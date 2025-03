«James Bond» ist eine der kultigsten Filmreihen alle Zeiten. Bild: keystone

Amazon will «Barbie»-Produzenten mit «James Bond»-Reihe beauftragen

Michelle Nuhn / watson.de

Mehr «Leben»

Bei Filmfans hat «James Bond» inzwischen Kultstatus erreicht. Seit 1962 begibt sich der Geheimagent mit der Kennzahl 007 schon auf Verbrecherjagd. Damals schlüpfte Sean Connery in die Rolle des Action-Helden. Auf ihn folgte eine Reihe weiterer Schauspieler – allesamt verbuchten mit der Produktion zahlreiche Erfolge. Wohl auch deswegen war der Aufschrei laut, als die einstigen Produzentinnen und Produzenten zuletzt verkündeten, sich aus der Branche zurückzuziehen.

So übergaben Barbara Broccoli und ihr Bruder Michael G. Wilson die kreative Kontrolle des Milliarden-Franchise an Amazon. Und deren Chefs haben offenbar Grosses mit der Kultreihe vor. Demnach will man angeblich die Produzentinnen und Produzenten von «Barbie» mit der Fortführung der «James Bond»-Filme beauftragen.



Amazon will «Barbie»-Produzenten für sich gewinnen

«Geschüttelt, nicht gerührt» oder auch «Mein Name ist Bond ... James Bond» zählen wohl zu den berühmtesten Zitaten der Filmwelt. Kaum vorstellbar also, dass der Reihe nun ein bedeutender Wandel bevorstehen könnte. Denn mit der kreativen Übernahme von Amazon sitzen wohl auch bald ganz neue Persönlichkeiten am Hebel.

Interne Quellen haben nun gegenüber der «Daily Mail» verlauten lassen, dass Amazon-Chef Jeff Bezos und Mike Hopkins, Leiter von Prime Video und Amazon Studios, wollen, dass Amy Pascal und David Heyman, «die Zukunft» von 007 lenken.

Doch würde sich das Unternehmen damit keineswegs ein unerfahrenes Duo ins Boot holen. Ganz im Gegenteil: So sorgten die beiden bereits für Mega-Erfolge auf der Kinoleinwand. Während Pascal als Produzentin für zahlreiche Spiderman-Filme («Spider-Man: Homecoming») fungierte, war sie auch an der Entwicklung des «Barbie»-Drehbuchs beteiligt.



Ebenso wie David Heyman. Neben dem Blockbuster aus dem Jahr 2023 produzierte er unter anderem auch die Musical-Neuauflage von «Wonka», in der Timothée Chalamet die Hauptrolle übernimmt. Zu seinen grössten Errungenschaften zählen aber wohl vor allem alle acht (!) Filme des Harry Potter-Universums.

«James Bond»: Grosse Erwartungen an Zukunft der Reihe

Besorgte Bond-Fans könnte das nach dem ersten Schock über die jüngsten Veränderungen womöglich etwas beruhigen. So befürchteten sie, Jeff Bezos könne das Franchise «zerstören». «Er wird alles ruinieren und Bond in TV-Shows und billiges Merchandising auslagern», lautete die Kritik auf Reddit.

Obwohl bislang nichts zum potenziellen Zuwachs des Produzentinnen- und Produzenten-Teams von Amazon bestätigt ist, sind die Erwartungen an Heyman und Pascal gross.

«Es gibt in Hollywood keine zwei so angesehenen Produzenten. Sie haben Barbie von einer Plastikpuppe zu einem weltweiten Kassenschlager gemacht, der am Ende 1,4 Milliarden Dollar einspielte», lässt die Quelle verlauten und fügt dem hinzu: «Bezos ist ein grosser Fan von Bond und will es nicht vermasseln.»