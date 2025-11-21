bedeckt
Superman-Comic für 9,12 Millionen Dollar versteigert

21.11.2025, 10:5521.11.2025, 10:55

Der Mann aus Stahl fliegt hoch hinaus. Ein Exemplar in sehr gutem Zustand von Superman Nr. 1 aus dem Jahr 1939 wurde am Donnerstag bei Heritage Auctions für 9,12 Millionen Dollar versteigert.

Superman Nr.1 Comic, 1939
Das Exemplar stammt aus dem Jahr 1939 und ist somit 86 Jahre alt.Bild: Heritage Auctions

Das macht die Ausgabe zum teuersten Comic, der jemals auf einer Auktion verkauft wurde, berichten US-Medien.

Die Entdeckung der Ausgabe ist selber eine Geschichte wert: Das Exemplar von Superman Nr. 1 wurde vergangenes Jahr von drei Brüdern in Kalifornien gefunden, als sie die Habseligkeiten ihrer verstorbenen Mutter aufräumten. Die Brüder wussten, dass ihre Mutter und ihr Onkel eine Comicsammlung hatten, hatten die Bände jedoch nie gesehen. Die Ausgabe von Superman soll zusammen mit einer Handvoll anderer Comics in einer Kiste auf dem Dachboden gelegen haben und war jahrzehntelang in Vergessenheit geblieben.

Superman Nr.1 Comic, 1939
Die Rückseite des Superman-Comics.Bild: Heritage Auctions

Superman debütierte 1938 in Ausgabe Nr. 1 von Action Comics, einer Anthologie-Reihe. Als sich der Mann aus Stahl als grosser Erfolg erwies, erhielt er 1939 seine eigene Serie, die mit Superman Nr. 1 begann. (sda/apa)

