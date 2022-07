Geek News

Marvel kündigt die 5. Phase an – die Highlights der Comic-Con im Überblick

Marvel hat viel vor! Vom 21. bis 24. Juli fand die San Diego Comic-Con (SDCC) statt, an der Marvel 18 neue Filme und Serien vorstellte. DC veröffentlichte neue Trailer für die kommenden Filme und «The Walking Dead» kriegt gleich zwei neue Spin-offs. Ausserdem wurde ein erster Sneak Peek für «John Wick 4» veröffentlicht.

Diese und viele weitere Highlights der SDCC hier zum Nachlesen:

Marvel stellt die 5. Phase des MCUs vor

Marvel trumpfte an der Comic-Con, indem sie 18 neue Filme und Serien vorstellten und die Fans zur «The Multiverse Saga» (Phasen vier bis sechs) willkommen heissen. Mit 12 neuen Filmen und Serien geht das Marvel Cinematic Universe (MCU) in die 5. Phase. Ausserdem wurden auch noch zwei «Avengers»-Filme für 2025 angekündigt, die dann jedoch schon zur sechsten Phase gehören. Zusätzlich kommt noch ein «Fantastic Four»-Film, der am 8. November 2024 in die Kinos kommen wird, eine neue Staffel der animierten «What If ... ?»-Serie, die Anfang 2023 herauskommen wird, sowie die «X-Men ’97»-Serie, die im Herbst 2023 auf Disney Plus erscheinen wird. Im 2024 wird ausserdem eine animierte «Spider-Man»-Serie veröffentlicht.

Doch zuerst kommt «Wakanda Forever» am 11. November in die Kinos. Dieser Film beendet die vierte Phase des MCUs. Dazu veröffentlichte Marvel einen ersten Teaser.

Teaser für «Wakanda Forever»:

Die 5. Phase des MCUs:

17. Februar 2023: «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» (Film)

(Film) Frühling 2023: «Secret Invasion» (Serie)

(Serie) 5. Mai 2023: «Guardians of the Galaxy Vol. 3» (Film)

(Film) 28. Juli 2023: «The Marvels» (Film)

(Film) Sommer 2023: «Echo» (Serie)

(Serie) Sommer 2023: «Loki» (Serie, 2. Staffel)

(Serie, 2. Staffel) 3. November 2023: «Blade» (Film)

(Film) Herbst 2023: «Ironheart» (Serie)

(Serie) Winter 2023/2024: «Agatha: Coven of Chaos» (Serie)

(Serie) Frühling 2024: «Daredevil: Born Again» (Serie)

(Serie) 3. Mai 2024: «Captain America: New World Order» (Film)

(Film) 26. Juli 2024: «Thunderbolts» (Film)

Bisher angekündigte Filme der 6. Phase:

2. Mai 2025: «Avengers: The Kang Dynasty» (Film)

(Film) 7. November 2025: «Avengers: Secret Wars» (Film)

DC News: 2 Trailer & Dwayne Johnson im Superheldenkostüm

DC kündigte an der San Diego Comic-Con keine neuen Filme an, veröffentlichte jedoch Trailer zu den anstehenden Filmen «Black Adam» und «Shazam! Fury of the Gods». Dwayne Johnson trat ausserdem in seinem Black Adam-Superheldenkostüm auf.

«Black Adam»-Trailer:

Kinostart ist der 20. Oktober 2022.

«Shazam! Fury of the Gods»-Trailer:

Der Film kommt am 15. Dezember 2022 in die Kinos.

«John Wick 4»-Sneak Peek

Während der Comic-Con hat das Produktionsstudio Lionsgate den ersten actionreichen Sneak Peek für «John Wick 4» veröffentlicht. Neben Keanu Reeves sind auch Laurence Fishburne (spielt Bowery King), Ian McShane (spielt Winston) und Lance Reddick (spielt Charon) wieder mit dabei. Neu im Cast ist unter anderem Bill Skarsgård und Donnie Yen.

Der Film kommt am 23. März 2023 in die Schweizer Kinos.

Live-Orchester an der SDCC & neuer Trailer für «The Rings of Power»

In einem Monat feiert die mit grosser Spannung erwartete Fantasy-Serie «The Rings of Power» Premiere. Zum Auftakt des Panels an der Comic-Con spielte der Komponist Bear McCeary und ein Orchester vor 6000 Zuschauenden Musik aus der Show.

