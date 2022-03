Geek News: Will Smith kündigt «I am Legend»-Fortsetzung an

Geek News

Will Smith kündigt «I am Legend 2» an +++ Keanu Reeves ist neuster Batman-Sprecher

15 Jahre nach dem Weltuntergangs-Filmhit «I Am Legend» mit Will Smith hat dieser nun eine Fortsetzung angekündigt. Ausserdem kommt ein DC-Animationsfilm mit Keanu Reeves in der Rolle als «Batman».

Diese und weitere TV- und Film-News, die übers Wochenende angekündigt wurden, hier im Überblick:

Will Smith kündigt «I am Legend»-Fortsetzung an

2007 kam der Weltuntergangs-Film «I Am Legend» mit Will Smith in der Hauptrolle heraus. Er ist der letzte Mensch, der in New York zurückbleibt, nachdem die Metropole von einer Seuche, die Menschen in Monster verwandelt, heimgesucht wurde. Smith spielt einen Virologen, der sich auf die Suche nach einem Heilmittel begibt.

Nun hat Will Smith auf Instagram eine Fortsetzung angekündigt. Er wird gemeinsam mit Michael B. Jordan (bekannt aus «Black Panther» und «Creed») vor der Kamera stehen und den Film auch produzieren.

ACHTUNG, SPOILER ZU «I AM LEGEND»: Smith's Charakter stirbt am Ende des Filmes. Wie dieser also als Robert Neville zurückkehren soll, ist noch nicht klar. Eventuell könnte es sich um ein Prequel handeln.

SPOILER ENDE.

Details über den neuen Film, inklusive der Handlung, sind noch nicht bekannt. Auch ein mögliches Veröffentlichungsdatum ist noch nicht festgelegt.

Keanu Reeves spielt «Batman» in «DC League of Super-Pets»

Krypto, der Superhund, und Superman sind beste Freunde, die die gleichen Superkräfte haben und Seite an Seite das Verbrechen in Metropolis bekämpfen. Als Superman und der Rest der Justice League entführt werden, muss Krypto einem bunt zusammengewürfelten Tierheim-Rudel helfen, mit ihren neu gefundenen Superkräfte klarzukommen. Gemeinsam begeben sich die Tiere auf die Mission, die Superhelden zu retten.

Der Synchronsprecher für Krypto ist Dwayne Johnson. Batman wird von Keanu Reeves gesprochen. Weitere Synchronsprecher sind: Kevin Hart, Natasha Lyonne, John Krasinski und Diego Luna.

«DC League of Super-Pets» kommt am 19. Mai 2022 in die Kinos.

Trailer:

Netflix stellt Geschäft in Russland komplett ein

Letzte Woche hat Netflix angekündigt, dass sie alle laufenden Projekte in Russland auf Eis legen. Netflix hatte vier russische Originalprojekte in Arbeit. Nun gibt der Streamingdienst-Anbieter bekannt, dass sie sich ganz aus Russland zurückziehen.

«Angesichts der Umstände vor Ort haben wir beschlossen, unseren Dienst in Russland einzustellen», sagte ein Sprecher von Netflix gegenüber Variety.

Netflix kündigte ausserdem vor kurzem an, den Dokumentarfilm «Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom» kostenlos zur Verfügung zu stellen. Im Mittelpunkt des Films stehen die Euromaidan-Proteste in der Ukraine zwischen November 2013 und Februar 2014. Diese wurden durch den ehemaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch ausgelöst, weil er kein Abkommen mit der EU unterzeichnete und stattdessen die Beziehungen zu Russland stärkte. Diese Proteste führten zum Sturz Janukowitschs und daraus resultierte die Invasion Russlands auf die Halbinsel Krim.

Die Dokumentation ist auf dem YouTube-Kanal von Netflix zu sehen:

Milo Ventimiglia spielt einen Hochstapler in neuer Serie

«The Company You Keep» ist eine Drama-Serie über einen Schwindler und eine CIA-Agentin, die bei der Produktionsfirma ABC in Arbeit ist. Nun wurde bekannt, dass Milo Ventimiglia (bekannt aus «This Is Us», «Heroes» und «Gilmore Girls») die Hauptrolle spielen wird. Ventimiglia schlüpft in die Rolle des Hochstaplers Charlie, der das Familiengeschäft ankurbelt, damit er endgültig daraus aussteigen kann. Währenddessen kommt die undercover CIA-Agentin Emma, in die sich Charlie verliebt, dem Kriminellen, der Charlies Familie in der Hand hat, auf die Spur.

Die Serie basiert auf dem koreanischen Format «My Fellow Citizens». Mit wem die Rolle der CIA-Agentin Emma besetzt wird, ist noch nicht bekannt.

