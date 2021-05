Grillier-Tipps: Schlecht gelagerte Kohle verdirbt den Geschmack

Seilbahn-Gondel bei Stresa stürzt ab – Zahl der Todesopfer steigt auf 13

Im Piemont hat sich unweit der Schweizer Grenze auf der italienischen Seite des Lago Maggiore ein schwerer Unfall ereignet: Eine Gondel der Stresa-Mottarone-Seilbahn, in der sich nach neusten Meldungen 14 Personen befanden, stürzte kurz vor 13 Uhr ab; 13 Todesopfer sind zu beklagen. Die Gondel stürzte laut Angaben der Bergrettung aus relativ grosser Höhe in bewaldetes Gelände. Sie wurde am Boden zerschmettert.

Die Seilbahn, die den Ort Stresa mit dem knapp 1500 Meter hohen Monte Mottarone …