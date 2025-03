Diese 16 Schauspieler haben sich am Set verletzt – und es wurde in die Show geschrieben

Mehr «Leben»

An einem Filmset kann es harsch zu und her gehen. Es ist deshalb nicht unüblich, dass sich Stars dabei Verletzungen zuziehen. Daniel Craig zum Beispiel verletzte sich bei den Dreharbeiten für «Spectre» und musste für die restliche Zeit eine Knieschiene tragen. Diese wurde aber später digital entfernt.

Nicht so bei folgenden Verletzungen, die es alle in das Skript geschafft haben.

Matt LeBlanc in «Friends»

Bei den Dreharbeiten zu der Friends-Folge «The One Where No One's Ready» kugelte sich Matt LeBlanc (spielt Joey) die Schulter aus. Gegenüber «Jimmy Kimmel Live» erzählte er: «Ich habe ein paar Folgen in einer Schlinge gedreht. In der Serie wird die Verletzung damit erklärt, dass Joey auf dem Bett herumsprang.»

Bild: warner bros.

Jared Padalecki in «Supernatural»

Während der Dreharbeiten für eine Kampfszene in der zweiten Staffel «Supernatural» brach Jared Padalecki seine Hand. «Glücklicherweise wird er in jeder Folge in Kämpfe verwickelt, so ist es plausibel, dass er seine Hand bricht. Wir haben das gemacht, was wir immer machen, wir haben einen Witz daraus gemacht und Dean hatte eine lustige Reaktion. Nicht ein einziges Mal kommt das der Geschichte in die Quere», erzählte der Serienschöpfer Eric Kripke. In der Serie wird er von einem Zombie verletzt.

Bild: the cw

Renée Coleman in «A League of Their Own»

Bei den Dreharbeiten zu «A League of Their Own» zog sich Renée Coleman eine heftige Prellung zu. Es ergab Sinn, dass sich eine Baseball-Spielerin einen Bluterguss zuzieht, also wurde die Verletzung in den Film aufgenommen.

Bild: columbia pictures

Tom Cruise in «Mission Impossible»

Tom Cruise ist bekannt dafür, dass er alle Stunts in «Mission Impossible» selbst macht – egal wie extrem. Bei einer Verfolgungsjagd über die Dächer von London hat sich Cruise den Fuss gebrochen.

Diese Verletzung schaffte es in den Film und auch der Moment, als er danach humpelt, ist 100 Prozent real. Die Dreharbeiten wurden wegen der Verletzung aber nur kurz unterbrochen, denn kurz danach stand Cruise bereits wieder vor der Kamera.

Bild: youtube

Leonardo DiCaprio in «Django Unchained»

Bei den Dreharbeiten für «Django Unchained» stiess Leonardo DiCaprio mit der Hand auf einen Tisch und zog sich eine blutige Schnittwunde zu. DiCaprio machte einfach weiter, anstatt seine Wunde zu versorgen, und die Verletzung schaffte es in den fertigen Film.



Bild: columbia pictures

Jodie Sweetin in «Fuller House»

Nicht am Set, aber zu Hause hat sich Jodie Sweetin den Fuss gebrochen. Die Verletzung war so schlimm, dass sie sie während der Dreharbeiten nicht verstecken konnten und in das Skript geschrieben haben. «Es lässt sich nicht verbergen, dass ich nicht laufen kann. Ich kann nur in so vielen Episoden, in denen ich einfach irgendwo festsitze, eine Zimmerpflanze sein», erzählte Sweetin.

Bild: netflix

Scott Caan in «Hawaii Five-0»

Scott Caan hatte gleich mehrere Verletzungen, die in seine Rolle geschrieben werden mussten. Der Schauspieler hatte während der Dreharbeiten eine Knieverletzung und eine Armverletzung, die beide in das Drehbuch aufgenommen wurden. Caans Charakter Danny ist mit einem Stock und Armschiene zu sehen. Sogar ein Arztbesuch wurde in die Serie geschrieben.

Bild: cbs

Viggo Mortensen in «Lord of the Rings»

Viggo Mortensen drehte mehrere Aufnahmen der Szene im zweiten Teil der «Herr der Ringe»-Reihe, in der seine Figur gegen einen Helm tritt. Bei der letzten Aufnahme brach sich Mortensen zwei Zehen. Seine echte Reaktion – ein schmerzhafter Schrei – hat es in den Film geschafft.

Bild: new line cinema

Hier gibt es noch das Video dazu (inklusive Schrei):

Matthew Gray Gubler in «Criminal Minds»

«Criminal Minds»-Star Matthew Gray Gubler kugelte sich das Knie aus während der Pressetour für «500 Days of Summer». Wegen dieser Verletzung wird Gublers Figur in «Criminal Minds», Dr. Spencer Reid, in der fünften Staffel angeschossen und muss danach an einem Stock gehen.

Bild: paramount

Claudia Christian in «Babylon 5»

Der gebrochene Fuss von Claudia Christian wurde von Serienschöpfer J. Michael Straczynski in das Drehbuch geschrieben. In einer Folge gerät ihr Charakter Ivanova in einen Kampf mit einer Gruppe von Ausserirdischen, die sie niederschlagen und ihr das Bein brechen. Sie verbringt den Rest der Folge damit, sich von der Verletzung zu erholen.

Bild: tnt

Tim Meadows in «Mean Girls»

Noch vor dem Beginn der Dreharbeiten hat sich Tim Meadows die Hand gebrochen. Anstatt die Dreharbeiten zu verschieben, schrieb Tina Fey seinen bandagierten Arm in den Film und erklärte es mit Karpaltunnelsyndrom.

Bild: paramount pictures

Mark Hamill in «The Empire Strikes Back»

Es war keine Absicht, dass Mark Hamills Verletzungen im Skript von «The Empire Strikes Back» landeten, sondern ein passender Zufall. Hamill verletzte sich vor den Dreharbeiten bei einem Autounfall schwer. Zu Beginn des Films gibt es eine Szene, in der das Gesicht von Hamills Charakter entstellt wird.

Bild: lucasfilm

Lucille Ball in «Here’s Lucy»

Lucille Ball verletzte sich beim Skifahren während der Dreharbeiten zu «Here's Lucy». Anstatt die Produktion zu stoppen, wurde die Verletzung in das Drehbuch aufgenommen, und Ball drehte fast eine ganze Staffel, während sie sich erholte.

Bild: cbs

Brad Pitt in «SE7EN»

Auch Brad Pitt verletzte sich bei Dreharbeiten so sehr, dass er einen Gips für seinen Arm brauchte. Die Produzenten entschieden sich dafür, den Gips in den Film zu integrieren. Dies hauptsächlich, damit sich die Produktion nicht verzögert.

Bild: warner bros.

Claudia Jessie in «Bridgerton»

Zwar nicht während der Dreharbeiten, aber am «Bridgerton»-Set hat sich Claudia Jessie die Hand gebrochen. Um ihren Gips zu verstecken, haben die Kostümdesigner den sogenannten «Sommermuffel» erfunden.

Bild: netflix

(cmu)

Mehr zum Thema: