Mit diesen 9 neuen Horror-Streifen kannst du dich diesen Herbst so richtig gruseln

Diese Liste ist nichts für schwache Nerven.

«Sinners» ist wohl der Horrorfilm des Jahres. Doch 2025 hält noch viele weitere Horrorstreifen bereit – viele davon starten erst im September oder Oktober. Die perfekte Zeit für ein bisschen Horror.

Ob an Halloween, für einen normalen Filmabend oder ein Date im Kino – mit folgenden neuen Streifen kannst du dich so richtig gruseln.

«The Ugly Stepsister»

Die Geschichte von Cinderella ist uns allen bekannt. Doch dieser Horrorfilm erzählt sie aus der Sicht der Stiefschwester – hier Elvira genannt. Um den Prinzen auf einem Ball zu beeindrucken, wird Elvira von ihrer Mutter dazu gezwungen, eine Reihe schmerzhafter Schönheitseingriffe und Veränderungen an ihrem Körper vorzunehmen.

Cast

Lea Myren, Thea Sofie Loch Næss, Ane Dahl Torp

Regie

Emilie Blichfeldt

Verfügbarkeit

Kann auf Apple TV und blue TV geliehen oder gekauft werden.

Trailer:

«Bring Her Back»

Der Teenager Andy und seine halbblinde Schwester kommen nach dem Tod ihres Vaters in einer Pflegefamilie unter. Doch Andy merkt schnell, dass in diesem neuen Haus seltsame Dinge vor sich gehen. Dann steht plötzlich ein kleiner Junge im Garten, offenbar ebenfalls ein Pflegekind, der bisher nie erwähnt wurde.

Cast

Sally Hawkins, Billy Barratt, Sora Wong, Jonah Wren Phillips

Regie

Danny Philippou, Michael Philippou

Verfügbarkeit

Apple TV Plus

Trailer

«Weapons»

Punkt 2:17 Uhr klettern alle Kinder einer Schulklasse aus ihren Fenstern und verschwinden im Dunkeln der Nacht. Alle bis auf ein Kind. Seither fehlt jede Spur von ihnen. Die Eltern verlangen Antworten von der Polizei, doch diese tappt im Dunkeln. Doch dann bemerkt ein Vater auf einem Überwachungsvideo, die komische Art und Weise, wie sich die Kinder fortbewegt haben.

Cast

Julia Garner, Toby Huss, Josh Brolin

Regie

Zach Cregger

Verfügbarkeit

Läuft aktuell in den Schweizer Kinos.

Trailer

«The Conjuring: Last Rites»

Eigentlich ist das Ehepaar Warren im Ruhestand. Als eine Familie sie anruft und um Hilfe bittet, entscheiden sie sich aber, ihre Tätigkeit als spirituelle Berater noch einmal aufzunehmen. Schon bald merken sie, dass ein ihnen altbekannter Dämon die Bewohner eines Hauses quält.

Cast

Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ben Hardy, Elliot Cowan, Beau Gadsdon, John Brotherton, Rebecca Calder

Regie

Michael Chaves

Verfügbarkeit

Läuft aktuell in den Schweizer Kinos.

Trailer

«The Long Walk»

Dieser Film ist eine Adaption des gleichnamigen Buches von Stephen King und spielt in einer Welt, in der eine tyrannische Polizei die Macht übernommen hat. Für die Bevölkerung gibt es nur einen Weg, aus der Armut zu entkommen: den jährlich stattfindenden «Long Walk». Der Gewinner erhält lebenslang alles, was er sich wünscht – alle anderen bezahlen mit ihrem Leben.

Cast

Cooper Hoffman, David Jonsson, Garrett Wareing, Tut Nyuot

Regie

Francis Lawrence

Verfügbarkeit

Läuft aktuell in den Schweizer Kinos.

Trailer

«Him»

Cameron ist ein vielversprechender Footballspieler. Bei einem Zwischenfall wird er von einem Fan angegriffen und erleidet ein Gehirntrauma, das seine Karriere beendet. Doch dann erhält er die Möglichkeit, im Privathaus seines Idols zu trainieren. Eine Chance, die Camerons Karriere wieder voranbringen könnte. Je länger er jedoch dort bleibt, desto mehr scheint sich Camerons Idol in etwas Dunkles zu verwandeln.

Cast

Marlon Wayans, Julia Fox, Tyriq Withers, Tim Heidecker, Naomi Grossman

Regie

Justin Tipping

Verfügbarkeit

Läuft ab dem 27. November in den Deutschschweizer Kinos.

Trailer

«Black Phone 2»

Vier Jahre nach seiner Entführung hat der inzwischen 17-jährige Finn noch nicht ins normale Leben zurückgefunden. Finn war das einzige überlebende Opfer des Greifers – doch obwohl dieser tot ist, lässt er Finn immer noch nicht in Ruhe.

Cast

Mason Thames, Ethan Hawke, Jeremy Davies, Anna Lore

Regie

Scott Derrickson

Verfügbarkeit

Ab dem 16. Oktober in den Deutschschweizer Kinos.

Trailer

«The Strangers: Chapter 2»

Im ersten Film trieb ein sinistres Trio sein Unwesen in einer Waldhütte. Unwissentlich liessen sie eine Überlebende zurück, die nun aus dem Koma erwacht. Als das mörderische Trio davon erfährt, nehmen sie die Jagd auf sie auf.

Cast

Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Rachel Shenton, Richard Brake

Regie

Renny Harlin

Verfügbarkeit

Noch kein Datum für den Kinostart bekannt.

Trailer

«Companion»

In diesem Sci-Fi-Horrorstreifen ist Iris ein Liebesroboter, der mit einer Gruppe von Freunden Ferien macht. Diese manipulieren Iris, einen Mord zu begehen, und das Wochenende gerät schnell ausser Kontrolle.

Cast

Sophie Thatcher, Jack Quaid, Harvey Guillen, Rupert Friend

Regie

Drew Hancock

Verfügbarkeit

Sky Show, blue TV und Apple TV

Trailer

