»

An der «Star Wars Celebration» verkündete der Jar Jar Binks Schauspieler Ahmed Best bei einem Überraschungsauftritt die neue Serie «LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past». In der Serie müssen Sig Greebling und Darth Dev ihre Kräfte vereinen, um die Sith aufzuhalten. Die vier Folgen erscheinen am 19. September 2025 auf Disney Plus.

Bild: lucasfilm

«Star Wars»-Filme

«The Mandalorian & Grogu»

Lucasfilm hat bestätigt, dass «The Mandalorian & Grogu» der erste dieser neuen Welle von «Star Wars»-Filmen sein wird. Bisher ist wenig über den Film mit Pedro Pascal und Sigourney Weaver bekannt, aber man kann davon ausgehen, dass der Film auf Jon Favreaus Drehbuch für die wahrscheinlich gecancelte 4. Staffel entstanden ist und die Dreharbeiten bereits abgeschlossen sind. Die Veröffentlichung von «The Mandalorian & Grogu» wurde für den 20. Mai 2026 bestätigt.

Pedro Pascal, Jon Favreau (mit Grogu) und Sigourney Weaver. Bild: keystone

«Star Wars: Starfighter»

Eine der grössten Ankündigungen der «Star Wars Celebration 2025» war die Nachricht, dass Ryan Gosling die Hauptrolle in Shawn Levys Film «Star Wars: Starfighter» spielen wird. Der Film spielt ein paar Jahre nach «The Rise of Skywalker» und soll im Mai 2027 in die Kinos kommen. Ausserdem ist es ein eigenständiger Streifen mit einzigartigen Charakteren – kein Prequel oder Sequel.

Ryan Gosling mit Regisseur Shawn Levy (links) und CCO von Lucasfilm Dave Filoni (rechts) an der «Star Wars Celebration 2025». Bild: keystone

«Lando»

Zuerst als Serie gedacht, wird die Geschichte von Lando nun in einem Film erzählt. Donald Glover nimmt seine Rolle als Lando Calrissian wieder auf. Glovers Bruder Stephen Glover ist ebenfalls am Projekt beteiligt. Mehr ist zurzeit nicht bekannt.

Donald Glover in «Solo: A Star Wars Story». Bild: walt disney

«Rogue Squadron»

2020 wurde «Rogue Squadron» angekündigt und kurz danach wieder gecancelt. Doch dann hat 2024 die Regisseurin Patty Jenkins bestätigt, dass sie immer noch am Drehbuch arbeitet. Ob und wann der Film das Licht der Welt erblicken wird, ist unklar. Auch sind noch keine Schauspieler für das Projekt bestätigt, Anfang des Jahres wurden allerdings Gerüchte laut, dass Chris Pine die Hauptrolle spielen wird. Der Film handelt von einer neuen Generation X-Wing-Piloten.

Reigusserin Patty Jenkins. Bild: keystone

«New Jedi Order»

An der «Star Wars Celebration» von vor zwei Jahren wurde dieser Film mit Daisy Ridley angekündigt. Ridley nimmt darin ihre Rolle als Rey wieder auf. Über die Handlung ist nur so viel bekannt, dass die Geschichte 15 Jahre nach «The Rise of Skywalker» spielt. Regisseurin ist Sharmeen Obaid-Chinoy.

Bild: starwars.com

«Dawn of the Jedi»

«Dawn of the Jedi» spielt 25'000 Jahre vor «Episode IV – A New Hope» und dreht sich um die Entdeckung der Macht. Regie führt James Mangold.

James Mangold. Bild: keystone

Weitere titellose Filme in Arbeit:

Trilogie von Rian Johnson

Trilogie von Simon Kinberg

Film von Taika Waititi

Film von Kevin Feige

Film von J.D. Dillard und Matt Owens

Film von Dave Filoni

«Star Wars»-Animationsfilm

«A Droid Story»

2020 wurde ein Film über die epische Reise von den beliebten Droiden R2-D2 und C-3PO angekündigt. Seither wurde nichts Neues zum Projekt verraten. Der Animationsfilm wird allerdings nicht in die Kinos kommen, sondern lediglich auf Disney Plus.

Bild: lucasfilm