Die «Der Herr der Ringe»-Serie startet am 2. September 2022 auf Amazon Prime Video.

Hier geht's zum neuen Trailer:

Erweiterter Trailer für «House of the Dragon»

HBO präsentierte an der SDCC einen weiteren Trailer für die zweite, mit Spannung erwartete, Fantasy-Serie. Rhaenyra Targaryen sagt darin: «Targaryens are closer to gods than to men» («Targaryens sind näher an Göttern als an Menschen»).

Der neue Trailer:

«The Walking Dead»-Spin-off kommt 2023

Am «The Walking Dead»-Panel der SDCC verkündigten die Stars der Serie bei einem Überraschungsauftritt ein neues Spin-off, das bereits 2023 herauskommen soll und aus sechs Folgen besteht. Im Zentrum stehen Rick Grimes und Michonne Hawthorne. Ursprünglich war geplant, dass ein Film die Geschichte von Rick fertig erzählen soll. Dieser wurde nun gestrichen.

Danai Gurira (spielt Michonne Hawthorne) und Andrew Lincoln (spielt Rick Grimes) bei ihrem Überraschungsauftritt an der SDCC. Bild: keystone

Doch das «The Walking Dead»-Universum wird noch grösser. Noch dieses Jahr kommt das Spin-off «Tales of the Walking Dead». Es werden viele kleinere Geschichten der Horror-Serie erzählt. Alle Geschichten stehen für sich allein, Vorwissen ist zum Schauen nicht nötig.

Ausserdem wurde ein neuer Trailer für die finale Staffel 11B «The Walking Dead» veröffentlicht.

Trailer für die finalen Folgen:

Trailer für «Dungeons & Dragons»-Film veröffentlicht

In «Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves», der Filmadaption des Pen-&-Paper-Rollenspiels, spielt Chris Pine einen charmanten Dieb, der gemeinsam mit einer Gruppe aussergewöhnlichen Charaktere versucht, ein verlorenes Relikt zu stehlen. Mit dabei sind neben Pine auch Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Hugh Grant, Justice Smith und Sophia Lillis.

Der Film läuft ab dem 2. März 2023 in den Kinos.

«The Wheel of Time» kriegt eine 3. Staffel

Noch bevor die zweite Staffel überhaupt da ist, wurde die Amazon-Fantasy-Serie «The Wheel of Time» bereits für eine dritte Staffel erneuert. Diese basiert auf dem vierten Buch der Reihe «The Shadow of Rising». Bis anhin ist «The Wheel of Time» die erfolgreichste Amazon-Originalserie mit 4,9 Milliarden Streaming-Minuten. Für die zweite Staffel ist noch kein Startdatum bekannt. Dafür wurde ein Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht:

Es wurde auch noch die animierte Serie «The Wheel of Time: Origins» angekündigt, die sich auf die Hintergrundgeschichte von Lan Mandragoran (wird von Daniel Henney gespielt) konzentriert.

Trailer für «Teen Wolf»-Film ist da

Sechs Jahre nach dem Staffelfinale von «Teen Wolf» bekamen Fans an der SDCC einen ersten Trailer für den geplanten Film. Der Höhepunkt des Trailers ist, als Allison (gespielt von Crystal Reed) wieder auftaucht. Fan-Liebling Stiles (gespielt von Dylan O'Brien) ist im Film nicht dabei. Der Schauspieler sagte, dass die Show gut geendet hat und er das nicht ruinieren möchte.

Der Starttermin wurde noch nicht bekannt gegeben, Paramount schrieb allerdings anfangs Jahr, dass der Film noch 2022 rauskommen soll.

Lego bringt «Avatar»-Sets heraus

Lego hat an der SDCC gleich vier Lego-Sets für «Avatar» angekündigt:

Neytiri & Thanator vs. AMP Suit Quaritch

Jake & Neytiri’s First Banshee Flight

Floating Mountains: Site 26 & RDA Samson

Jake Sully & his Avatar

Bild: lego

Bild: lego

Bild: lego

Bild: lego

Mehr Filme und Serien: