Leben
Filme und Serien

A Knight of Seven Kingdoms: Trailer für das Game of Thrones Spinoff

Zurück nach Westeros: Erster Trailer für GoT-Spin-off «A Knight of Seven Kingdoms» ist da

10.10.2025, 10:1810.10.2025, 10:18

HBO hat den ersten Trailer zu «A Knight of the Seven Kingdoms» veröffentlicht, eine Vorgeschichte zu «Game of Thrones». Die sechsteilige Serie startet im Januar.

Dieses Spin-off spielt ein Jahrhundert vor den Ereignissen in «Game of Thrones» und erzählt die Geschichte von einem ungleichen Duo: ein junger, naiver, aber mutiger Ritter, Ser Duncan the Tall, und sein kleiner Knappe Egg. Es ist eine Zeit, in «der die Targaryens noch auf dem Eisernen Thron sitzen und die Erinnerung an den letzten Drachen noch nicht verblasst ist», heisst es in der offiziellen Beschreibung.

«A Knight of the Seven Kingdoms» basiert auf den Novellen «Tales of Dunk and Egg» des Autors George R. R. Martin. Peter Claffey spielt Ser Duncan the Tall und Dexter Sol Ansell ist sein Knappe Egg.

Peter Claffey in A Knight of the Seven Kingdoms (2025)
Peter Claffey spielt Ser Duncan the Tall.Bild: hbo

Weiter gehören zum Cast Finn Bennett, Bertie Carvel, Daniel Ings, Tanzyn Crawford, Sam Spruell, Ross Anderson, Edward Ashley, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Daniel Monks, Shaun Thomas, Tom Vaughan-Lawlor, Steve Wall und Danny Webb.

«A Knight of the Seven Kingdoms» wurde von Martin und Ira Parker («House of the Dragon») geschrieben und produziert. Ryan Condal («House of the Dragon»), Vince Gerardis, Owen Harris und Sarah Bradshaw werden ebenfalls als ausführende Produzenten der Serie fungieren.

Es werden bekannte Figuren vorkommen

In einem Interview mit «ScreenRant» bestätigte der Serien-Schöpfer Ira Parker, dass bekannte Figuren aus GoT vorkommen werden: «Ich denke, ihr werdet einige Namen hören. Ich bin mir sicher, ihr werdet einige Gesichter sehen. Ja, es gibt Pläne für bekannte Gesichter, wenn wir hoffentlich weitermachen».

A Knight of the Seven Kingdoms (2025)
Poster für «A Knight of the Seven Kingdoms».Bild: hbo

Neben einigen bekannten Namen wird auch eine berühmte Familie in der Serie auftreten: das Haus Targaryen. Die Drachen mögen zwar ein halbes Jahrhundert vor dem Spin-off (in einer Zeitlinie nach «House of the Dragon») ausgestorben sein, aber die Targaryen sind nach wie vor sehr präsent.

Laut Parker wird das Haus Targaryen zu Beginn von «A Knight of the Seven Kingdoms» an einem Turnier an einem Ort teilnehmen, an dem sie noch nie zuvor gewesen sind und an dem sie ohne ihre Drachen «keinen Grund hätten, zu gehen». Infolgedessen beginnen die Menschen in Westeros sich zu fragen, warum die Targaryen «immer noch das Sagen haben».

«A Knight of Seven Kingdoms» startet am 19. Januar 2026 auf Sky Show.

Hier kannst du den Trailer schauen:

Video: YouTube/HBO Max

(cmu)

Mehr zum Thema:

Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
