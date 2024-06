Wurde Nemo gefunden? Bill getötet? Hat das Imperium zurückgeschlagen?

14 Filme, bei denen der Spoiler schon im Titel steht

Gespoilert werden, das will niemand. Und doch ist dies manchmal nicht vermeidbar, auch wenn du noch so sehr versuchst, nichts über einen Film zu lesen.

Doch manchmal reicht es auch schon, wenn du den Filmtitel liest. Denn der Spoiler «versteckt» sich bei manchen Filmen bereits im Titel. Hier kommen 14 Beispiele.

Wenn du also überhaupt nicht gespoilert werden möchtest, musst du jetzt wegklicken.

«Eat Pray Love»

Was Julia Roberts in «Eat Pray Love» macht? Genau: eine Weltreise, um sich selbst zu finden. Essen in Italien, beten in Indien und lieben auf Bali.

«Free Willy»

Jesse erfährt, dass ein Orca von den Inhabern des Aquariums, in dem er gehalten wird, getötet werden soll. Er setzt alles daran, den Killerwal namens Willy zu befreien.

«The Empire Strikes Back»

«The Empire Strikes Back» spielt chronologisch drei Jahre nach «Star Wars» von 1977. Nachdem die Rebellen den Todesstern zerstört haben, möchte sich das Imperium nun rächen.

«Saving Private Ryan»

Captain John H. Miller, der Charakter von Tom Hanks, erhält den Auftrag, gemeinsam mit seinem Team Pvt. James Francis Ryan retten zu gehen.

«12 Years a Slave»

Solomon Northup wird entführt und als Sklave verkauft. Er ist 12 Jahre lang ein Sklave, bevor er befreit wird.

«Kill Bill»

Das einzige Ziel von Uma Thurman in «Kill Bill» ist es, eine Gruppe Mörder und ihren Boss, Bill, zu töten.

«Back to the Future»

Der verrückte Wissenschaftler Dr. Emmett Brown baut einen DeLorean in eine Zeitmaschine um. Damit reisen er und der Schüler Marty McFly in die Vergangenheit und danach zurück in die Zukunft.

«The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford»

Was soll hier noch mehr gesagt werden?

(Deutscher Titel: Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford)

«Murder on the Orient Express»

Nur wer der Mörder ist, muss noch herausgefunden werden. Irgendwie müssen Kinogänger ja zwei Stunden lang unterhalten werden.

«Snakes on a Plane»

Ein FBI-Agent hat es mit einem Flugzeug voller tödlicher Giftschlangen zu tun, die bewusst freigelassen wurden, um jemand an Bord zu töten.

«Findet Nemo»

Der Clownfisch Marlin sucht nach seinem Sohn Nemo. Achtung, Spoiler: Er findet ihn am Ende tatsächlich.

«Honey, I Shrunk the Kids»

Ein Wissenschaftler schrumpft aus Versehen seine Kinder und die Nachbarskinder auf die Grösse von Insekten.

«Speed Racer»

Der Film handelt von einem Mann namens Speed Racer, der schnelle Autorennen fährt.

«Four Weddings and a Funeral»

Vier Paare heiraten im Verlauf des Filmes und eine Person stirbt. Wer derjenige ist, der stirbt, verraten wir hier aber nicht.

Fallen dir noch weitere Filmtitel ein, die den Inhalt des Filmes verraten? Schreibe sie in die Kommentare!

(cmu)

