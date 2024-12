Nächstes Jahr kommen unter anderem die zweiten Staffeln von «The Last of Us» und «Wednesday» sowie die finale Staffel «Stranger Things» heraus. Bild: hbo/ netflix

Diese 10 spannenden Serien kannst du 2025 bingen

Du fragst dich auch schon, auf welche Serien du dich nächstes Jahr freuen kannst? Hier kommen ein paar Highlights.

2025 kommen einige neue Staffeln von Serien heraus, die aufgrund des Streiks in Hollywood vergangenes Jahr verschoben werden mussten. So etwa die finale Staffel «Stranger Things» oder «Andor». In dieser Übersicht findest du die spannendsten Serien, die beim Streaming-Dienst deines Vertrauens herauskommen.

«Severance», Staffel 2

Mark leitet ein Team, das sich einer Prozedur unterzogen hat, bei der die Erinnerungen an ihr Arbeits- und Privatleben chirurgisch getrennt werden. In der zweiten Staffel lernen Mark und seine Freunde die schrecklichen Konsequenzen kennen, die es hat, wenn man mit dieser Barriere leichtfertig umgeht.

Besetzung

Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower, Tramell Tillman, Jen Tullock, Dichen Lachman, Christopher Walken

Streaming-Dienst

Apple TV +

Startdatum

17. Januar

Trailer

«Paradise», Staffel 1

Die einflussreichsten Menschen auf dem Planeten leben in einer idyllischen Gemeinde. Doch diese Idylle zerbricht, als ein Mord geschieht und brisante Ermittlungen beginnen.

Besetzung

Sterling K. Brown, James Marsden, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Krys Marshall

Streaming-Dienst

Disney Plus

Startdatum

28. Januar

Trailer

«The White Lotus», Staffel 3

«The White Lotus» ist bekannt für ihre schonungslose Kritik an der Gesellschaft und ihren bissigen Humor. Nach Hawaii und Sizilien spielt die dritte Staffel in Thailand und behandelt Themen wie Religion und Spiritualität.

Besetzung

Natasha Rothwell, Jennifer Coolidge, Leslie Bibb, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Carrie Coon, Parker Posey, Aimee Lou Wood, Patrick Schwarzenegger

Streaming-Dienst

Sky Show

Startdatum

Februar

Teaser

«Daredevil: Born Again», Staffel 1

Matt Murdock, ein blinder Anwalt mit übersinnlichen Fähigkeiten, lebt ein Doppelleben als Verbrechensbekämpfer in New York. Die Stadt, in der auch der Mafiaboss Wilson Fisk seine politischen Ziele verfolgt. Als seine ehemaligen Identitäten ans Licht kommen, befinden sich die Männer auf einem unvermeidlichen Kollisionskurs.

Besetzung

Charlie Cox, Margarita Levieva, Wilson Bethel, Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll

Streaming-Dienst

Disney Plus

Startdatum

4. März

Teaser

«The Last of Us», Staffel 2

Wie die erste Staffel basieren auch die neuen Folgen auf dem beliebten Videospiel. Es sind fünf Jahre vergangen und Joel und Ellie werden von ihrer Vergangenheit eingeholt. Sie geraten in einen Konflikt miteinander und müssen sich in einer Welt behaupten, die noch gefährlicher und unberechenbarer ist als die, die sie hinter sich gelassen haben.

Besetzung

Pedro Pascal, Bella Ramsey, Catherine O'Hara

Streaming-Dienst

Sky Show

Startdatum

Frühling

Teaser

«Andor», Staffel 2

Die zweite (und finale) Staffel dieser «Star Wars»-Serie erzählt die Ereignisse der nächsten vier Jahre, die zur Rebellion hinführen. Da die Rebellen nun langsam drohen, alles zunichtezumachen, was das Imperium angerichtet hat, kann man davon ausgehen, dass sie noch repressiver vorgehen und versuchen, alle Widerstandsgruppen auszulöschen, bevor sie stärker werden. Cassian Andor ist jetzt voll und ganz bei Luthen Raels waghalsigen Operationen an Bord.

Besetzung

Diego Luna, Alan Tudyk, Kyle Soller, Stellan Skarsgård, Adria Arjona

Streaming-Dienst

Disney Plus

Startdatum

22. April

Erstes Bild

Bild: disney

«A Knight of The Seven Kingdoms», Staffel 1

Dieses neue «Game of Thrones»-Spin-off spielt ein Jahrhundert vor den Ereignissen in GoT und folgt zwei unwahrscheinlichen Helden: dem Ritter Ser Duncan der Grosse und seinem kleinen Knappen Ei. Es ist eine Zeit, in der die Targaryens immer noch auf dem Eisernen Thron sitzen und die Erinnerung an den letzten Drachen noch nicht verblasst ist. Die Serie basiert auf George R. R. Martins Romanreihe «Der Heckenritter von Westeros».

Besetzung

Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Sam Srpuell, Daniel Ings, Bertie Carvel, Henry Ashton, Finn Bennett

Streaming-Dienst

Sky Show

Startdatum

2025

Teaser

«Stranger Things», Staffel 5

Viel ist über die finale Staffel der Hit-Serie bisher nicht bekannt. Netflix hat einen Zeitsprung von rund eineinhalb Jahren angekündigt, die neue Staffel spielt im Herbst 1987. In der vierten Staffel mussten sich Eleven und ihre Freunde Vecna stellen – das Monster ist aber noch nicht besiegt.

Besetzung

Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Maya Hawke, Jamie Campbell Bower

Streaming-Dienst

Netflix

Startdatum

2025

Teaser

«Wednesday», Staffel 2

Die Serie wird weiterhin die übernatürlichen Geheimnisse von Wednesday Addams aufdecken, während sie die Nevermore Academy besucht. «Staffel 2 wird herrlich düster, verrückt und mysteriös sein», verraten die Showrunner Al Gough und Miles Millar.

Besetzung

Jenna Ortega, Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán

Streaming-Dienst

Netflix

Startdatum

2025

Erstes Bild

Bild: netflix

«It: Welcome to Derry», Staffel 1

Diese Horror-Serie spielt in den 1960er-Jahren und handelt von den Ereignissen, die vor dem ersten Film der Stephen-King-Reihe stattfanden. Denn bereits 27 Jahre vor der Ermordung von Georgie Denbrough wurde die Stadt Derry von Grauenhaftem heimgesucht. Das Böse beginnt in der Kanalisation unter der Stadt zu erwachen und versetzt die Bewohner in Angst und Schrecken.

Besetzung

Bill Skarsgård, Grant Nickalls, James Remar, Madeleine Stowe, Taylour Paige, Jovan Adepo

Streaming-Dienst

Sky Show

Startdatum

2025

Erstes Bild

Bild: hbo

Auf welche Serien freust du dich 2025? Schreibe es in die Kommentare!