Neuer Horrorfilm: «Amityville in Space»-Trailer

«Amityville» ist eine Horrorfilm-Franchise, die auf einer wahren Geschichte basiert. Das Haus, um das es geht, steht in New York und war 1974 Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens. Es wird gesagt, dass es seither im Haus spuckt. Diese Geschichten wurden in Büchern, Dokumentationen und Horrorfilmen verarbeitet. Im neusten Horrorfilm befindet sich das Haus im Weltall.

Zum Inhalt: Der Kampf gegen den Fluch von Amityville beginnt, nachdem das berüchtigte Mörderhaus von der Erde vertrieben wurde und im Weltraum wieder auftaucht.

Der Horrorfilm soll im Juli rauskommen.

Trailer:

Lindsay Lohan ist zurück – mit 3 neuen Filmen

Nachdem bereits eine Weihnachts-Rom-Com mit Lindsay Lohan in Arbeit ist, hat Netflix nun angekündigt, dass sie die Schauspielerin noch für zwei andere Filme unter Vertrag genommen haben. Welche das sind, ist aber noch nicht klar.

«Wir sind begeistert, dass wir unsere Partnerschaft mit ihr [Lindsay Lohan] fortsetzen können», sagte eine Netflix-Sprecherin. «Wir freuen uns darauf, unseren Mitgliedern auf der ganzen Welt mehr ihrer Filme zu zeigen.»

Lindsay Lohan hat seit 2013 keine grossen Filmrollen mehr angenommen.

«Pitch Perfect»-Serie kündigt Cast an

Peacock produziert eine «Pitch Perfect»-Serie. Die Hauptrolle wird Adam DeVine spielen. Er wird seine Rolle als Bumper Allen aus den «Pitch Perfect»-Filmen wieder aufnehmen. In der Serie zieht er nach Berlin, um seine Karriere wieder anzukurbeln, nachdem eines seiner Lieder in Deutschland berühmt wird. Auch Flula Borg wird seine Rolle als Piëter Krämer aus «Pitch Perfect 2» wieder aufnehmen.

Neu dabei sind Jameela Jamil (bekannt aus «The Good Place»), Sarah Hyland (bekannt aus «Modern Family») und Lera Abova (bekannt aus «Anna»). Jamil spielt einen deutschen Pop-Star und die grösste Rivalin von DeVine. Hyland spielt die Assistentin von Piëter und Bumper. Abova ist in der Serie die Schwester von Piëter und erfolgreiche DJane in Berlin.

Angelina Jolie unterschreibt 3-jährigen Filmvertrag

Angelina Jolie hat einen dreijährigen internationalen Filmvertrag mit der Produktionsfirma Fremantle unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung werden Jolie und Fremantle gemeinsam eine «anspruchsvolle, kraftvolle und international ausgerichtete Reihe von Spielfilmen, Dokumentarfilmen und Originalserien entwickeln, bei denen sie als Produzentin, Regisseurin und/oder Hauptdarstellerin auftritt – je nach Projekt», heisst es in einem Statement von Fremantle.

Das erste Projekt heisst «Without Blood». Angelina Jolie ist Regisseurin und Produzentin bei den Dreharbeiten diesen Frühling in Italien. Jolie adaptierte das Drehbuch nach dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Alessandro Baricco.

Die Vereinbarung erstreckt sich auch auf lokale Projekte mit Fremantles Produktionsfirmen und Filmemachern, die in 26 Ländern auf der ganzen Welt tätig sind, schreibt Variety. Der Vertrag soll Autoren und Regisseure in verschiedenen Ländern bei der Realisierung ihrer Projekte helfen.

Angelina Jolie sagt über die Zusammenarbeit:

«Die Freiheit, wichtige Geschichten zu erzählen und sie einem globalen Publikum zu präsentieren, ist der Kern dieser Vereinbarung mit Fremantle. Ich freue mich darauf, mit einem so leidenschaftlichen und zukunftsorientierten Team zusammenzuarbeiten, das eine internationale Perspektive hat.» Angelina Jolie

«Ice Age – Die Abenteuer von Buck Wild»-Trailer ist da

Disney bringt einen neuen «Ice Age»-Film und veröffentlicht nun den Trailer zum neusten Teil der Filmreihen, die den Titel «Abenteuer von Buck Wild» trägt. Die Possum-Brüder Crash und Eddie gelangen durch ein unterirdisches Höhlensystem in die vergessene Welt und treffen auf den Dinosaurier-Jäger Buck Wild.

Der Film ist ab dem 25. März auf Disney Plus verfügbar.

Trailer:

Netflix zeigt Trailer für Pandemie-Komödie «The Bubble»

«The Bubble» ist eine Komödie über eine Gruppe von Schauspielerinnen und Schauspieler, die während der Corona-Pandemie in einem Hotel festsitzen und versuchen, eine Fortsetzung eines Action-Franchise-Films über fliegende Dinosaurier zu drehen.

«The Bubble» ist ab dem 1. April auf Netflix verfügbar.

Trailer: