Henry Cavill spielt nicht länger Superman – und 6 weitere News aus der Film- & Serienwelt

DC-Fans müssen jetzt stark sein: Henry Cavill wird nicht mehr Superman sein. Der nächste «Superman»-Film wird in eine andere Richtung gehen und einen jüngeren Clark Kent zeigen. Diese Nachricht kommt, nachdem letzte Woche angekündigt wurde, dass DCs «Wonder Woman 3» nicht länger in Arbeit ist.

Was dafür in Arbeit ist: «Rush Hour 4». Diese und weitere Geek News findest du hier:

Henry Cavill spielt nicht länger Superman

Bild: AP/Warner Bros. Pictures

Nach Jahren der Ungewissheit deutete eine überraschende Rückkehr in der Post-Credits-Szene von «Black Adam» dem Publikum an, dass Henry Cavill als Superman zurück ist. Dies wurde weiter bestätigt, als er eine öffentliche Ankündigung auf Instagram machte, und schrieb, dass er als Superman des DC-Universums (DCU) zurückkehren würde, während Berichte kursierten, dass «Man of Steel 2», fast zehn Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Teils, in Entwicklung sei.

Der Stand von Henry Cavills Zukunft als Superman hat sich geändert, nachdem James Gunn und Peter Safran zu Co-CEOs von DC Studios ernannt wurden. Sowohl der Schauspieler als auch der Co-CEO haben nun bestätigt, dass Cavill nicht länger Superman sein wird. Wie Gunn auf seinen sozialen Medien ankündigte, wird das DCU den Fokus auf einen jüngeren Superman verlagern und die Rolle neu besetzen. Auch Henry Cavill teilte die Nachricht auf Instagram:

Erst kürzlich gab Netflix bekannt, dass Henry Cavill nicht mehr Geralt von Riva in der Fantasy-Serie «The Witcher» spielt. Ab der vierten Staffel wird dieser von Liam Hemsworth ersetzt.

Neben Cavill hatte auch der ehemalige Batman-Darsteller Ben Affleck ein Meeting mit DC. Laut «Variety» wurde die Möglichkeit besprochen, dass Affleck als Regisseur für künftige DC-Filme tätig ist. Fans sollen Anfang 2023 erfahren, wie es mit dem DC-Universum weitergeht.

DC cancelt «Wonder Woman 3»

Bei DC ist Henry Cavill nicht der Einzige, der nicht länger einen Superhelden verkörpert. Das Studio gab bekannt, dass der angekündigte «Wonder Woman 3»-Film nicht länger in Arbeit ist und gecancelt wird. Diese Nachricht kam nur einen Tag, nachdem die «Wonder Woman»-Schauspielerin Gal Gadot auf Twitter schrieb, wie gerne sie diesen Charakter verkörpere.

Laut «The Hollywood Reporter» ist nicht klar, warum das Projekt eingestellt wurde, am Geld jedenfalls liegt es nicht. Erst im August dieses Jahres wurde bekannt, dass der Superheldinnen-Film «Batgirl» nicht veröffentlicht wird, obwohl er bereits fertiggestellt ist.

Netflix setzt «Warrior Nun» ab

Bild: netflix

Nach nur zwei Staffeln ist Schluss für «Warrior Nun», die wohl am besten bewerte Netflix-Show. Auf Rotten Tomatoes erreicht sie ein Zuschauer-Rating von 97 Prozent. So hoch schafften es nicht mal Netflix' Top-Serien wie «Stranger Things» (90 Prozent), «Wednesday» (86 Prozent), «Dahmer» (83 Prozent) oder «Squid Game» (83 Prozent).

Fans der Fantasy-Serie sind nicht glücklich, denn die zweite Staffel, die im November herauskam, endete mit einem grossen Cliffhanger, der nun nicht aufgelöst wird. Netflix gab keinen Grund für die Absetzung der Serie an.

«Rush Hour 4» in Arbeit

Bild: warner bros.

Jackie Chan hat bekannt gegeben, dass sich die lang erwartete Fortsetzung von «Rush Hour 4» in einem frühen Stadium der Entwicklung befindet. Die ursprüngliche Trilogie der Action-Komödie «Rush Hour» wurde zwischen 1998 und 2007 veröffentlicht. Obwohl es schon seit einiger Zeit Gerüchte über einen möglichen «Rush Hour 4» gibt, wurde das Projekt zuletzt 2019 erwähnt, als Chans Co-Star Chris Tucker andeutete, dass der Film in Planung sei.

Laut «Deadline» erzählte er am Red Sea Film Festival, dass er sich noch an diesem Abend mit dem Regisseur des Filmes treffen werde, um das Drehbuch zu besprechen. Er nannte den Regisseur nicht beim Namen, bei allen drei bisherigen Versionen führte aber Brett Ratner Regie.

Trailer für neuen SciFi-Thriller «65» mit Adam Driver

In dem Film «65» spielen Adam Driver, Ariana Greenblatt und Chloe Coleman die Hauptrollen. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein Astronaut, der auf einem mysteriösen Planeten abstürzt und feststellt, dass er nicht allein ist. Der Trailer verrät, dass es sich bei diesem mysteriösen Planeten um die Erde vor 65 Millionen Jahren handelt, und Driver muss es gegen prähistorische Dinosaurier aufnehmen.

Geplanter Kinostart für «65» ist der 9. März 2023.

Trailer:

Netflix verfilmt den Manga «City Hunter»

Ryohei Suzuki als Ryo Saeba. Bild: netflix

Netflix hat grünes Licht für eine Live-Action-Verfilmung des klassischen japanischen Mangas «City Hunter» gegeben. Der japanische Schauspieler Ryohei Suzuki hat für die Rolle des Ryo Saeba unterschrieben, während der Filmemacher Yuichi Sato die Regie übernehmen wird.

«City Hunter» wurde vom Manga-Zeichner Tsukasa Hojo geschaffen und war in den 1980er Jahren ein fester Bestandteil der japanischen Popkultur, es wurden weltweit über 50 Millionen Exemplare verkauft. Das Franchise brachte eine Anime-Serie und zahlreiche Verfilmungen hervor, darunter Filme in Hongkong (einer mit Jackie Chan in der Hauptrolle), Frankreich und China, aber dies wird das erste Mal sein, dass die Serie in ihrer Heimat Japan als Live-Action-Film adaptiert wird.

Netflix beschreibt das Projekt als «eine moderne, aktualisierte Version des Mangas, die in den belebten Strassen von Shinjuku spielt». Der Streamingdienst hat den Start des Films für 2024 angesetzt.

Trailer für «Scream 6»

Nächstes Jahr kommt der sechste Film der Horror-Franchise «Scream» heraus. «Scream»-Veteranin Courteney Cox kehrt zurück, ebenso wie Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown und Mason Gooding aus dem fünften «Scream»-Film. Auch «Scream 4»-Star Hayden Panettiere wird als Kirby Reed wieder dabei sein. Die einzige Hauptfigur, die in «Scream 6» fehlt, ist Neve Campbell, die den Franchise-Star Sidney Prescott spielte.

Der Film soll am 9. März 2023 in die Schweizer Kinos kommen.

Trailer:

