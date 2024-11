Neue Barbie-Puppe verweist versehentlich auf Porno-Seite



Ariana Grande erhielt gerade erst den MTV Europe Music Award in der Kategorie «Bester Pop-Act». Neben ihrer Musik feiert sie auch als Schauspielerin grosse Erfolge. So ist sie ab Ende November in der Verfilmung des Broadway-Musicals «Wicked» als Hexe Glinda zu sehen. Die Weltpremiere fand bereits in Los Angeles statt. Der Film startet am 28. November in den deutschen Kinos.

Hier spielt die 31-Jährige an der Seite von Cynthia Erivo, die als grüne Hexe Elphaba zu sehen ist. Jonathan Bailey mimt ihren Mitschüler Fiyero. Im Übrigen wirkt auch Ethan Slater mit, der im wahren Leben der Partner von Ariana Grande ist. Nun gab es einen grossen Aufreger rund um den neuen Musical-Film «Wicked», der mit dem dazugehörigen Merch zu tun hat.

Ariana Grande wirbt als Puppe Galinda nicht für «Wicked»-Film

Das US-Portal «TMZ» warnte jetzt die «Wicked»-Fans, einen Link nicht aufzurufen, welcher unter anderem auf den Verpackungen der Ariane-Grande-Puppen zu finden ist. Hier ist die Schauspielerin in ihrer Rolle als Glinda zu sehen. Die Puppen werden von Mattel vertrieben.

Auf der Rückseite der Spielzeuge wurde eine URL gesetzt, die nicht zum gewünschten Merch-Store führt, sondern zu einer «jugendgefährdenden Seite», wie «TMZ» angab. Die angegebene Website führt nämlich zu einer Porno-Seite und nicht zur Welt des Musical-Films. Die korrekte Seite für «Wicked» heisst im Übrigen «www.wickedmovie.com».

Spielzeughersteller Mattel bedauert Fehler zutiefst

Der Zusatz «movie» wurde hier auf den Verpackungen kurzerhand weggelassen. Auf Social Media gibt es zahlreiche Beschwerden in Richtung des Spielherstellers. Ein Sprecher von Mattel sagte «TMZ», dass ihnen der Druckfehler bekannt sei – er entstand vor allem bei Puppen, die in den USA verkauft wurden.

Zudem wurde betont, dass man den Fehler zutiefst bedauere und Massnahmen ergreife, um sicherzustellen, dass auf der Rückseite künftiger Puppen keine falsche URL mehr stehe. Mattel empfiehlt Eltern, die Produktverpackung wegzuwerfen oder den Link unkenntlich zu machen. Für jede weitere Frage wird gebeten, sich an den Mattel-Kundendienst zu wenden. Dort gibt es weitere Informationen dazu.

