Leben
Oscars

Oscars 2026: Alle Nominierten aus allen Kategorien

FILE - Oscar statuettes appear backstage at the Oscars at the Dolby Theatre in Los Angeles on Feb. 28, 2016. The Oscars will be held on Sunday, March 27 at the Dolby Theatre in Los Angeles. The ceremo ...
Das Objekt der Begierde: Die Oscar-Trophäen. Bild: keystone

Das sind alle Nominierten für die Oscars 2026

In der Nacht auf den 16. März findet die 98. Oscar-Verleihung statt und damit können wir uns erneut auf viel Glamour und Show freuen. Hier erfährst du, wer in welcher Kategorie Chancen hat.
22.01.2026, 15:0422.01.2026, 15:04
Simone Meier
Simone Meier

Die Nominierten

Alle Nominierten in allen 24 Kategorien findest du hier:

Inhaltsverzeichnis
FilmRegieHauptdarstellerinHauptdarstellerNebendarstellerinNebendarstellerOriginaldrehbuchAdaptiertes DrehbuchInternationaler FilmKameraSchnittProduction DesignFilmmusikSongKostümMake-up und HairstylingAnimationsfilmDokumentarfilmKurzfilmAnimierter KurzfilmKurzer DokumentarfilmVisual EffectsSoundCasting

Film

Bild
bild: screenshot youtube
«One Battle After Another» räumt ab – hier sind alle Golden-Globe-Gewinner

Regie

Bild
bild: screenshot youtube

Hauptdarstellerin

Bild
Review
Der Shakespeare-Film «Hamnet» platzt fast vor Liebe und ist eine Sensation

Hauptdarsteller

Bild

Nebendarstellerin

Bild

Nebendarsteller

Bild

Originaldrehbuch

Bild

Adaptiertes Drehbuch

Bild

Internationaler Film

Bild

Kamera

Bild

Schnitt

Bild

Production Design

Bild

Filmmusik

Bild

Song

Bild

Kostüm

Bild

Make-up und Hairstyling

Bild
Review
Neuer Netflix-«Frankenstein»: Ein Monster wie ein Teddy, der sich zu Halloween verkleidet

Animationsfilm

Bild

Dokumentarfilm

Bild

Kurzfilm

Bild

Animierter Kurzfilm

Bild

Kurzer Dokumentarfilm

Bild

Visual Effects

Bild

Sound

Bild

Casting

Bild

Selbstverständlich sind wir auch 2026 wieder live dabei, wenn es mitten in der Nacht auf den 16. März heisst: «And the Oscar goes to ...»

Themen
