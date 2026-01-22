Das Objekt der Begierde: Die Oscar-Trophäen. Bild: keystone

Das sind alle Nominierten für die Oscars 2026

In der Nacht auf den 16. März findet die 98. Oscar-Verleihung statt und damit können wir uns erneut auf viel Glamour und Show freuen. Hier erfährst du, wer in welcher Kategorie Chancen hat.

Simone Meier Folge mir

Die Nominierten

Alle Nominierten in allen 24 Kategorien findest du hier:

Film

bild: screenshot youtube

Regie

bild: screenshot youtube

Hauptdarstellerin

Hauptdarsteller

Nebendarstellerin

Nebendarsteller

Originaldrehbuch

Adaptiertes Drehbuch

Internationaler Film

Kamera

Schnitt

Production Design

Filmmusik

Song

Kostüm

Make-up und Hairstyling

Animationsfilm

Dokumentarfilm

Kurzfilm

Animierter Kurzfilm

Kurzer Dokumentarfilm

Visual Effects

Sound

Casting

Selbstverständlich sind wir auch 2026 wieder live dabei, wenn es mitten in der Nacht auf den 16. März heisst: «And the Oscar goes to ...»