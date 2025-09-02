Diese 11 Filme und Serien kannst du diesen Herbst bingen – im TV und im Kino

Corina Mühle Folge mir

Mehr «Leben»

Die Tage werden regnerischer, die Abende wieder früher dunkel, und du verbringst mehr Zeit auf dem Sofa? Dann haben wir genau das Richtige für dich: unsere Film- und Serientipps für diesen Herbst.

Ob du dich gemütlich einkuschelst oder doch lieber ab und zu ins Kino gehst – hier findest du Tipps für jede Stimmung.

«NCIS: Tony & Ziva»

1. Staffel

Während der Laufzeit von «NCIS» galten Tony und Ziva bei den Fans als beliebtes Paar. Nun bekommen sie ihr eigenes Spin-off. Nach Zivas vermeintlichem Tod hat Tony die gemeinsame Tochter alleine grossgezogen. Doch Ziva ist zurück – und das Paar arbeitet wieder Seite an Seite, diesmal für eine Sicherheitsfirma in Europa.

Cast: Michael Weatherly, Cote de Pablo

Verfügbar: Ab dem 4. September auf One Plus

«The Paper»

1. Staffel

Die Filmcrew aus der beliebten Sitcom «The Office» hat eine neue Firma für eine Dokumentation gefunden: eine Lokalzeitung, die kurz vor dem Aus steht. Der neue Chefredaktor versucht alles in seiner Macht, um das zu verhindern und die Zeitung zu retten. Und auch ein bekanntes Gesicht aus «The Office» ist wieder mit dabei.

Cast: Domhnall Gleeson, Tim Key, Sabrina Impacciatore, Oscar Nuñez, Chelsea Frei

Verfügbar: Ab dem 5. September auf Sky Show

«House of Guinness»

1. Staffel

Die Macher von «Peaky Blinders» nehmen sich der Geschichte der wohl bekanntesten Bierbrauerei Europas an. Die Serie spielt im 19. Jahrhundert und setzt direkt nach dem Tod von Sir Benjamin Guinness an. Er ist der Enkel des Gründers und ihm ist der Erfolg der Brauerei zuzuschreiben. Doch sein Wille hat weitreichende Auswirkungen auf das Schicksal seiner vier erwachsenen Kinder.

Cast: James Norton, Anthony Boyle, Dervla Kirwan, Jack Gleeson

Verfügbar: Ab dem 25. September auf Netflix

Bild: netflix

«The Savant»

1. Staffel

Savant ist eine Agentin, die Hassgruppen im Netz infiltriert, um inländische Extremisten zu stoppen, bevor sie zuschlagen.

Cast: Jessica Chastain, James Badge Dale, Nnamdi Asomugha

Verfügbar: Ab dem 26. September auf Apple TV+

«Monster: The Ed Gein Story»

3. Staffel

In «Monster» erzählt Netflix die Geschichten von wahren Verbrechen. Die erste Staffel handelte von Jeffrey Dahmer, die zweite von den Menendez-Brüdern, und nun steht der Serienmörder Ed Gein im Mittelpunkt. Gein war in den 50er-Jahren aktiv und erlangte Berühmtheit, weil er Leichen ausgrub, um aus ihnen Andenken anzufertigen.

Cast: Charlie Hunnam, Laurie Metcalf, Tom Hollander, Olivia Williams

Verfügbar: Ab dem 3. Oktober auf Netflix

Bild: netflix

«Good Fortune»

Der gutmütige, aber ziemlich ungeschickte Schutzengel Gabriel mischt sich in das Leben des sich abmühenden Arbeiters Arj und des reichen Geschäftsmannes Jeff ein. Er sorgt dafür, dass Arj plötzlich das unbesorgte Leben von Jeff führt und umgekehrt – das bleibt nicht ohne Folgen.

Cast: Keanu Reeves, Sandra Oh, Seth Rogen, Keke Palmer

Verfügbar: Ab dem 16. Oktober im Kino

«Springsteen: Deliver Me from Nowhere»

1982 arbeitete Bruce Springsteen an «Nebraska», seinem radikalsten Album. Er entschied sich gegen das Tonstudio und nahm die Lieder stattdessen in seinem Schlafzimmer auf. Das Biopic basiert auf dem gleichnamigen Buch von Warren Zanes.

Cast: Jeremy Allen White, Stephen Graham, Gaby Hoffmann

Verfügbar: Ab dem 23. Oktober im Kino

«Nobody Wants This»

2. Staffel

Joanne hat einen erfolgreichen Podcast über Liebe und Sex mit ihrer Schwester, Noah ist Rabbi. Sie könnten nicht unterschiedlicher sein und trotzdem haben sie sich ineinander verliebt. Die neuen Folgen starten nur ein paar Tage nach den Ereignissen des Finals der ersten Staffel. Die beiden müssen nun herausfinden, ob ihre Unterschiede und die Hürden, die ihrer Beziehung in den Weg gelegt werden, zu überwinden sind.

Cast: Kristen Bell, Adam Brody

Verfügbar: 23. Oktober auf Netflix

Bild: STEFANIA ROSINI/NETFLIX

«Frankenstein»

Der Wissenschaftler Victor Frankenstein möchte den Tod überwinden und Menschen wieder zum Leben erwecken. Doch sein Experiment wird zu einem grossen Verhängnis. Der Literaturklassiker von Mary Shelley wird von Guillermo del Toro verfilmt.

Cast: Oscar Isaac, Mia Goth, Jacob Elordi, Christoph Waltz

Verfügbar: Ab dem 23. Oktober im Kino und ab dem 7. November auf Netflix

«Stranger Things»

5. Staffel

Es ist Herbst 1987 und Hawkins ist durch die Öffnung der Risse gezeichnet. Das einzige Ziel der Freundesgruppe ist es, Vecna zu finden und zu töten. Um ihre Mission noch zu erschweren, hat die Regierung die Stadt unter militärische Quarantäne gestellt und die Jagd auf Eleven intensiviert.

Cast: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Jamie Campbell Bower

Verfügbar: Ab dem 26. November auf Netflix

«Bugonia»

Zwei Verschwörungstheoretiker entführen eine erfolgreiche und einflussreiche Geschäftsführerin. Die Männer sind davon überzeugt, dass sie ein Alien ist, das die Welt zerstören möchte.

Cast: Emma Stone, Alicia Silverstone, Jesse Plemons, Stavros Halkias

Verfügbar: 30. Oktober im Kino

«It: Welcome to Derry»

1. Staffel

Die nächste Stephen-King-Adaption handelt von dem berüchtigten Clown Pennywise. Die Serie, die in den 1960er-Jahren spielt, erzählt von den Ereignissen vor dem ersten Film der «It»-Reihe.

Cast: Bill Skarsgård, Jovan Adepo, Joshua Odjick, Chris Chalk

Verfügbar: Diesen Herbst auf Sky Show

Auf welche Filme und Serien freust du dich diesen Herbst? Schreibe es in die Kommentare!

Mehr zum Thema: