Popstar Sabrina Carpenter bringt Weihnachtszauber in musikalischer Form. In diesem Netflix-Special singt sie mit anderen Artists nicht nur ihre EP «Fruitcake» (2023), sondern auch Covers von kultigen Weihnachtsliedern. Sie verspricht unerwartete Duette und lustige Gastauftritte.

Was ist das Wichtigste an Weihnachten? Essen! Deshalb wird eine komplizierte Geschichte noch viel komplizierter (und viel lustiger), als Avery (Lindsay Lohan) zwölf Haschkekse aufs Mal isst. Avery feiert nämlich Weihnachten mit ihrem Boyfriend und dessen Familie und siehe da, die Schwester des Boyfriends ist mit ihrem Ex zusammen da. Na? Welcher Mann könnte wohl der Richtige für Haschfee Avery sein?

Filmspass für die ganze Familie: Dieser animierte Kurzfilm handelt von einer jungen Eule, die verletzt in einem Baum festsitzt. Dumm nur, dass genau dieser Baum gefällt wird und als Weihnachtsbaum für das Rockefeller Plaza in New York City bestimmt ist. Bei dem Versuch, aus der Stadt zu kommen, freundet sie sich mit einem verlorenen Mädchen an. Gemeinsam machen sie sich auf die Reise nach Hause.

Wer lieber actionreiche Feiertage und etwas in die Richtung von «Die Hard» möchte, ist bei «Red One» an der richtigen Adresse. Die Geschichte folgt dem Sicherheitschef des Nordpols (Dwayne Johnson), der mit dem berüchtigtsten Kopfgeldjäger der Welt (Chris Evans) zusammenspannen muss. Die zwei können sich aber überhaupt nicht ausstehen. Trotzdem müssen sie ihre Mission, den entführten Weihnachtsmann wiederzufinden, irgendwie zusammen ausführen.

«Meet Me Next Christmas»

Aber hin und wieder braucht es einfach ein wenig Abwechslung. Deshalb kommen hier sechs neue Filme, die du dieses Jahr an den Feiertagen schauen kannst, um in Weihnachtsstimmung zu kommen.

Das verdient Mariah Carey noch immer an «All I Want For Christmas Is You»

Mit «All I Want For Christmas Is You» landete Mariah Carey einen Weihnachts-Hit, der seit 30 Jahren anhält – und sich finanziell sehr für sie auszahlt.

Neben «Last Christmas» von Wham! dominiert auch dieser Ohrwurm alljährlich in der Weihnachtszeit: Mariah Careys «All I Want For Christmas Is You». Veröffentlicht wurde er vor 30 Jahren im November 1994 mit ihrem «Merry Christmas»-Album und läuft bis heute während der Adventszeit in Kaufhäusern sowie auf Radiosendern und Weihnachtsmärkten rauf und runter. Ob sich das auch auf Careys Konto widerspiegelt?