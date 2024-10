So hast du Filmdaten noch nie gesehen – 20 spannende Visualisierungen

Welcher «Star Wars»-Film ist der beste? Welche Serie hatte das schlechteste Finale? Und wer ist die Rom-Com-Queen? Diese Visualisierungen geben spannende Einblicke in die Filmwelt.

Das Datenvisualisierungs-Tool Tableau arbeitet gemeinsam mit der wohl bekanntesten Filmdatenbank IMDb zusammen, um coole Grafiken rund um Filme und Serien zu erstellen.

Dank dieser Zusammenarbeit sind die folgenden Grafiken entstanden, die die grosse unendliche Welt von Hollywood etwas anschaulicher machen.

Um zur interaktiven Grafik zu gelangen, kannst du jeweils auf den Link unter dem Bild klicken. Wenn du etwas nicht lesen kannst, kannst du auf das Bild klicken, um dieses vergrössern.

Todesfälle in «Jaws»

«Back to the Future»-Facts

Das schlimmste Serienfinale hat ...

Trotz der verbreiteten Meinung, dass «Game of Thrones» das schlechteste Serienfinale hat, führt «House of Cards» diese Rangliste an. Auffällig ist, dass die ganze letzte Staffel ein miserables Rating hat, verglichen zu allen anderen Staffeln.

Die besten Disney-Filme

Auf den Plätzen vier bis zehn von den best bewerteten Filme sind übrigens: «Guardians of the Galaxy», «Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl», «Up», «Toy Story», «Finding Nemo», «Monsters Inc.» und «Toy Story 3».

Diese Schauspielerinnen haben die meisten Rom-Coms gedreht

Die Rom-Com-Queen ist Julia Roberts, gefolgt von Jennifer Aniston, Meg Ryan und Drew Barrymore.

Jim Carrey's Karriere

Überblick über das Studio Ghibli

Werden Filme wirklich immer länger?

Wenn du über die Punkte fährst, zeigt es die Filmtitel und ihre Laufzeit an.

«Lord of the Rings»: Bücher vs. Filme

Wer ist der beste Bond?

Quentin Tarantinos Karriere

Die erfolgreichsten Filme aus einer weit, weit entfernten Galaxis

So erfolgreich ist die «Mission Impossible»-Franchise

In 19 Tagen zur Milliarde: «Inside Out 2»

Noch nie hat ein Film so schnell eine Milliarde US-Dollar eingenommen wie «Inside Out 2» – nur 19 Tage hat es gedauert.

Du willst einen Oscar gewinnen? Drehe ein Drama-Film.

100 Jahre Musicals

Einflussreiche Regisseurinnen

Der Erfolg von «Harry Potter» und dessen Stars

Wenn du auf die Kreise klickst, zeigt es dir den Film an.

Die Karriere von Al Pacino

Disney Original-Filme vs. Remakes

