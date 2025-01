v.l.n.r.: Ben Kingsley, Pierce Brosnan, Helen Mirren, Celia Imrie und Richard Osman (vorne, der Autor) am Set von «The Thursday Murder Club». Bild: amblin entertainment

Leseratten aufgepasst: Diese 10 Bücher werden 2025 verfilmt

Corina Mühle

Unzählige Filme und Serien basieren auf Büchern. Auch dieses Jahr werden wieder etliche Bestseller und auch einige Klassiker (neu) verfilmt. Sei das nun «Wuthering Heights», «People We Meet on Vacation» oder «Frankenstein», das gleich zwei Adaptionen bekommt. Hier kommt die Übersicht mit zehn spannenden Projekten.

«The Amateur»

Charlie Heller arbeitet als Kryptograph für die CIA und lebt ein ruhiges Leben. Doch dann wird seine Verlobte von Terroristen ermordet und die CIA beschliesst, die Täter nicht zu verfolgen. Also nimmt Charlie die Sache selbst in die Hand.

Autor

Robert Littell

Cast

Rami Malek, Rachel Brosnahan, Laurence Fishburne, Caitríona Balfe

Kinostart

10. April 2025

Bild: penguin books

«People We Meet on Vacation»

Poppy und Alex sind so verschieden wie Tag und Nacht – und trotzdem beste Freunde. Seit 10 Jahren fahren sie jeden Sommer gemeinsam in die Ferien, doch vor zwei Jahren hat sich alles geändert. Poppy überredet Alex noch einmal gemeinsam zu verreisen, um alles wieder hinzubiegen. Jetzt hat sie eine Woche Zeit, ihr Leben wieder auf die Reihe zu kriegen.

Autorin

Emily Henry

Cast

Tom Blyth, Emily Bader, Lucian Laviscount, Jameela Jamil, Lukas Gage, Sarah Catherine Hook

Streamingdienst

Netflix

Bild: berkley

«Frankenstein»

Mary Shelleys «Frankenstein» wird dieses Jahr gleich zweimal verfilmt: Maggie Gyllenhaals «The Bride» kommt im September in die Kinos, während Guillermo Del Toros Adaption für Netflix geplant ist.

Die Geschichte handelt von Frankenstein, der sich in den 1930er Jahren nach Chicago begibt, um Dr. Euphronius um Hilfe bei der Erschaffung einer Gefährtin zu bitten. Die beiden reanimieren eine ermordete junge Frau, und es entsteht eine Romanze, die die Aufmerksamkeit der Gesellschaft erregt.

Autorin

Mary Shelley

«Frankenstein»

Cast: Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz

Streamingdienst: Netflix

«The Bride»

Cast: Annette Bening, Jessie Buckley, Christian Bale, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard

Kinostart: 2. Oktober 2025

Bild: anaconda

«Wuthering Heights»

«Wuthering Heights» folgt einer geheimnisvollen Person von seiner Kindheit bis zu seinem Tod. Heathcliff wird in seiner Adoptivfamilie zum Diener degradiert und flieht, als die Frau, die er liebt, beschliesst, einen anderen Mann zu heiraten. Später kehrt er zurück, reich und gebildet, und rächt sich an den beiden Familien, die seiner Meinung nach sein Leben ruiniert haben.

Autorin

Emily Brontë

Cast

Jacob Elordi, Margot Robbie

Kinostart

12. Februar 2026

Bild: faber classics

«The Housemaid»

In diesem Thriller ist die Hauptperson die Haushaltshilfe. Ungestört kann sie die reiche Familie, für die sie arbeitet, beobachten und es ist nicht schwierig sich vorzustellen, wie es wäre, selbst dieses Leben zu führen. Doch beide Seiten haben Geheimnisse – die einen gefährlicher als die anderen.

Autorin

Freida McFadden

Cast

Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Marrone

Kinostart

25. Dezember 2025

Bild: hachette books

«The Thursday Murder Club»

In einer Altersresidenz treffen sich einmal wöchentlich vier Freunde, um Mordfälle zu lösen. Doch dann stirbt plötzlich jemand mitten in ihrer Community, und die vier Rentner finden sich mitten in den Ermittlungen wieder.

Autor

Richard Osman

Cast

Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie, David Tennant, Naomi Ackie, Jonathan Pryce

Streamingdienst

Netflix

Bild: penguin random house

«Verity»

Nach einem Autounfall ist es der Autorin Verity nicht möglich, ihre aktuelle Buchreihe fertigzustellen. Ihr Mann stellt deshalb den Ghostwriter Lowen ein. Dieser findet jedoch Material für eine Autobiografie von Verity, die sie aber nie publizieren wollte. Doch dann entwickelt Lowen Gefühle für Veritys Ehemann und merkt, dass dieses geheime Manuskript und die Geheimnisse, die es enthält, zu seinem Vorteil sein können.

Autorin

Colleen Hoover

Cast

Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett

Kinostart

Noch nicht bekannt

Bild: Grand Central Publishing

«We Were Liars»

Die Familie Eastman ist so reich, dass sie jeden Sommer auf ihrer Privatinsel verbringen. Doch Teenager Candace ist sich sicher, dass ihre Familie etwas von ihr verbirgt. Denn vor zwei Jahren ist etwas Schlimmes passiert, woran sie sicher aber nicht mehr erinnern kann und worüber niemand mit ihr spricht.

Autorin

E. Lockhart

Cast

Emily Alyn Lind, Subham Maheshwari, Esther McGregor, Joseph Zada, Mamie Gummer, Candice King, Caitlin FitzGerald, Rahul Kohli

Streamingdienst

Amazon Prime Video

Bild: penguin random house

«Margo’s Got Money Troubles»

Während des Studiums hat Margo eine Affäre mit ihrem Professor und wird prompt schwanger. Sie entscheidet sich, das Baby zu behalten, steht nach der Uni aber alleine mit Kind und ohne Job da. Da taucht ihr Vater plötzlich auf und möchte bei ihr einziehen. Mit der Bedingung, dass er auf ihr Baby aufpasst, willigt sie ein und Margo schmiedet einen Plan: Sie will auf OnlyFans ihr Geld verdienen. Praktisch über Nacht wird sie zum Onlinestar. Doch damit kommen ganz neue Probleme.

Autorin

Rufi Thorpe

Cast

Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman

Streamingdienst

Apple TV+

Bild: william morrow

«The Running Man»

Das Buch wurde 1982 veröffentlicht, spielt aber im Jahr 2025. Sehr passend also, dass es dieses Jahr verfilmt wird. In der Story geht es um Ben, der momentan nicht sehr viel Glück hat. Seine Tochter ist krank, und er kann sich ein Arztbesuch nicht leisten. Um schnell an viel Geld zu kommen nimmt er an einem TV-Game teil. Doch dieses hat auch eine Schattenseite: Wenn du nicht gewinnst, dann stirbst du.

Autor

Richard Bachman (Pseudonym von Stephen King)

Cast

Glen Powell, Josh Brolin, Lee Pace, Katy O'Brian, Michael Cera, Emilia Jones, Daniel Ezra, William H. Macy

Kinostart

6. November 2025

Bild: signet books

Auf welche Buchadaption freust du dich am meisten? Schreibe es in die Kommentare!

